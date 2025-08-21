Izrael stupňuje boje v Gaze, Palestinci prchají. Souhlas Hamásu s příměřím nic neznamená

21. srpna 2025 9:12

Izrael stupňuje ofenzívu v Gaze, jejímž cílem je ovládnutí města a eliminace Hamásu. Boje vedou k masovému vysidlování civilistů a narůstajícím mezinárodním varováním před humanitární katastrofou. Vláda zároveň schválila nové osady na Západním břehu, což prohlubuje napětí a ohrožuje vyhlídky na dvoustátní řešení. Hamás mezitím přijal návrh příměří, Izrael zatím mlčí.

Izraelské obranné síly (IDF) pokračují v postupu na předměstích Gazy, zejména ve čtvrtích Zeitoun a Jabalia, kde podle svých tvrzení lokalizovaly podzemní infrastrukturu Hamásu. 

Brigádní generál Effie Defrin uvedl, že „zahájili jsme přípravné akce a již nyní jednotky IDF drží předměstí města Gaza“. Ofenzíva má podle něj zabránit přeskupení bojovníků Hamásu a posílit izraelskou kontrolu nad oblastí. Upozornila na to britská stanice BBC.

S tím, jak se boje přibližují hustě obydleným oblastem, rostou obavy o osud civilního obyvatelstva. Mluvčí civilní obrany v Gaze Mahmúd Bassal označil situaci v některých čtvrtích za „velmi nebezpečnou a nesnesitelnou“. 

Mezinárodní výbor Červeného kříže varoval, že „jakékoli další zintenzivnění vojenských operací pouze prohloubí utrpení, rozdělí další rodiny a ohrozí nevratnou humanitární krizi“. Zároveň upozornil, že mohou být v ohrožení i životy až 50 rukojmích, které Hamás stále drží.

Generální tajemník OSN António Guterres vyzval k okamžitému příměří, aby se „zabránilo smrti a zničení“, které by podle něj ofenziva „nevyhnutelně způsobila“. Podobně varoval i francouzský prezident Emmanuel Macron, podle něhož izraelská operace „může vést pouze ke katastrofě pro oba národy a hrozí, že celý region se propadne do cyklu permanentní války“.

Mezitím zprostředkovatelé z Kataru a Egypta představili návrh 60denního příměří, který Hamás přijal a který počítá s propuštěním přibližně poloviny rukojmích. Izrael zatím oficiálně nereagoval. 

Ačkoliv premiér Benjamin Netanjahu návrh veřejně nekomentoval, jeho kancelář naznačila, že armádní operace budou pokračovat. Hamás ho obvinil z „ignorování“ návrhu a označil za „skutečnou překážku jakékoli dohody“.

Podle izraelských médií čelí Netanjahu tlaku uvnitř vlastní koalice, zejména ze strany krajně pravicových ministrů, kteří varují před „kapitulací“ a upřednostněním návratu rukojmích před „národním zájmem“.

Na pozadí pokračujících bojů izraelská vláda schválila výstavbu 3 400 bytových jednotek v oblasti známé jako E1 na Západním břehu Jordánu, což vyvolalo silnou mezinárodní kritiku. Ministr financí Bezalel Smotrich prohlásil, že „každé město, každá čtvrť, každá bytová jednotka je dalším hřebíkem do rakve této nebezpečné myšlenky“, čímž narážel na koncepci palestinského státu. Informoval o tom americký list New York Times.

Analytici považují tyto kroky za snahu premiéra udržet si podporu nacionalistických spojenců. Izraelský analytik Michael Milshtein uvedl, že „Netanjahuovi nezáleží na tom, zda tyto kroky poškodí vztahy Izraele s arabským světem“.

V samotné Gaze se situace dále zhoršuje. Ahmed Saleh, obyvatel Zeitounu, popsal realitu na místě: „Pořád slyším velké výbuchy, jsou čím dál blíž.“ Přesto zůstává ve svém domě a odmítá přesun na jih, jak požaduje izraelská armáda. „Tam nejsou vůbec žádné služby a není místo pro nové přistěhovalce,“ dodal. 

Podle OSN je až 90 % pásma Gazy pod kontrolou izraelské armády. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, jehož statistiky cituje i OSN, uvádí, že od začátku války bylo zabito více než 62 000 Palestinců.

Válka v Izraeli s Hamásem 2023 (Gaza) Izraelská armáda Izrael Hamás Pásmo Gazy palestina

Zdroj: Jakub Jurek

