Může se princ Harry ještě někdy vrátit do Velké Británie? Poslední roky se to nezdálo být moc pravděpodobné, mladší ze synů krále Karla III. totiž žije s rodinou v USA. Pro tuto chvíli se na tom nic nemění, ale začíná se řešit, zda se princ nevrátí alespoň v budoucnosti.
Princ Harry se v poslední době pokusil alespoň částečně obnovit zpřetrhané vazby s královskou rodinou, když se viděl s otcem, britským králem Karlem III. Napjaté jsou ale stále jeho vztahy se starším bratrem. Williamova manželka by podle některých informací ráda přispěla k usmíření sourozenců.
Nedávno se objevily informace, že princezna Kate je přesvědčena, že vévoda ze Sussexu musí bratrovi ukázat, že je svým pánem. Harryho měla údajně vyzvat, aby se při příští cestě domů dostavil bez Meghan.
Princezna z Walesu věří, že je to jediný způsob, jak může Harry získat zpátky reputaci v očích Williama. "Kate se snaží zachovat most pro Harryho, než bude příliš pozdě. Williamův vztek a nedůvěra jsou příliš hluboké," uvedl zdroj. Budoucí královna si prý nicméně přeje, aby se Harrymu a jeho dětem drželo místo uvnitř monarchie.
"I když návrat není garantován, také není smeten ze stolu. Harry si nechává možnosti otevřené, proto se ta konverzace stále navrací," prohlásila odbornice na PR Lynn Carrattová podle deníku Mirror. Připomněla však, že princova manželka Meghan se ve Velké Británii trápila. "Je nepravděpodobné, že by uvítala úplný návrat," podotkla expertka.
Carrattová zmínila, že kolem možného návratu ztraceného syna domů je haló. "A Harry neudělal moc, aby ho utišil. Neřekla bych, že už si balí tašky, ale myslím, že si nechává dveře otevřenější než v předchozích letech," dodala.
Související
Princ Harry dostal instrukce pro příští cestu domů. Jde o usmíření s bratrem
Princ Harry se musel omlouvat Kanaďanům. Jako fanoušek stál na špatné straně
Princ Harry , královská rodina (gbr) , Velká Británie
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Experti rozebrali chování prince Harryho. Návrat domů není vyloučen
před 1 hodinou
Papír s informací o růstu důchodů už nepřijde každému, upozornil úřad
před 2 hodinami
V USA padl první trest v případu smrti herce Matthewa Perryho
před 2 hodinami
Nedorozumění vedlo k policejnímu zásahu ve škole v Praze
Aktualizováno před 3 hodinami
Zemřel populární moderátor Patrik Hezucký
před 4 hodinami
Německo schválilo dobrovolnou vojenskou službu. Čekají se protesty mladých
před 5 hodinami
Obchod roku: Vzniká obří streamovací gigant, Netflix kupuje Warner Bros., HBO a CNN
před 6 hodinami
Trump varuje Evropu před „civilizačním vymazáním“. V novém dokumentu kritizuje EU i migraci
před 6 hodinami
Občanské demokraty čeká kritické období. Kuba mohl svůj odchod dohodnout s Babišem, tvrdí analytik
před 7 hodinami
Pomoc Ukrajině je i v našem zájmu, prohlásil Rutte před summitem NATO
před 7 hodinami
Nejdůležitější je nezpanikařit. Hasiči pro EZ radí, jak prožít advent v bezpečí a bez požárů
před 8 hodinami
Izrael v Eurovizi zůstane, ohlásila EBU. Čtyři země budou největší soutěž světa bojkotovat
před 9 hodinami
Internet po celém světě opět kolabuje. Cloudflare hlásí problémy, výpadky má LinkedIn, X nebo Zoom
před 9 hodinami
Putin v Indii vyjednává jednu dohodu za druhou. Země obnoví dodávky paliv z Ruska
před 10 hodinami
Putin: Rusko se za každou cenu zmocní celého Donbasu
před 11 hodinami
Počasí způsobí problémy řidičům či chodcům. Platí výstraha
před 11 hodinami
Opozice zpochybňuje Babišovo řešení. Měl Agrofert prodat, zní od Pirátů
před 12 hodinami
Rusko má kapacity napadnout nejen Evropu. Rádo jich využije, když vycítí slabost
před 12 hodinami
S Turkem ve vládě nemá problém pouze prezident, ukázal průzkum
před 13 hodinami
Merz na poslední chvíli mění plány. Nečekaně pojede kvůli Ukrajině do Bruselu
Německý kancléř Friedrich Merz odcestuje v pátek večer do Bruselu, aby se pokusil přesvědčit belgické vedení k podpoře půjčky pro Ukrajinu ve výši 165 miliard eur. Tato reparační půjčka má být financována z peněžní hodnoty zmrazených ruských státních aktiv, které jsou uloženy na belgickém území. Merz zrušil své původní cestovní plány do Osla, aby se mohl zúčastnit klíčové večeře s belgickým premiérem Bartem De Weverem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.
Zdroj: Libor Novák