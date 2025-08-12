Sejdu se s Putinem v Rusku, přeřekl se Trump. A odhalil tím víc, než se zdá

Libor Novák

12. srpna 2025 12:19

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Už tento týden se na Aljašce uskuteční dlouho očekávaný bilaterální summit mezi americkým a ruským prezidentem. Donald Trump ale odmítl, aby se jednání o ukončení války na Ukrajině zúčastnil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle jeho slov se tak bude jednat o "osahávací" schůzku, kde budou probrány parametry dohody, ale on sám prý nemá pravomoc ji uzavřít.

Trump také dodal, že se bude snažit dostat Ukrajině zpět "prvotřídní území", ale zároveň poznamenal, že jakákoli dohoda bude zahrnovat "výměnu území" mezi oběma stranami.

Prohlásil, že ačkoli Zelenskyj tvrdí, že nemá ústavní pravomoc postoupit území, on sám je přesvědčen, že se taková dohoda může uzavřít. Po schůzce má v plánu informovat ukrajinského prezidenta a evropské lídry o jejím průběhu.

Podle Trumpa se jedná o promyšlený tah. Před setkáním s Putinem se snaží profilovat jako nekompromisní vůdce, který se nebojí čelit muži, který je považován za neústupného.

Během svého projevu ve Washingtonu kromě jiného označil kriminalitu v hlavním městě za "národní stav nouze" a zmínil, že se chystá navštívit Putina v Rusku. Sice se jedná o Aljašku, nikoli o Rusko, ale tento přeřek podle Sky News ukazuje, jak důležitou roli hraje Putin v jeho vnitřní politice.

Trump očekává, že se mu hned na začátku schůzky podaří poznat, zda je dohoda možná. Sám sebe vnímá jako zdatného obchodníka a "dealmakera".

Putin na druhou stranu chce v jednání potvrdit dosavadní ruské územní zisky, zatímco Trump bude tlačit na příměří. Analytici se však domnívají, že bez účasti Zelenského je těžké očekávat, že by ze schůzky vzešly nějaké konkrétní výsledky.

Australský premiér Anthony Albanese oznámil, že Austrálie uzná palestinský stát na zářijovém Valném shromáždění OSN. Toto rozhodnutí navazuje na podobné kroky, které dříve učinily Spojené království, Francie a Kanada. 

Zdroj: Libor Novák

