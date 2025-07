Železniční dopravu v Praze omezí výluky. Vlaky budou odkloněny či zkráceny

Na Masarykově nádraží se bude aktivovat nové zabezpečovací zařízení, výluka začíná již dnes. "Vlakové linky, které toto nádraží obsluhují, budou ve dnech 26.7. – 1. 8. odkloněny na Hlavní nádraží nebo zkráceny do stanice Praha-Vysočany. Spoje linky S9 ve všední dny končící nebo začínající v Horních Počernicích budou zkráceny jen na Hlavní nádraží," informovala Pražská integrovaná doprava (PID) na webu.

Na práce na Masarykově nádraží naváže výluka na hlavním nádraží, kde bude během prvního srpnového víkendu probíhat údržba kolejiště. "Na pražském hlavním nádraží budou o víkendu 2. a 3. 8. vlaky linek S2 a S3 odkloněny na Masarykovo nádraží a linky S8 a S88 budou zkráceny do stanice Praha-Vršovice," sdělil dopravce.

Během probíhajícího víkendu musí Pražané počítat i s výlukou na lince metra C. "Z důvodu rekonstrukce stropní desky ve stanici Florenc dochází od soboty 26. července 2025 (od zahájení provozu) do neděle 27. července 2025 (do ukončení provozu) k dočasnému přerušení provozu metra linky C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská (obousměrně)," uvedl dopravní podnik na webu.

Zavedena je náhradní tramvajová doprava, půjde o linku XC. Jezdí v trase Hlavní nádraží (zastávka v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (zastávka na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar.

Jezdí také tramvajová linka 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.

Nastala také změna u tramvajové linky 23, která je ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka v obratišti).