Rakušan chce dát lidem naději na vládu bez ANO. Fialu a Hřiba zve na jednání

Jan Hrabě

21. srpna 2025 9:53

Vít Rakušan na setkání s příznivci v Brandýse nad Labem (20.1.2025)
Vít Rakušan na setkání s příznivci v Brandýse nad Labem (20.1.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v reakci na představení programu koalice Spolu pozval premiéra Petra Fialu (ODS) a náměstka pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) na setkání. S politiky chce řešit, jak po říjnových sněmovních volbách zabránit vzniku vlády v čele s hnutím ANO. 

Rakušan uvedl, že je rád, že koaliční partneři ze Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) představili programové priority, z nichž mnohé jsou shodné s prioritami jeho hnutí Starostové a nezávislí.

"Abychom ale dali voličům naději, že může vzniknout vláda bez ANO, musíme se veřejně shodnout ještě na jedné věci, v níž my, Starostové, máme jasno: že vládu s ANO nepodpoříme ani do ní nevstoupíme – za žádných okolností," napsal ministr vnitra a vicepremiér na sociální síti X.

Podle Rakušana je jedinou alternativou k vládě v čele s hnutím ANO kabinet na nynějším půdorysu. Proto se šéf Starostů rozhodl pozvat premiéra Fialu a náměstka primátora Hřiba na setkání k tomuto tématu. 

"Voliči, kteří si vládu ANO nepřejí, potřebují naději, že dokážeme nabídnout lepší alternativu. A my musíme 44 dní před volbami vyslat jasnou zprávu, že ta naděje tu je. Řekněme jasné ne vládě s ANO," dodal ministr.

Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News by nyní vyhrálo sněmovní volby hnutí ANO s podporou 32,5 procenta. Stranám současné vládní koalice a Pirátům je nadpoloviční většina v parlamentu vzdálená. Spolu má 20,1 procenta, Starostům vyjádřilo podporu 10,8 procenta oslovených a Pirátům 9,2 procenta respondentů. 

Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů. 

včera

Spolu odhalilo program. Fiala varoval před triumvirátem ANO, SPD a Stačilo

Další zprávy