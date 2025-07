Fotbalisty Plzně trápila koncovka. Ženevě stačila k vítězství jedna akce

Už vloni plzeňští Viktoriáni poznali, že to se Servette Ženeva není jednoduché, jelikož už loni v rámci předkola Evropské ligy s ní dvakrát remizovali 0:0, aby přes ní nakonec postoupili až na penalty.

Přestože měli Západočeši, kteří nastoupili proti Ženevě ve stejné sestavě jako v lize proti Pardubicím, od začátku převahu, stačila švýcarskému soupeři jediná akce k tomu, aby vstřelil nejen jako první gól, ale především gól vítězný. Ještě před tím v 11. minutě , kdy se předvedla Plzeň kombinaci, na jejíž konci se ocitl Adu, jenž si do střelecké pozice vyběhl ze strany, avšak jeho zakončení mířilo pouze do brankáře Malla. Záhy tedy na řadu přišla stěžejní situace celého zápasu, když se ve 13. minutě z opravdu ojedinělé ženevské akce udeřil slovenský legionář Samuel Mráz, který tak dokázal využít Morandiho přihrávku a poté, co se mu podařilo před šestnáctkou obejít bránícího Markoviče, překonal technickým zakončením gólmana Jedličku, 0:1.

"Soupeř měl jednou takovouhle situaci, Mráz to vyřešil velice dobře, pohotově. Jinak prostě nic neměli. Špatně bylo asi to, že dostal tolik prostoru na rychlé, pohotové zakončení. Udělal to skvěle, to zase musíme uznat. Asi tam měl moc místa, asi nebyl dostoupený," okomentoval rozhodující situaci po zápase kouč Viktoriánů Miroslav Koubek, přičemž jeho protějšek Thomas Häberli ho doplnil následovně: "Samuel dal skvělý gól. Je velmi dobré začít v prvním zápase takto."

Poté už to byli jen Západočeši, kteří se snažili nejen vstřelit kýžený vyrovnávací gól, ale hlavně duel otočit. Už v 19. minutě se o to snažil například Ladra, jenže po přihrávce z pravé strany vystřelil těsně nad ženevskou svatyň. Jak se později ukázalo, proti Západočechům hrála nepřesnost v koncovce a špatná načasování ve finálních fázích. Navzdory tomu, že soupeř zneklidnil, ke změně stavu během první půle nedošlo a tak se doufalo, že něco změní půle druhá.

V ní se na první příležitost čekalo do 57. minuty, kdy po jednom z rohových kopů hlavičkoval Dweh, ale neuspěl stejně jako poté Memič svým přízemním pokusem, se kterým si poradil gólman Mall. Jakkoli postupem času se tlačila Plzeň čím dál více do útoku a mnohokráte nechybělo mnoho ke skórování, změna stavu stále nepřicházela. Nezměnil na tom nic ani Jemelka svou hlavičkou, která trefila seshora břevno.

Kouč Koubek tak sáhl ke střídání, přičemž na hřiště vyslal navrátilce Durosinmiho, jenž tak nahradil Adua a nově příchozí hráč se uvedl hned dvěma příležitostmi. Nejdříve těsně vedle hlavičkoval, aby na to následně navázal zakončením nad branku po svém úniku. Nula na plzeňském kontě pak nezmizela ani po mohutném závěrečném tlaku, kdy s Plzni v řadě šancí nepodařilo míč protlačit do sítě.

V 87. minutě se totiž zaskvěl svým zákrokem těsně před brankovou čárou blýskl kapitán Rouiller proti střele dalšího střídajícího Panoše, za chvíli se blýskl samotný gólman při Spáčilově tečovaném zakončení. Už v nastaveném čase opět těsně před brankovou čárou Durosinmiho pokus a následně nic nezměnil ani další z navrátilců Kabongo.

Pro Plzeň se tak jednalo o první porážku po 10 duelech. V posledních 17 duelech to pak byla teprve třetí domácí porážka Západočechů na evropské scéně.

Konečný výsledek úvodního zápasu 2. předkola Ligy mistrů UEFA (22.7.2025):

Viktoria Plzeň – Servette Ženeva 0:1 (0:1)

Branka: 13. Mráz. Rozhodčí: Dabanovič – Todorovič, Jovanovič (všichni Č. Hora) – Ruperti (video, Niz.). Bez karet. Diváci: 11 055 (vyprodáno)



Sestavy:



Plzeň: Jedlička – Dweh, Markovič, Jemelka – Memič (73. Havel), Červ, Ladra (73. Panoš), Spáčil – Šulc – Vydra (80. Kabongo), Adu (56. Durosinmi). Trenér: Koubek.



Servette: Mall – Magnin, Rouiller, Severin, Mazikou – Cognat, Baron (72. Bronn) – Stevanovič, Antunes (72. Srdanovic), Morandi (63. Guillemenot) – Mráz (63. Varela). Trenér: Häberli