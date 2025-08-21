Staroměstská se otevře i pro nástup. Plnému provozu stanice už nic nebrání

Cestující budou od pátku znovu mít možnost na Staroměstské do metra i nastoupit. Oznámil to náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti). Obnoví se tak plný provoz stanice, kde na začátku července došlo k požáru eskalátoru. Případem se zabývá policie.
Hřib na sociální síti X uvedl, že od pátku bude stanice metra Staroměstská znovu otevřena i pro nástup. Oprava třetího eskalátoru poškozeného vandaly podle náměstka primátora pokračuje, ale nebrání plnému provozu stanice. "Děkuji kolegům z dopravního podniku za jejich pracovní nasazení," napsal.
Staroměstskou uzavřela událost, ke které došlo během první červencové soboty kolem 22:30. Po odhození zapáleného předmětu zahořel eskalátor. "Během velmi krátké chvíle se dým dostal skrz schodiště do prostor metra a na eskalátoru vznikla mezi cestujícími panika. Ti okamžitě začali, ve strachu o svůj život, utíkat pryč," řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová s tím, že evakuace se týkala desítek cestujících.
Policie pátrala po šestici mužů z kamerového záznamu. Jejich totožnost odhalila. "Jedná se o občany naší země ve věku od dvaceti do třiadvaceti let," sdělila mluvčí. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až pěti let.
Policisté předběžně vyčíslili škodu na přibližně milion korun. Hřib dříve prohlásil, že částka se může změnit, až dopravní podnik vyčíslí veškeré škody způsobené požárem po provedení oprav a zprovoznění eskalátorů.
