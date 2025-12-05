Opozice zpochybňuje Babišovo řešení. Měl Agrofert prodat, zní od Pirátů

Česko bude v úterý mít nového premiéra, až prezident Petr Pavel jmenuje Andreje Babiš (ANO), který ve čtvrtek představil řešení svého střetu zájmů. Podle lídra Pirátů Zdeňka Hřiba měl Babiš prodat Agrofert, pokud chce být předsedou vlády. Pochybnosti vyjádřili i další opoziční politici.
Babiš je ve střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert, který je významným příjemcem dotací. Šéf hnutí ANO ve čtvrtek oznámil, že se firmy nevratně vzdá a už s ní nikdy nebude mít nic společného. Podle všeho ji převede do slepého svěřenského fondu. Sám Babiš tvrdí, že jde o krok daleko přesahující požadavky zákonů.
Babiš v čele vlády nahradí Petra Fialu (ODS), který již reagoval na nejnovější vývoj. "Je dobře, že Andrej Babiš konečně představil nějaké řešení svého střetu zájmů. Snad alespoň tentokrát dodrží, co veřejnosti slíbil," napsal na síti X.
Lídři dalších opozičních stran vyjádřili větší pochybnosti. "Agrofert bude spravovat nezávislý správce, kontrolovat nezávislý protektor a ty bude vybírat opět někdo nezávislý. A dotace, předpokládám, bude Babišova vláda přidělovat taky nezávisle. Formálnost dle zákona může být naplněna, ale důvěryhodnost za mě určitě ne," konstatoval předseda STAN Vít Rakušan.
Končící ministr vnitra slíbil občanům, že Starostové a nezávislí budou nadále sledovat dotace pro Agrofert. Oznámené řešení zpochybnil i šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
"Andrej Babiš konečně přišel alespoň s nějakým návrhem řešení svého střetu zájmů. Jediný způsob, kterým by ho ale 'nadobro' a čistě vyřešil, je prodat Agrofert nebo nebýt premiér. Slepý fond, který výhledově přejde na děti, v sobě pořád může skrývat důvod činit rozhodnutí ve prospěch Agrofertu. Na to jsme opakovaně upozorňovali," uvedl na síti X.
Podle Hřiba je nutné Babišův postup v otázce řešení střetu zájmů detailně prověřit. "Jak jsme se několikrát přesvědčili, Andrej Babiš umí velmi dobře obcházet pravidla tak, aby měl nakonec finální prospěch hlavně on sám. A také je velmi dobrý ve lhaní," dodal.
Pavel již oznámil, že v úterý ráno jmenuje Babiše premiérem. "Oceňuji jasný a srozumitelný způsob, jakým Andrej Babiš dostál naší dohodě a veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmu," poznamenal prezident s tím, že respektuje výsledky říjnových sněmovních voleb a dosavadní průběh jednání o vládě.
Nový kabinet má hnutí ANO utvořit s SPD a Motoristy. Trojice uskupení již podepsala koaliční smlouvu a představila kandidáty na ministry. V pondělí proběhnou poslední konzultace mezi navrhovanými členy vlády a hlavou státu.
Cesta k míru na Ukrajině zůstává podle Donalda Trumpa nejasná, a to i přes "přiměřeně dobré" rozhovory mezi americkými vyslanci a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, které ovšem nepřinesly žádný zásadní průlom. Zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, kteří absolvovali dlouhé úterní jednání v Kremlu, se nyní chystají setkat s předním ukrajinským vyjednavačem Rustemem Umerovem na Floridě. Trump ve středu v Oválné pracovně prohlásil, že Putin by dohodu rád uzavřel, nicméně dodal, že nemůže říct, co z jednání vzejde, protože "k tanci jsou potřeba dva". Prezident také uvedl, že Spojené státy "měly s Ukrajinou něco docela dobře rozpracováno".
Zdroj: Libor Novák