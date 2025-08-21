Rusko je ochotné hovořit o jednáních, do uspořádání summitu se ale nežene

Kreml reagoval opatrně na nedávné naděje na summit mezi ruským a ukrajinským prezidentem. Ty vyvolal americký prezident Donald Trump po setkání s evropskými lídry. Rusko nicméně na summit nespěchá a mírová jednání se tak zřejmě odloží.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v úterním rozhovoru pro televizi Rossija-24 uvedl, že se Moskva jednání s Ukrajinou nebrání. Zároveň ale dodal, že jakýkoliv summit by musel být připraven „postupně, krok za krokem, počínaje expertní úrovní a poté projít všemi nezbytnými fázemi.“ Podle něj tak jednání nemohou proběhnout hned. Podobná situace už nastala v květnu, kdy Putin navrhl setkání se Zelenským, ale nakonec na něj vyslal delegaci nižší úrovně.
Donald Trump se pokusil jednat s Putinem přímo a zavolal mu z Bílého domu, kde se zrovna nacházelo několik evropských lídrů v čele s Volodymyrem Zelenským. Trump se pak nechal slyšet, že si myslí, že se Putin bude chtít dohodnout. Podle mluvčího Kremlu Jurije Ušakova Putin a Trump jednali o „zvýšení úrovně přímých rusko-ukrajinských jednání“.
Po jednání v Bílém domě Zelenskyj řekl novinářům, že plány na summit budou „nějakým způsobem formalizovány v příštím týdnu nebo 10 dnech“. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvítal Putinovu údajnou otevřenost k jednání a řekl, že „už jen fakt, že Putin říká ‚jasně, setkám se se Zelenským‘, je velká věc.“ Zároveň ale mírnil očekávání s tím, že ještě „nejsme v cíli“.
Po setkání s Trumpem na Aljašce Putin řekl, že k dosažení trvalého míru je potřeba řešit „příčiny“ konfliktu. Mezi ruské ambice patří například to, aby Ukrajina zůstala neutrálním státem, vzdala se některých území a výrazně snížila svou armádu.
Podle německého kancléře Friedricha Merze se Trump a Putin telefonicky dohodli na schůzce „během příštích dvou týdnů“. Merz ale zůstal obezřetný. „Nevíme, jestli ruský prezident bude mít odvahu se takového summitu zúčastnit. Proto je potřeba ho přesvědčit,“ řekl.
Francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro stanici LCI uvedl, že „příštích patnáct dní je naprosto zásadních pro to, abychom dokončili práci s Američany a dali bezpečnostním zárukám obsah.“ Dodal, že Putinovo rozhodnutí by „vyjasnilo nejednoznačnosti“ a ukázalo, zda to s mírem myslí vážně.
Mezitím Rusko vysílá jasný vzkaz: nic neuspěchejte. Rusko je sice ochotné hovořit o jednáních, ale nezavazuje se k uspořádání summitu.
