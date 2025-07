Škrty v zahraniční pomoci nikoho nezabijí, tvrdí USA. Zemře 14 milionů lidí, spočítali vědci

Nangarhárská regionální nemocnice, kde Muhammad zemřel, byla dříve financována Spojenými státy – platily se z ní mzdy lékařů, nákup léků i vybavení. Letos však americká pomoc skončila. Podle pediatra Anidulláha Samima úmrtnost dětí od té doby stoupla o 3 až 4 procenta. Rodiče si musejí léky platit sami, což si mnoho z nich nemůže dovolit. Zavření stovek venkovských klinik znamená, že lidé musejí cestovat do vzdálenějších nemocnic, které praskají ve švech a nemají dost personálu ani vybavení.

Tříleté děti sdílí postel, místnosti jsou přeplněné, lidé se ve vedru ovívají kusy papíru. Situace je zoufalá.

Spojené státy po převzetí moci Donaldem Trumpem přerušily nebo zrušily pomoc v hodnotě 1,7 miliardy dolarů, z toho půl miliardy ještě nebylo vyplaceno. Prezident Trump tvrdí, že pomoc cizím zemím musí odpovídat zájmům USA. Agentura USAID byla v červenci zcela uzavřena, a jak poznamenal Elon Musk, „vhozena do drtiče dřeva“.

Ministr zahraničí Marco Rubio tvrdí, že žádný člověk kvůli tomu nezemřel. Odborníci ale varují – podle výzkumu publikovaného v The Lancet by kvůli celosvětovému omezení pomoci mohlo v příštích pěti letech zemřít až 14 milionů lidí, z toho téměř pět milionů dětí do pěti let.

Afghánistán má jednu z nejvyšších mateřských úmrtností na světě. Organizace Save the Children varuje, že bez pomoci USAID se zhroutily klíčové služby. Příkladem je malá klinika v provincii Nangarhár – podle místních tam od uzavření zemřelo už nejméně sedm lidí. Jedna žena přišla o život při domácím porodu, když nemohla dorazit do nemocnice. Podle její rodiny by přežila, kdyby jí pomohla porodní asistentka z dříve fungující kliniky.

Podle údajů OSN umírá v Afghánistánu jedna žena každé dvě hodiny kvůli těhotenství či porodu – často z důvodů, kterým lze předejít.

Ženy v Afghánistánu čelí stále tvrdším omezením. Podle pravidel Talibanu nesmějí chodit ven bez mužského doprovodu, nesmí pracovat ve většině veřejných ani soukromých institucí, nesmí do parků, salonů, posiloven, nesmí zvedat hlas na veřejnosti. ICC (Mezinárodní trestní soud) vydal tento měsíc zatykače na dva představitele Talibanu kvůli pronásledování žen a dívek – Taliban to označil za „nesmysl“.

CNN hovořila s více než deseti ženami, které byly zasaženy zrušením americké pomoci. Například žena v provincii Tachár popsala, že kvůli zavřené klinice a nemožnosti odejít z domu bez muže potratila dvojčata. Měla je donosena, ale bez lékařské pomoci porodila doma – a děti nepřežily.

Jiná žena, psychiatr v severním Afghánistánu, přišla o práci, protože ji platila právě USAID. Vyprávěla příběh mladé dívky s těžkou depresí, která se díky terapii a antidepresivům začala zlepšovat – dokud program nebyl ukončen. O několik měsíců později se dozvěděla, že dívka spáchala sebevraždu.

Republikánský kongresman Tim Burchett, autor zákona No Tax Dollars For Terrorists Act, tvrdí, že americké peníze končí v rukou Talibanu. Oficiální vládní data ukazují, že Taliban inkasoval zhruba 11 milionů dolarů ve formě daní a poplatků – podstatně méně, než tvrdí Burchett. I tak však volá po naprostém zastavení pomoci. „Máme i v USA lidi, kteří mají problémy. Nemůžeme si půjčovat peníze a posílat je cizincům,“ řekl CNN. Dodal, že Afghánci by měli sami svrhnout Taliban.

Zpět v nemocnici v Nangarháru: po smrti malého Muhammada přichází další děti, další rodiče, další zoufalství. Smrt se tu stala rutinní záležitostí – a mnohé z těchto ztrát by bylo možné předejít. CNN tímto reportážním pohledem ukazuje, že rozhodnutí přijímaná v USA mají přímé a smrtelné dopady na lidi tisíce kilometrů daleko – zejména na ty nejzranitelnější.