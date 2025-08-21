KOMENTÁŘ | Kreml hraje nebezpečnou hru. Putin nabídl Moskvu pro jednání se Zelenským

Ruský vládce Vladimir Putin údajně nabídl Moskvu jako možné místo jeho setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten ji měl razantně odmítnout. Cesta kamkoli do Ruské federace by pro ukrajinského prezidenta i celou jeho zemi znamenala projev porážky a zároveň smrtelně nebezpečné riziko.
O Putinově nabídce napsal server France24. „Putin zmínil Moskvu, Zelenskyj na to odpověděl ‚ne‘,“ informoval nejmenovaný diplomatický zdroj blízký pondělním jednáním v Bílém domě mezi šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem, Zelenským a dalšími sedmi evropskými lídry. „Evropští lídři Trumpovi sdělili, že Putinův návrh se nezdá být dobrým nápadem,“ doplnil zdroj.
A skutečně, jen stěží by se dal vymyslet horší nápad, než aby se případná schůzka ukrajinského prezidenta Zelenského s ruským vládcem Putinem odehrála v Moskvě či na jakémkoliv jiném místě uvnitř Ruské federace.
Takový krok by byl nejen politickou sebevraždou, ale i bezprecedentním bezpečnostním hazardem. Symbolicky by znamenal přiznání porážky, a to ještě předtím, než by se vůbec rozproudila samotná jednání. Prakticky by znamenal vystavení Zelenského přímému a smrtelnému riziku.
Není třeba sahat příliš daleko do minulosti, abychom si uvědomili, proč. Když ruská vojska v únoru 2022 vtrhla na Ukrajinu, jejich plán byl prostý – do tří dnů obsadit Kyjev, odstranit demokraticky zvolenou vládu a nahradit ji poslušným loutkovým režimem. Tento plán se nezdařil, mimo jiné i proto, že Zelenskyj odmítl útěk a zůstal se svým lidem v obleženém hlavním městě.
Přesto se od té doby opakovaně objevovaly informace o pokusech o atentát na ukrajinského prezidenta. Všechny byly naštěstí neúspěšné, ale jasně ukázaly, že Moskva vidí v jeho likvidaci klíč ke zlomení ukrajinského odporu.
Pokud by se Zelenskyj nyní ocitl na ruském území, Putin by měl v rukou všechny trumfy. Ukrajinský prezident by byl vystaven ohromnému tlaku a v případě, že by se stal rukojmím, otevřela by se cesta k jeho věznění po vykonstruovaném procesu nebo dokonce k okamžité fyzické likvidaci. V historii moderní diplomacie by šlo o naprosto neuvěřitelný akt, kdy je demokratický prezident v srdci země, která se jej už třetí rok snaží vojensky zničit.
Z čistě bezpečnostního hlediska by taková cesta byla prakticky nerealizovatelná. Je těžko představitelné, že by Rusko umožnilo vstup ukrajinským ozbrojencům, kteří by měli prezidenta chránit, a to bez předchozí dohody o příměří. Příměří však americký prezident Donald Trump prozatím odmítl, přestože se jedná o jednání o míru. Znamenalo by to, že ochranu Zelenského by kontrolovaly zejména ruské bezpečnostní složky – a v takové situaci by garance bezpečí byla úplně absurdní.
Otázka navíc nestojí pouze na rovině fyzického ohrožení. Samotná symbolika cesty do Moskvy by byla obrovským vítězstvím pro Kreml. Putin by mohl na domácí i mezinárodní scéně prezentovat obraz, že to byl právě Zelenskyj, kdo přijel do jeho paláce – a tedy ten, kdo musel přijet žádat. Pro Ukrajinu by to znamenalo oslabení morálky, pro ruskou propagandu neocenitelný dar.
Diplomacie sice často pracuje s gesty a symboly, avšak existují hranice, které nelze překročit. Zelenského přítomnost v Moskvě by nebyla gestem vstřícnosti, nýbrž gestem kapitulace. A pokud by se někdo snažil tvrdit, že podobný krok může otevřít cestu k míru, je třeba připomenout, že mír budovaný na pokoření jedné strany a na jejím totálním zničení je ve skutečnosti jen přestávkou mezi válkami.
komentář , Vladimír Putin , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Moskva , Rusko , Ukrajina , válka na Ukrajině
Zdroj: Jakub Jurek