S omluvou musel přispěchat princ Harry kvůli části oděvu, který zvolil při návštěvě sportovního utkání v Severní Americe. Hrál totiž tým z Kanady, jejíž hlavou státu je formálně stále britský panovník. A právě kvůli tomu nastal menší problém.
Princ Harry se omluvil Kanadě za to, že během čtvrtého utkání baseballové Světové série měl na hlavě čepici s logem Los Angeles Dodgers, když jejich soupeřem byli Toronto Blue Jays z kanadského města. Informovala o tom BBC.
Vévoda ze Sussexu se stal terčem kritiky některých lidí v Kanadě, kteří mu vyčetli, že neprojevil oddanost koruně, když nepodpořil jediný kanadský tým v severoamerické Major League Baseball. Mladší ze synů současného britského panovníka nyní vysvětlil, že čepici dostal od majitele Dodgers, proto mu přišlo slušné si ji narazit na hlavu.
"Chtěl bych se omluvit Kanadě, že jsem ji nosil. Byl jsem ale pod nátlakem a neměl jsem na vybranou," řekl Harry a podotkl, že jako člověk, který nemá moc vlasů, nepohrdne jakoukoliv pokrývkou hlavy.
Princ se stal terčem výčitek, ačkoliv už oficiálně nereprezentuje britskou monarchii. Královskou rodinu opustil po sňatku s americkou herečkou Meghan Markleovou. Pár se zasnoubil po roce vztahu v listopadu 2017. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se nakonec vzali 19. května 2018 v kapli svatého Jiří na zámku Windsor.
Následný vývoj byl překvapující a dospěl do bodu, kdy princ a jeho žena opustili institut královské rodiny. Dnes žijí se synem Archiem a dcerou Lilibet Dianou na západním pobřeží Spojených států.
Související
To se v monarchii nesmí opakovat. Princ William zmínil bratra Harryho
Vstřícný krok prince Harryho. Cesta bude dlouhá, konstatují experti
Aktuálně se děje
před 30 minutami
Princ Harry se musel omlouvat Kanaďanům. Jako fanoušek stál na špatné straně
před 1 hodinou
Kauza, jakou fotbal nepamatuje. Spor mezi novináři a trojicí klubů je u konce
před 2 hodinami
Slavný vítěz ve Sportce. Český europoslanec vyhrál téměř milion korun
před 3 hodinami
Rusové tvrdí, že Lavrova neodstavili. Západ obviňují z vedení hybridní války
před 4 hodinami
Karel III. dokončil nezbytné formality. Andrew už oficiálně není princem a vévodou
před 5 hodinami
Exprezident Zeman podal dobrou zprávu z nemocnice. Volal Okamurovi
před 5 hodinami
Extraliga s Maxa ligou jednaly o zrušení baráže. Obě soutěže mají rozdílné názory
před 6 hodinami
Loučení Pekarové Adamové s vrcholnou politikou. TOP 09 označila za srdeční záležitost
před 7 hodinami
Ekonom o Babišově vládě: Má nerozumný program. Ekonomika teď funguje poměrně dobře
před 8 hodinami
Zelenskyj požaduje další protiruské sankce. Na Ukrajině zemřeli dva lidé
Aktualizováno před 8 hodinami
TOP 09 má nového předsedu. Havel neměl ve volbě soupeře
před 9 hodinami
Papež kondoloval české církvi. Duku ocenil za věrnost v časech nesvobody
před 9 hodinami
Nedvěd přinesl na Strahov dvě jména možných trenérů reprezentace. Spokojenost s nimi nebyla
před 11 hodinami
Rusům se zkomplikují cesty do zemí Evropské unie. Vízová pravidla se zpřísňují
před 11 hodinami
Obchody obsadili dobrovolníci. V Česku se koná podzimní kolo sbírky potravin
před 12 hodinami
Babiš naznačil, že může dělat problémy. Střet zájmů není překážka, prohlásil
před 13 hodinami
Orbán dosáhl svého. U Trumpa vyjednal výjimku ze sankcí pro Maďarsko
před 14 hodinami
Další výluka v metru. Na Florenci finišuje výměna stropních nosníků
před 15 hodinami
Počasí o víkendu: Ochlazení je tady, teploty citelně klesnou
včera
Guterres: Neschopnost omezit globální oteplování na 1,5 °C je morální selhání a smrtící nedbalost
Generální tajemník OSN António Guterres na zahajovacím zasedání klimatického summitu COP30 v brazilském Belému prohlásil, že neschopnost omezit globální oteplování na 1,5 °C je „morální selhání a smrtící nedbalost“. Guterres označil tento cíl za „červenou linii“ pro obyvatelnou planetu a vyzval lídry, aby zajistili „paradigmální posun“ s cílem minimalizovat důsledky, které i dočasné překročení cíle přinese.
Zdroj: Libor Novák