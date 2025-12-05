Experti rozebrali chování prince Harryho. Návrat domů není vyloučen

Princ Harry v dokumentární sérii Heart of Invictus.
Princ Harry v dokumentární sérii Heart of Invictus.

Může se princ Harry ještě někdy vrátit do Velké Británie? Poslední roky se to nezdálo být moc pravděpodobné, mladší ze synů krále Karla III. totiž žije s rodinou v USA. Pro tuto chvíli se na tom nic nemění, ale začíná se řešit, zda se princ nevrátí alespoň v budoucnosti. 

Deník Shopaholičky

Princ Harry se v poslední době pokusil alespoň částečně obnovit zpřetrhané vazby s královskou rodinou, když se viděl s otcem, britským králem Karlem III. Napjaté jsou ale stále jeho vztahy se starším bratrem. Williamova manželka by podle některých informací ráda přispěla k usmíření sourozenců.

Nedávno se objevily informace, že princezna Kate je přesvědčena, že vévoda ze Sussexu musí bratrovi ukázat, že je svým pánem. Harryho měla údajně vyzvat, aby se při příští cestě domů dostavil bez Meghan. 

Princezna z Walesu věří, že je to jediný způsob, jak může Harry získat zpátky reputaci v očích Williama. "Kate se snaží zachovat most pro Harryho, než bude příliš pozdě. Williamův vztek a nedůvěra jsou příliš hluboké," uvedl zdroj. Budoucí královna si prý nicméně přeje, aby se Harrymu a jeho dětem drželo místo uvnitř monarchie. 

"I když návrat není garantován, také není smeten ze stolu. Harry si nechává možnosti otevřené, proto se ta konverzace stále navrací," prohlásila odbornice na PR Lynn Carrattová podle deníku Mirror. Připomněla však, že princova manželka Meghan se ve Velké Británii trápila. "Je nepravděpodobné, že by uvítala úplný návrat," podotkla expertka. 

Carrattová zmínila, že kolem možného návratu ztraceného syna domů je haló. "A Harry neudělal moc, aby ho utišil. Neřekla bych, že už si balí tašky, ale myslím, že si nechává dveře otevřenější než v předchozích letech," dodala. 

Pomoc Ukrajině je i v našem zájmu, prohlásil Rutte před summitem NATO

Deník Shopaholičky

Královská rodina

Princ Harry dostal instrukce pro příští cestu domů. Jde o usmíření s bratrem

Princezna Kate se sice do britské královské rodiny nenarodila, ale jako manželka budoucího krále stále častěji tahá za nitky. Jednou z jejích snah je pokus o usmíření mezi manželem a jeho mladším bratrem. Podle dostupných informací se snaží působit na prince Harryho, aby podnikl jisté kroky, které by zlepšení vztahů umožnily. 

Princ Harry královská rodina (gbr) Velká Británie

Zdroj: Libor Novák

