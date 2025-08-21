Chceme jednat jedině s Putinem, reaguje Ukrajina na Lavrova

Ukrajina dává v reakci na poslední ruská vyjádření jasně najevo, že v rámci jednání s Kremlem stojí jedině o přímé rozhovory mezi prezidenty, tedy Volodymyrem Zelenským a Vladimirem Putinem. Schůzku v tomto formátu nadále připravuje i Bílý dům.
Moskva dala ústy ministra zahraničí Sergeje Lavrova najevo, že nijak se setkáním Putina a Zelenského nespěchá. Šéf diplomacie tvrdí, že Putin navrhl v pondělním telefonátu Trumpovi, aby jednání pokračovala, ale spíše na úrovni lídrů delegací. Schůzka obou prezidentů musí být připravena s největší možnou pečlivostí, podotkl Lavrov.
Zástupce Bílého domu ve středu pro stanici NBC News uvedl, že Washington nadále pracuje na uspořádání bilaterálního setkání.
"Prezident Trump a jeho národní bezpečnostní tým pokračují v jednáních s ruskými a ukrajinskými činiteli ohledně bilaterálního jednání za účelem zastavení zabíjení a ukončení války. Jak řeklo mnoho světových lídrů, tato válka by nikdy nezačala, kdyby prezident Trump byl v úřadu," poznamenal člen Trumpovy administrativy s tím, že sdělování dalších podrobností není v americkém zájmu.
Serhij Leščenko, poradce šéfa Zelenského kanceláře Andrije Jermaka, sdělil stanici NBC News, že další rozhovory s Ruskem mohou přinést výsledky jedině v případě, že se přímo setkají Zelenskyj a Putin.
"Potřebujeme osobu, která je schopna udělat konečné rozhodnutí. Lavrov to není. On nebyl zodpovědný za zahájení této války. Tu zahájil sám Putin," zmínil Leščenko. "Zelenskyj chce přímá jednání s jedinou osobou, která může udělat rozhodnutí a která je na ruské straně zodpovědná. To není Lavrov nebo někdo další. Je to Putin," dodal poradce.
Zelenskyj předtím po pondělních rozhovorech v Bílém domě připustil, že je připraven setkat se s Putinem v jakékoli formě, tedy nebude klást podmínky k tomu, aby setkání vůbec mohlo proběhnout.
Evropa vymýšlí bezpečnostní garance, ale neví kudy kam. Polsko mluví o patové situaci
Ztráta Donbasu by pro Ukrajince byla kapitulací. Rusové si území nárokují neprávem
válka na Ukrajině , Vladimír Putin , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Sergej Lavrov , Bílý dům USA , Rusko , Ukrajina
Trumpova administrativa dala svérázně najevo, že věří v zachování sociální sítě TikTok na americkém trhu. V úterý tam spustil svůj oficiální účet Bílý dům, přestože platforma v USA čelí možnému zákazu z bezpečnostních důvodů. Trump v červnu prodloužil její životnost o další tři měsíce.
Zdroj: Lucie Podzimková