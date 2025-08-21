Cizince obvinili z vraždy ženy na Kolínsku. Kromě auta odcizil i další věci

Policie obvinila zadrženého cizince z pondělní vraždy seniorky v Ratenicích na Kolínsku. Podle dosavadních závěrů vyšetřování šlo o plánovaný čin, kdy se muž chtěl obohatit na úkor zavražděné ženy.
Policie uvedla, že po provedení prvotních procesních úkonů zahájili trestní stíhání sedmadvacetiletého cizince, který čelí obvinění ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Podle vyšetřovatelů měl seniorku úmyslně usmrtit s předchozím rozmyslem a za účelem získání majetkového prospěchu, kdy měl odcizit šperky, platební kartu a finanční prostředky.
Strážci zákona již dříve sdělili, že zadržení podezřelého předcházela autonehoda v sousední Vrbové Lhotě, kde řidič osobního vozu naboural další tři vozidla. "V době, kdy ji policisté řešili, projížděl kolem muž, který poznal vozidlo své matky. Snažil se jí proto zavolat, ale byla nekontaktní. Proto i s policejní hlídkou jeli do místa jejího bydliště, kde policisté ženu nalezli bez známek života, kdy nebylo pochyb o násilné smrti," popsala mluvčí Vlasta Suchánková.
Vyšetřování pro tuto chvíli pokračuje, cizinec byl obviněn i z neoprávněného užití cizí věci a z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku. V případě, že by jej soud uznal vinným, hrozí obviněnému až 20 let za mřížemi, případně výjimečný trest.
Kriminalisté zároveň podali ke pražskému krajskému státnímu zastupitelství podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vyšetřovací vazby.
