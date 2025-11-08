Princ Harry se musel omlouvat Kanaďanům. Jako fanoušek stál na špatné straně

Princ Harry v dokumentární sérii Heart of Invictus.
Princ Harry v dokumentární sérii Heart of Invictus. Foto: Netflix

S omluvou musel přispěchat princ Harry kvůli části oděvu, který zvolil při návštěvě sportovního utkání v Severní Americe. Hrál totiž tým z Kanady, jejíž hlavou státu je formálně stále britský panovník. A právě kvůli tomu nastal menší problém. 

Princ Harry se omluvil Kanadě za to, že během čtvrtého utkání baseballové Světové série měl na hlavě čepici s logem Los Angeles Dodgers, když jejich soupeřem byli Toronto Blue Jays z kanadského města. Informovala o tom BBC

Vévoda ze Sussexu se stal terčem kritiky některých lidí v Kanadě, kteří mu vyčetli, že neprojevil oddanost koruně, když nepodpořil jediný kanadský tým v severoamerické Major League Baseball. Mladší ze synů současného britského panovníka nyní vysvětlil, že čepici dostal od majitele Dodgers, proto mu přišlo slušné si ji narazit na hlavu. 

"Chtěl bych se omluvit Kanadě, že jsem ji nosil. Byl jsem ale pod nátlakem a neměl jsem na vybranou," řekl Harry a podotkl, že jako člověk, který nemá moc vlasů, nepohrdne jakoukoliv pokrývkou hlavy. 

Princ se stal terčem výčitek, ačkoliv už oficiálně nereprezentuje britskou monarchii. Královskou rodinu opustil po sňatku s americkou herečkou Meghan Markleovou. Pár se zasnoubil po roce vztahu v listopadu 2017.  Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se nakonec vzali 19. května 2018 v kapli svatého Jiří na zámku Windsor.

Následný vývoj byl překvapující a dospěl do bodu, kdy princ a jeho žena opustili institut královské rodiny. Dnes žijí se synem Archiem a dcerou Lilibet Dianou na západním pobřeží Spojených států. 

Guterres: Neschopnost omezit globální oteplování na 1,5 °C je morální selhání a smrtící nedbalost

