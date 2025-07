Čeští fotbaloví zástupci v Evropě znají další možné soupeře. Nejtěžší výběr má Plzeň, co Ostrava a Sparta?

Všechny české kluby se taktéž dozvěděly, s kým budou hrát v případě, že své dvojzápasy ve 2. předkolech nezvládnou. V případě Plzně by se v rámci 3. předkola Evropské ligy jednalo o někoho z dvojice Šeriff Tiraspol-Utrecht. V případě neúspěchu Ostravy by pak Slezany čekalo 3. předkolo Konferenční ligy buď s Austrií Vídeň nebo s gruzínským klubem Spaeri. Pokud by neuspěla proti Aktobe v rámci bojů o Konferenční ligu Sparta, Pražané by byli v následující sezóně bez pohárů.

Co se týče dále Viktorie Plzeň, tak ta šla do losu coby nenasazená a nakonec ze všech dalších možností (Benfica Lisabon, Feyenoord Rotterdam či Bruggy) vyfasovala na výběr loňského čtvrtfinalistu Evropské ligy Glasgow Rangers, za který do konce minulé sezóny hrával český reprezentant Václav Černý. Pokud se spolu střetnou, bude se jednat o jejich první vzájemné utkání v historii, přesto má Glasgow Rangers zkušenosti s českým fotbalem. V sezónách 2021/22 a 2023/24 se totiž tento skotský celek utkal s pražskou Spartou, se kterou během čtyř duelů uhrál dvě výhry, jednu remízu a jednu porážku.

Zkušenost má Glasgow Rangers i s pražskou Slavií. Jistě si čeští fanoušci vzpomenou na nechvalně proslulý vzájemný duel ve Skotsku v březnu roku 2021. Tehdy v osmifinále Evropské ligy byl úvodní zápas natolik hektický a tvrdý až vyvrcholil údajným rasismem ze strany Ondřeje Kúdely vůči Glenu Kamarovi. Slavia nakonec postoupila po výsledcích 1:1 a 2:0. Pro Plzeň by šlo mimochodem o dalšího skotského soupeře v kvalifikaci o evropské soutěže v krátké době za sebou, před rokem totiž v závěrečném boji o Evropskou ligu vyřadila Hearts.

I v případě, pokud by Viktoriáni ve 3. předkole Ligy mistrů hráli s Panathinaikos Atény, by se nejednalo o první zkušenost plzeňských fotbalistů s řeckým fotbalem. Vloni se v rámci Evropské ligy utkali Západočeši s PAOK Soluň, se kterou tehdy remizovala 2:2, před šesti lety byla pak Plzeň vyřazena z bojů o Ligu mistrů s Olympiakosem Pireus.

Případný dvojzápas 3. předkola Ligy mistrů by se odehrál v úterý 5. srpna či ve středu 6. srpna, odvety jsou pak na programu o týden později.

Pokud se podíváme na vyhlídky Baníku Ostrava, ten – pokud přejde přes Legii Varšava – má po losu daleko přijatelnější výběr soupeřů než výše zmínění Západočeši. Na rozdíl od nich budou Slezané bojovat o účast v Evropské lize. Po případném postupu přes polského soupeře je čekají třetí celky svých národních soutěží z předchozí sezóny – slovinské Celje a kyperská AEK Larnaka.

Posledně jmenovaný celek v minulosti nepřešel v bojích o Evropskou ligu přes Plzeň, ani přes Liberec. Uspěla pouze s Mladou Boleslaví.

Velkou známou pak v případném třetím předkole Konferenční ligy čeká rozhodně pražskou Spartou, kterou v následujících dnech čeká ještě kazašské Aktobe. Může se totiž v něm utkat s někým z dvojice Ararat-Armenia a Universitatea Kluž. Zatímco klub z Jerevanu byl založen teprve v roce 2017, přičemž už v letech 2019 a 2020 se mu podařilo vyhrát arménskou ligu a v poslední sezóně se v ní umístil na druhém místě, v případě možného rumunského soupeře se letos jedná o první vystoupení na evropské scéně od sezóny 1972/73.

Stejně jako proti Aktobe, tak i proti těmto případným soupeřům jsou svěřenci kouče Briana Priskeho bráni rozhodně jako favorité s daleko většími pohárovými zkušenostmi a bude se tak postupem ideálně až do hlavní ligové fáze Konferenční ligy revanšovat svým fanouškům za zpackaný závěr předešlé sezóny, v níž v lize skončili letenští až čtvrtí. Navzdory tomu, že v té samé sezóně hráli poprvé po 19 letech hlavní fázi Ligy mistrů.

Úvodní zápasy 3. předkola Evropské i Konferenční ligy jsou pak na programu ve čtvrtek 7. srpna, týden na to jsou naplánované odvety.