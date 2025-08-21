Čtvrteční počasí se oproti předchozím dnům projeví alespoň na některých místech změnou. Meteorologové očekávají srážky, výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Poklesnou také nejvyšší teploty.
Podle meteorologů dnes zaprší jen na části území, zejména na severu a severozápadě Čech je šance na déšť velmi malá. Případné srážky ale problém se suchem nevyřeší nikde. Od čtvrtka se sice ochladí, ale další déšť dorazí nejspíš až v polovině příštího týdne.
Čtvrteční počasí ovlivní okraj tlakové níže, která bude postupovat ve směru z centrálního Středomoří na Slovensko a Maďarsko. Proto se očekává déšť hlavně v jižní a jihovýchodní polovině území. Podle posledních výstupů modelů zřejmě nebude vydatný.
"Zároveň se v oblasti frontálního rozhraní přibližně v pásu od Šumavy přes střední Čechy a Vysočinu k Orlickým horám mohou hlavně během odpoledne a večera díky menšímu množství konvektivní dostupné energie vytvářet i přeháňky, výjimečně i bouřka. V této oblasti tak může být déšť pravděpodobně i lokálně vydatnější - případné přeháňky budou v této oblasti totiž skoro bez pohybu," uvedli meteorologové.
Míra tvorby takových lokálních přeháněk je zatím v rámci modelů nejistá, stejně jako případné úhrny.
Související
Počasí: Dnes si naposledy v tomto týdnu užijeme tropické teploty
Výhled počasí do poloviny září. Přelom měsíce má být nadprůměrný
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Chceme jednat jedině s Putinem, reaguje Ukrajina na Lavrova
před 1 hodinou
Důstojná připomínka sovětské invaze? Stačilo. Za rok může být v Česku všechno jinak, rozhodne se v říjnu
před 2 hodinami
Čtvrteční počasí přinese změnu. Alespoň na některých místech
před 7 hodinami
Virtuální sídlo, nebo kancelář? Správné rozhodnutí ušetří tisíce měsíčně
včera
Tragická nehoda na Bruntálsku. Řidiči zůstali zaklíněni, jeden z nich nepřežil
včera
Trump se chlubí i ukončením válek, které ani neprobíhaly. Jiné zase dosud neskončily
včera
Návrat z dovolené se zdramatizoval. Letounu hořel motor, lidé strávili noc na letišti
včera
Formule se opět proháněla po české dálnici. Policie žádá řidiče o pomoc
včera
Evropa vymýšlí bezpečnostní garance, ale neví kudy kam. Polsko mluví o patové situaci
včera
V kuřecích stehnech byly nebezpečné bakterie. Celá šarže mizí z prodeje
včera
Spolu odhalilo program. Fiala varoval před triumvirátem ANO, SPD a Stačilo
včera
Politický marketing i ukázka síly. Fotka Trumpa s evropskými lídry může v Rusku vyvolat strach
včera
Příměří v Gaze nejspíš nebude. Izrael naznačil, že by přijal jediný návrh
včera
Ztráta Donbasu by pro Ukrajince byla kapitulací. Rusové si území nárokují neprávem
včera
Čapí hnízdo stále není u konce. Spis je zpátky u městského soudu
včera
Rusové rozumí jediné věci. Pokud Kreml vycouvá z jednání, Západ ji musí ukázat
včera
Celý proces je postavený na hlavu. Trumpovo nekonvenční jednání o konci války může mít vysokou cenu
včera
Tajný rozhovor s Orbánem. Trump orodoval za Ukrajinu v Evropské unii
včera
Evropané pochopili, jak se jedná s Trumpem. Konfrontace nepomůže, je nutné mu pohladit ego
včera
Bílý dům vstoupil na TikTok. Navzdory tomu, že platformě pořád hrozí zákaz
Trumpova administrativa dala svérázně najevo, že věří v zachování sociální sítě TikTok na americkém trhu. V úterý tam spustil svůj oficiální účet Bílý dům, přestože platforma v USA čelí možnému zákazu z bezpečnostních důvodů. Trump v červnu prodloužil její životnost o další tři měsíce.
Zdroj: Lucie Podzimková