Čtvrteční počasí přinese změnu. Alespoň na některých místech

Jan Hrabě

21. srpna 2025 6:00

Déšť, ilustrační fotografie.
Déšť, ilustrační fotografie. Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Čtvrteční počasí se oproti předchozím dnům projeví alespoň na některých místech změnou. Meteorologové očekávají srážky, výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Poklesnou také nejvyšší teploty. 

Podle meteorologů dnes zaprší jen na části území, zejména na severu a severozápadě Čech je šance na déšť velmi malá. Případné srážky ale problém se suchem nevyřeší nikde. Od čtvrtka se sice ochladí, ale další déšť dorazí nejspíš až v polovině příštího týdne.

Čtvrteční počasí ovlivní okraj tlakové níže, která bude postupovat ve směru z centrálního Středomoří na Slovensko a Maďarsko. Proto se očekává déšť hlavně v jižní a jihovýchodní polovině území. Podle posledních výstupů modelů zřejmě nebude vydatný. 

"Zároveň se v oblasti frontálního rozhraní přibližně v pásu od Šumavy přes střední Čechy a Vysočinu k Orlickým horám mohou hlavně během odpoledne a večera díky menšímu množství konvektivní dostupné energie vytvářet i přeháňky, výjimečně i bouřka. V této oblasti tak může být déšť pravděpodobně i lokálně vydatnější - případné přeháňky budou v této oblasti totiž skoro bez pohybu," uvedli meteorologové. 

Míra tvorby takových lokálních přeháněk je zatím v rámci modelů nejistá, stejně jako případné úhrny. 

včera

Počasí: Dnes si naposledy v tomto týdnu užijeme tropické teploty

před 13 minutami

Vladimir Putin

Chceme jednat jedině s Putinem, reaguje Ukrajina na Lavrova

Ukrajina dává v reakci na poslední ruská vyjádření jasně najevo, že v rámci jednání s Kremlem stojí jedině o přímé rozhovory mezi prezidenty, tedy Volodymyrem Zelenským a Vladimirem Putinem. Schůzku v tomto formátu nadále připravuje i Bílý dům. 

před 1 hodinou

Pieta za srpen roku 1968

Důstojná připomínka sovětské invaze? Stačilo. Za rok může být v Česku všechno jinak, rozhodne se v říjnu

Přesně před 57 lety zažila naše země sovětskou okupaci, která zlomila její sebevědomí a připravila ji o svobodu na více než dvě desetiletí. Dnes, kdy Rusko znovu vede válku v Evropě a část české společnosti je ochotna otevřít dveře komunistům, stojíme před zásadní volbou. Říjnové volby rozhodnou, zda ubráníme demokracii a svobodu, nebo dopustíme, aby se ponižující minulost vrátila. 

před 2 hodinami

před 7 hodinami

včera

včera

Donald Trump

Trump se chlubí i ukončením válek, které ani neprobíhaly. Jiné zase dosud neskončily

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že během svého druhého funkčního období ukončil už sedm válek, a to bez nastolení „příměří“. Tvrdí, že Spojené státy sehrály klíčovou roli v ukončení konfliktů od Íránu přes Pákistán až po Rwandu. Ukazuje se však, že většina těchto válek buď nikdy vůbec neprobíhala, nebo skončila bez diplomatické dohody. Trump své mírové zásluhy nejen značně zveličuje, ale zároveň si je vymýšlí.

včera

včera

včera

Keir Starmer a Volodymyr Zelenskyj

Evropa vymýšlí bezpečnostní garance, ale neví kudy kam. Polsko mluví o patové situaci

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zopakoval, že je ochoten přistoupit na mírovou dohodu s Ruskem pouze tehdy, pokud bude Ukrajina chráněna železnými bezpečnostními zárukami. Přestože Donald Trump při pondělním jednání se Zelenským a evropskými lídry naznačil, že Ukrajina by mohla získat ochranu NATO podobnou článku 5, konkrétní parametry zatím chybí.

včera

včera

Premiér Petr Fiala diskutuje s občany v Praze. (12.6.2025)

Spolu odhalilo program. Fiala varoval před triumvirátem ANO, SPD a Stačilo

Koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) ve středu v kavárně Louvre na pražské Národní třídě odstartovala další fázi předvolební kampaně Teď jde o Česko. Lídři SPOLU představili plán celostátní roadshow s premiérem Petrem Fialou, která v následujících týdnech zavede kandidáty do všech českých krajů. Byly také představeny základní programové priority.

včera

Volodymyr Zelenskyj opět jednal v Bílém domě. (18.8.2025)

Politický marketing i ukázka síly. Fotka Trumpa s evropskými lídry může v Rusku vyvolat strach

Pondělní setkání v Bílém domě, kde americký prezident Donald Trump přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského spolu s nejvyššími lídry Evropy, Evropské komise a NATO, přineslo nečekaný moment jednoty Západu. Po měsících napětí a rozporů se na jedné fotografii symbolicky spojily politická váha a vojenská síla, které, bude-li vůle, mohou představovat reálnou hráz proti další ruské expanzi. Z Trumpovy strany šlo zřejmě jak o politický marketing, tak deklaraci americké i západní síly.

včera

včera

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Ztráta Donbasu by pro Ukrajince byla kapitulací. Rusové si území nárokují neprávem

Dohoda mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským vládcem Vladimirem Putinem, podle níž by Ukrajina měla přenechat Rusku Doněckou a Luhanskou oblast výměnou za zmrazení bojů na jiných částech fronty, narazila v Kyjevě na tvrdý odpor. Prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož mandát i podpora veřejnosti stojí na neústupnosti vůči ruské agresi, dává jasně najevo, že Donbas je pro Ukrajinu neoddělitelný.

včera

Jana Nagyová a Andrej Babiš u soudu v kauze Čapí hnízdo.

Čapí hnízdo stále není u konce. Spis je zpátky u městského soudu

Návrat kauzy Čapí hnízdo k Městskému soudu v Praze je zase o krok blíž. Vrchní soud dokončil práci na svém rozhodnutí a vrátil spis podřízenému soudu. Nedá se však očekávat, že by rozsudek nad Andrejem Babišem a Janou Nagyovou padl před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. 

včera

Vladimir Putin

Rusové rozumí jediné věci. Pokud Kreml vycouvá z jednání, Západ ji musí ukázat

Západní lídři doufají v diplomatický průlom ve válce na Ukrajině. Možné setkání mezi prezidenty Volodymyrem Zelenským a Vladimirem Putinem by mohlo naznačit obrat, ovšem stále není jasné, zda Kreml o dialog skutečně stojí. Válečné operace pokračují a strategické cíle Ruska zůstávají maximalistické. Pokud má mít mír reálný základ, Západ musí jednoznačně ukázat svou fyzickou sílu.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Celý proces je postavený na hlavu. Trumpovo nekonvenční jednání o konci války může mít vysokou cenu

Šéf Bílého domu Donald Trump během jediného týdne hostil ruského prezidenta Vladimira Putina na summitu na Aljašce a vzápětí pozval do Bílého domu Volodymyra Zelenského i evropské lídry. Cílem bylo ukončení války na Ukrajině. Místo průlomu ale přišly rozpory, nejistota a kritika chaotického postupu. Bez příměří, jasného rámce a konkrétních záruk hrozí, že Trumpova iniciativa přinese spíše destabilizaci než mír, po němž oficiálně volá.

včera

Viktor Orbán se setkal s Donaldem Trumpem.

Tajný rozhovor s Orbánem. Trump orodoval za Ukrajinu v Evropské unii

Evropští lídři v pondělí neřešili s americkým prezidentem Donaldem Trumpem jen Rusko. Řeč přišla i na Maďarsko. Podle dostupných informací se zástupci Ukrajiny a členských zemí EU obrátili na Trumpa s prosbou, aby zatlačil na maďarského premiéra Viktora Orbána v otázce ukrajinského členství v Unii. 

včera

Keir Starmer a Donald Trump

Evropané pochopili, jak se jedná s Trumpem. Konfrontace nepomůže, je nutné mu pohladit ego

Evropští lídři se v pondělí neobvykle spojili a doprovodili prezidenta Volodymyra Zelenského do Bílého domu, aby znovu vymezili rámec mírových rozhovorů s Ruskem. Reagovali tím na krok Donalda Trumpa, který během předchozího jednání s ruským vládcem Vladimirem Putinem na Aljašce změnil dříve dohodnuté podmínky. Summit odhalil novou evropskou taktiku – méně konfrontace, více apelu na city a ego amerického prezidenta. 

včera

Bílý dům vstoupil na TikTok. Navzdory tomu, že platformě pořád hrozí zákaz

Trumpova administrativa dala svérázně najevo, že věří v zachování sociální sítě TikTok na americkém trhu. V úterý tam spustil svůj oficiální účet Bílý dům, přestože platforma v USA čelí možnému zákazu z bezpečnostních důvodů. Trump v červnu prodloužil její životnost o další tři měsíce. 

Zdroj: Lucie Podzimková

