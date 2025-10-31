Hamás zůstane Hamásem – posílí a znovu udeří. Příměří v Gaze trvá, je ale nesmírně křehké

Jakub Jurek

Jakub Jurek

31. října 2025 9:24

Válka v Izraeli
Válka v Izraeli Foto: Israel Defense Forces

Příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás zůstává křehké a proměnlivé. Obě strany ho opakovaně porušují. Hamás pokračuje v útocích proti izraelským jednotkám, zatímco Izrael odpovídá tvrdými nálety a demolicemi zejména v Chán Júnisu. Napětí se přelévá i do Libanonu a na Západní břeh, kde roste počet incidentů. Spojené státy se snaží udržet dohodu při životě, ale klid zbraní se v Gaze stává jen přechodným stavem mezi dvěma koly násilí.

Hamás v souladu s podmínkami příměří vrátil těla dalších dvou izraelských zajatců. Izrael identifikoval zesnulé jako Amirana Coopera a Sahara Barucha. Podle izraelských údajů zůstává v Pásmu Gazy stále jedenáct těl rukojmích. Mezitím izraelská armáda pokračovala v náletech na území Gazy, zejména v oblasti města Chán Júnis na jihu enklávy, jak uvedla katarská stanice Al-Džazíra.

Podle svědků a novinářů na místě je od brzkých ranních hodin oblast na východním okraji města pod intenzivní dělostřeleckou palbou a opakovanými leteckými nálety. Izraelské jednotky zároveň provádějí demolice napříč městem – zejména v obytných čtvrtích, které izraelská armáda označuje za „operační zóny Hamásu“. Podle místních zdrojů byly zničeny desítky domů i část městské infrastruktury. Izraelská strana kroky obhajuje snahou zabránit opětovnému vybudování tunelových komplexů, které Hamás využívá k útokům a přesunům svých bojovníků.

Napětí se přelévá i za hranice Pásma Gazy. Libanonský prezident Joseph Aoun nařídil své armádě, aby čelila jakýmkoli dalším izraelským vpádům na jihu země, zatímco izraelské útoky v regionu pokračují. V okupovaném Západním břehu Jordánu se situace rovněž zhoršuje – izraelská armáda i osadníci zde během olivové sklizně podnikli podle údajů OSN více než 125 útoků.

V úterý izraelské síly čelily útokům ručními granáty a ostřelovačskou palbou v oblasti Rafáhu, při nichž zahynul jeden izraelský voják. Izrael reagoval rozsáhlými nálety napříč Gazou, které si podle palestinského ministerstva zdravotnictví vyžádaly více než sto obětí. Mnozí pozorovatelé měli tehdy za to, že příměří definitivně zkolabovalo, napsala o tom britská stanice BBC.

Navzdory tomu však obě strany – Hamás i Izrael – již následující den oznámily, že se k dohodě vracejí. Šlo o druhou velkou eskalaci od chvíle, kdy příměří vstoupilo v platnost 10. října. Stejně jako při bojích o devět dní později, kdy byli zabiti dva izraelští vojáci a nejméně 36 Palestinců, se i tentokrát násilí po několika hodinách zastavilo. Informovala o tom americká stanice CNN.

Novou „normou“ Gazy se tak stává paradoxní stav – příměří, které je současně křehké i odolné. Klid, jenž může zmizet v jediném okamžiku, aby byl po několika hodinách či dnech opět obnoven. Pro Palestince to znamená život ve stálém strachu z další vlny náletů, pro Izrael permanentní napětí na hranici otevřené války.

Podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia „příměří nebude lineární cestou – bude mít své vzestupy, pády i nečekané zvraty“. Viceprezident JD Vance doplnil, že se „tu a tam objeví menší potyčky“, avšak vyjádřil přesvědčení, že dohoda může přesto vydržet.

Dohoda o příměří vznikla především díky tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který dokázal přimět Izrael ke zdrženlivosti a přesvědčit Hamás, aby akceptoval základní rámec ujednání. Washington nyní hraje klíčovou roli i při udržení dohody a přípravě její druhé fáze – ta počítá se vznikem mezinárodní bezpečnostní mise, rekonstrukcí Gazy a postupným odzbrojením Hamásu.

Izraelské síly se zatím stáhly na tzv. „žlutou linii“, první linii ústupu uvnitř Pásma Gazy, avšak stále kontrolují více než polovinu jeho území. V těchto oblastech podle expertů zůstávají izolované buňky Hamásu, často odříznuté od velení i zásob. „Každá z těchto buněk je potenciální katastrofou v přímém přenosu,“ uvedl Muhammad Šihada z Evropské rady pro zahraniční vztahy. „Jakmile se izraelské jednotky přiblíží k tunelu nebo úkrytu s odříznutými bojovníky, hrozí nové střety – tito lidé raději padnou v boji, než by zemřeli hladem.“

Podle odhadů palestinského ministerstva zdravotnictví zahynulo od vyhlášení příměří více než 200 Palestinců, většina z nich během dvou krátkých, ale mimořádně prudkých eskalací. Izrael za tu dobu ztratil tři vojáky.

Izraelský vojenský analytik Joav Limor z deníku Israel Hayom očekává, že napětí bude pokračovat. „Hamás zůstane Hamásem – posílí a znovu udeří. Každý, kdo si myslí, že se změnil, nerozumí ani hnutí, ani regionu,“ uvedl. Podle něj musí Washington prosadit pokračování příměří do další fáze a postupně Hamás vytlačit z moci, jinak hrozí, že se konflikt znovu rozhoří naplno.

Spojené státy mezitím do regionu vysílají jednoho vysokého představitele za druhým – sledují plnění dohody, koordinují humanitární pomoc a připravují rámec pro rekonstrukci Gazy. Je to značná investice politického kapitálu, ale i signál, že Bílý dům zůstává do procesu zapojen a hodlá jej udržet v pohybu, byť pomalém a křehkém.

28. října 2025 21:29

Příměří se bortí. Netanjahu vydal rozkaz k bombardování Pásma Gazy

Související

Sergej Lavrov

Rusko nehodlá útočit na NATO či EU, prohlásil Lavrov v OSN

Rusko nemá v úmyslu útočit na členskou zemi Evropské unie či NATO, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na půdě OSN. Šéf diplomacie zároveň varoval před rozhodnou odpovědí na jakoukoliv agresi namířenou proti Moskvě. Na jeho slova upozornila BBC. 

Více souvisejících

Válka v Izraeli s Hamásem 2023 (Gaza) Izraelská armáda Hamás Izrael palestina Pásmo Gazy

Aktuálně se děje

před 22 minutami

Válka v Izraeli

Hamás zůstane Hamásem – posílí a znovu udeří. Příměří v Gaze trvá, je ale nesmírně křehké

Příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás zůstává křehké a proměnlivé. Obě strany ho opakovaně porušují. Hamás pokračuje v útocích proti izraelským jednotkám, zatímco Izrael odpovídá tvrdými nálety a demolicemi zejména v Chán Júnisu. Napětí se přelévá i do Libanonu a na Západní břeh, kde roste počet incidentů. Spojené státy se snaží udržet dohodu při životě, ale klid zbraní se v Gaze stává jen přechodným stavem mezi dvěma koly násilí.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Bratislava, ilustrační fotografie.

Pokuta hrozí komukoliv. Ficova vláda se snaží o kontrolu každého aspektu života, včetně chůze

Slovenský parlament schválil zákon, který zakazuje pohyb po chodníku rychlejší než šest kilometrů za hodinu. Opatření, jež má údajně zvýšit bezpečnost chodců, se však vztahuje i na samotné chodce, a tím posouvá hranici legislativní absurdity o kus dál. Novela, která je prakticky nevymahatelná, se tak stává symbolem vlády, jež místo skutečných problémů reguluje rychlost lidského kroku.

včera

včera

včera

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Otázkou není, zda Rusko udeří, ale kdy a kde. Moskva má kapacity a není radno ji podceňovat

Navzdory diplomatickým gestům mezi Moskvou a Washingtonem se Rusko zjevně připravuje na dlouhodobou konfrontaci se Západem. Od testů mezikontinentálních raket přes militarizaci Arktidy až po provokace v Severním a Baltském moři Moskva systematicky rozšiřuje prostor nestability. Zatímco Západ hlídá moře na severu Evropy, Kreml posiluje logistiku, testuje obranné linie NATO a přesouvá konflikt z Ukrajiny do širší geopolitické roviny.

včera

včera

Donald Trump

Trump po schůzce se Si Ťin-pchingem hlásí průlom. Dohoda má uklidnit světové trhy

Americký prezident Donald Trump po setkání s čínským vládcem Si Ťin-pchingem oznámil, že Spojené státy a Čína dosáhly dohody o zrušení či odkladu čínských omezení vývozu vzácných zemin. Tento krok má podle něj uklidnit napětí na globálních trzích a zajistit stabilní dodávky klíčových surovin pro technologický a obranný průmysl. Dohoda působí jako významný posun po měsících obchodních sporů, které ohrožovaly světové dodavatelské řetězce a vyvolávaly obavy z nové obchodní války.

včera

včera

Prezident Trump

Trump nařídil armádě spustit jaderné testy. Poprvé od roku 1992

Americký prezident Donald Trump oznámil, že nařídil přípravu k obnovení testování jaderných zbraní Spojených států. Svůj záměr zveřejnil na sociální síti Truth Social těsně před setkáním s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji. Oznámení přišlo jen několik dní poté, co Trump ostře kritizoval ruské testy nových jaderných nosičů a varoval, že Spojené státy nemohou zůstat pozadu.

včera

Francouzská policie

Novinky v případu krádeže šperků v Louvru. Policie dosáhla pokroku

Francouzská policie dosáhla významného pokroku v případu krádeže šperků z muzea Louvre. Podle místních rozhlasových a televizních stanic bylo v uplynulých hodinách zadrženo několik dalších podezřelých. Strážci zákona už dříve zajistili dvojici mužů, jeden z nich se snažil odcestovat ze země. 

včera

Wilders ztratil půdu pod nohama. Nizozemsko se po volbách vrací k umírněnému středu

Po roce vnitropolitického chaosu se Nizozemsko zřejmě znovu vrací k umírněnému středu. Středeční předčasné parlamentní volby, které proběhly po téměř ročním období nejistoty a rozkladu, znamenaly zásadní obrat v náladě veřejnosti. Krajně pravicový populista Geert Wilders, který předloni s přehledem zvítězil, tentokrát ztratil téměř třetinu voličů, zatímco proevropský liberál Rob Jetten ze strany Demokracie 66 (D66) zaznamenal historický úspěch a má největší šanci stát se novým premiérem.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy