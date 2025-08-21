Marný pokus a krátký útěk. Policie vyšetřuje přepadení banky

Vážným incidentem se ve středu zabývala moravskoslezská policie. Muž se neúspěšně pokusil vyloupit banku ve Frýdku-Místku. Následně se dal na útěk, ale strážcům zákona neprchal dlouho. O případu informoval web iDnes.cz.
K neúspěšnému přepadení došlo kolem půl desáté dopoledne na třídě T. G. Masaryka. Muž měl přijít k bankovní překážce a úřednici předat lístek s požadavkem k vydání peněz. Ten nebyl vyslyšen. Pachatel to následně vzdal a zmizel pryč.
Banka zburcovala policii, která na místo ihned vyslala několik hlídek. Povolána byla i zásahová jednotka. Pátrání se soustředilo na okolí pobočky, kde se podařilo najít muže odpovídajícího popisu pachatele.
"Hlídka obvodního oddělení podezřelého zadržela a věc si do své gesce převzali frýdecko-místečtí kriminalisté," dodala policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
