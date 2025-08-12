Chorý předvedl jeden z dalších blikanců. Za úder do rozkroku dostal šestizápasový trest

Už po třech ligových kolech musela Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) sáhnout k vyššímu trestu pro někoho z prvoligových fotbalistů. Konkrétně se tak jedná o slávistického útočníka Tomáše Chorého. Ten za svůj zákrok, kdy v závěru zápasu v 95. minutě na Slovácku (1:0 pro Slavii) udeřil pěstí do rozkroku gólmana Milana Heči, totiž obdržel šestizápasový trest.
První trest přišel pro Chorého už v samotném zápase na hřišti, kdy mu sudí Jan Všetečka ukázal červenou kartu, která byla Chorého první v kariéře a to navzdory tomu, že to nebyl zdaleka jeho první exces v lize. Jednalo se zmiňovaný úder do Hečova rozkroku, přičemž se tak stalo po rohovém kopu, kdy domácí gólman pomáhal svou přítomností v šestnáctce svému útočícímu mužstvu a po vzájemném souboji na zemi. Následně nařízenou penaltu naštěstí pro něj fotbalisté Slovácka (konkrétně Vlastimil Daníček) neproměnili, protože byla špatně kopnutá a gólman Jindřich Staněk tak měl snadnou práci.
Konečná výše trestu od disciplinárky byla nakonec mírná i díky rychlé omluvě ze strany Tomáše Chorého krátce po zápase, přičemž tak učinil prostřednictvím sociálních sítí. Rozhodovalo se podle paragrafu 48, který v rámci disciplinárního řádu pojednává o tělesném napadení a který mluví nejvyšší možné sazbě čítající osm zápasů. Kromě toho také musí za takový zákrok hráč zaplatit pokutu ve výši 25 000 korun. V případě zákroku s vyšší intenzitou pak hráči hrozí až půl roku bez fotbalu a pokuta ve výši 50 000 korun. Důležité je ale v takových případech přečíst paragraf 17 hovořící o polehčujících okolnostech. Protože podle řádů Chorý spáchal takovýto čin poprvé, sáhla disciplinárka k šestizápasovému trestu.
Proto se tak bude moct Chorý vrátit v 10. kole na konci září, kdy se Slavia utká s Duklou. O týden později je pak na programu derby pražských „S“ na Letné.
"Chování Tomáše Chorého považuje disciplinární komise LFA za nepřijatelný a zavrženíhodný čin. Jednání útočníka Slavie nikterak neospravedlňuje ani skutečnost, že incidentu předcházelo neúmyslné přišlápnutí. Podobné vystupování nemá místo nejen v ligovém fotbale, ale v žádném sportu bez ohledu na jeho úroveň," okomentoval rozhodnutí disciplinárky její předseda Jiří Matzner.
Zkoumalo se totiž, zda před Chorého zákrokem, který sudí Všetečka klasifikoval jako nesportovní chování, Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR (FAČR) pak neshledala faul ze strany gólmana Slovácka Milana Heči před oním Chorého zákrokem.
Ještě před verdiktem disciplinárky pak pražská Slavia uvedla, že bude respektovat jakékoli její rozhodnutí a kromě toho samotný klub sáhne ke krokům, aby zamezil dalším takovýmto chováním ze strany jeho hráčů. "SK Slavia Praha přijímá plnou odpovědnost za incident, který způsobil náš hráč Tomáš Chorý. A který v žádném případě do fotbalu nepatří. Podobné chování v souvislosti se jménem SK Slavia Praha nebudeme tolerovat a nepřejeme si, aby se takto prezentovali hráči nebo realizační týmy jakékoliv úrovně klubu," stojí v klubovém prohlášení.
