Česko si připomíná srpen 1968. Pavel varoval před zkreslováním historie

Česko si ve čtvrtek připomíná události 21. srpna 1968, kdy do tehdejšího Československa vtrhla vojska zemí Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Tradiční pietní akt se uskutečnil u budovy Českého rozhlasu. Zúčastnili se ho prezident Petr Pavel či premiér Petr Fiala (ODS).
Pavel vysvětlil, že je důležité si připomínat historické události, aby se uctila památka lidí, kteří se zasloužili o svobodu. Varoval před přepisováním dějin a zmínil například sovětský výklad, že druhá světová válka začala až v okamžiku napadení Sovětského svazu nacistickým Německem a že invaze do Československa v roce 1968 byla bratrskou pomocí.
"Stejně tak dnes Rusko říká, že nevede agresivní válku, která má podrobit suverénní zemi, ale že vede pouze speciální operaci na ochranu Rusů a ruských zájmů, ať už jsou kdekoli," uvedl prezident s ohledem na probíhající konflikt na Ukrajině.
Hlava státu podotkla, že existují lidé s pokrouceným pohledem na svět. Proto je nutné dbát na správný výklad historických i nedávných událostí. "Aby nedocházelo ke zkreslování, abychom se drželi faktů, abychom se drželi hodnot, které provázejí lidstvo od nepaměti, abychom byli schopni rozlišovat to, co je správné, a to, co je zlo," konstatoval.
Pietního aktu se zúčastnil i premiér Fiala, který poznamenal, že v srpnu 1968 se bojovalo za svobodu a pravdu proti sovětské okupaci. "Nerovný boj se stal symbolem odporu a lidské odvahy, která položila základy naší svrchovanosti a nezávislosti. Dnes nás historie srpna 1968 učí, že svoboda není zadarmo a záleží na hodnotách, které budeme chránit," napsal předseda vlády na sociální síti X.
Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, kdy na území tehdejšího státu vpadly armády pěti komunistických zemí, proběhla v noci z 20. na 21. srpna 1968. K intervenci vyzvala část politiků Komunistické strany Československa, jimž se nelíbily reformy takzvaného Pražského jara, které vpádu vojsk předcházelo.
Srpen 1968 , Petr Pavel , Petr Fiala (ODS) , historie , Sovětský svaz
