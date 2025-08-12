Sto dní v úřadu: Merz je pod tlakem světového dění, mezi tím se mu v Německu kupí problémy

Libor Novák

12. srpna 2025 13:21

Friedrich Merz (CDU)
Friedrich Merz (CDU) Foto: CDU/CSU

Německý kancléř Friedrich Merz se ocitá ve složité situaci, kdy musí řešit domácí i zahraniční problémy. Po 100 dnech v úřadu čelí tlaku ze strany rostoucí pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) a zároveň se snaží udržet pohromadě svou koaliční vládu se Sociálně demokratickou stranou (SPD). Osud jeho vlády a tradiční Křesťansko-demokratické unie (CDU) závisí na tom, jak se mu podaří čelit výzvám ze strany AfD, která chce ovládnout německou politiku.

Jak uvedl server Politico, podle průzkumů veřejného mínění, které se v Německu vyznačují přesností, si AfD upevňuje svou pozici a je jen několik procentních bodů za Merzovou CDU. S podporou kolem 27 % pro CDU a 24 % pro AfD je situace pro Merzovu stranu velmi napjatá.

Koaliční partner, SPD, si navíc udržuje historicky nízkou podporu kolem 15 %. Cílem AfD je stát se nejsilnější stranou do příštích voleb v roce 2029. Toho chce dosáhnout rozdělením a oslabením CDU. K tomu se snaží Merze postavit před volbu: buď bude dál dělat kompromisy s levicovou SPD, čímž si vyslouží kritiku od konzervativců, nebo poruší nepsané pravidlo a začne spolupracovat s AfD. 

Jedním z nedávných příkladů, kdy se AfD podařilo rozdělit koalici, bylo hlasování o nominaci soudkyně Frauke Brosius-Gersdorfové na ústavní soud. Její liberální názory na potraty vyvolaly online kampaň ze strany podporovatelů AfD, což přimělo některé poslance CDU, aby vyjádřili pochybnosti o její podpoře. To vedlo ke stažení její nominace. Merz se snaží balancovat mezi udržením koalice a snahou nepůsobit příliš liberálně, aby neodradil voliče, kteří přechází k AfD.

Německá kontrarozvědka už dříve označila AfD za extremistickou skupinu. To by mohlo vést k tomu, že by vláda nebo parlament požádaly ústavní soud o zákaz strany. I když by tento krok podpořila SPD, Zelení a levicová strana, Merz se staví proti, protože to považuje za kontraproduktivní. Zákaz by pravděpodobně vyvolal vlnu nevole a AfD by ho mohla využít k prohlášení, že je potlačována "hlubokým státem".

Jednou z hlavních výzev, které musí Merz řešit, je migrace. Většina Němců vnímá migraci a s tím spojené obavy jako největší problém, který by měla vláda řešit. Merzův kabinet už stihl prosadit přísnější imigrační politiku, která pozastavuje slučování rodin pro některé migranty a prodlužuje dobu pro získání občanství ze tří na pět let. Tyto změny mají snížit "přitahující faktory", které vedou migranty do Německa. Merz se snaží zmírnit podporu pro AfD tím, že se přiklání na stranu tradicionalistů v "kulturních válkách" a omezuje migraci.

Navzdory domácím problémům, které má, si Merz udržuje dobré mezinárodní vztahy. Od nástupu do úřadu absolvoval řadu zahraničních cest, kde se setkal s evropskými lídry a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. S Trumpem navázal pozitivní vztah, ale i tak se Evropané stále obávají, že by se Trump mohl odvrátit od podpory Ukrajiny. Merz se musí pokusit udržet podporu pro Ukrajinu a zároveň čelit vlivu "trumpismu", který se projevuje v německé politice skrze AfD, ale i skrze schůzky Elona Muska a J.D. Vance s lídry AfD.

Friedrich Merz se nachází v obtížné situaci. Musí navigovat mezi tlakem zprava, který reprezentuje AfD, a koaličními kompromisy, které mu vnucuje levicová SPD. Jeho schopnost udržet si podporu a efektivně vládnout bude klíčová pro budoucnost Německa i Evropy.

před 4 hodinami

Politico: Úředníci zvažují stávku. Vadí jim, že EU ohledně Pásma Gazy nic nedělá

Související

Více souvisejících

Německo Friedrich Merz (CDU)

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Greta Thunbergová na lodi Madleen

Aktivisté se pokusí prolomit izraelskou blokádu. Do Pásma Gazy pošlou desítky lidí

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová oznámila, že se zapojí do masivní humanitární akce, jejímž cílem je dopravit pomoc do Gazy a prolomit izraelskou blokádu. Akce, která je podle ní největším pokusem o porušení nelegálního obležení, se má uskutečnit 31. srpna. Thunbergová se přidá k dalším aktivistům, kteří vyplují na desítkách lodí ze Španělska. K těmto plavidlům se 4. září připojí desítky dalších, jež vyrazí z Tuniska a jiných přístavů.

před 2 hodinami

Friedrich Merz (CDU)

Sto dní v úřadu: Merz je pod tlakem světového dění, mezi tím se mu v Německu kupí problémy

Německý kancléř Friedrich Merz se ocitá ve složité situaci, kdy musí řešit domácí i zahraniční problémy. Po 100 dnech v úřadu čelí tlaku ze strany rostoucí pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) a zároveň se snaží udržet pohromadě svou koaliční vládu se Sociálně demokratickou stranou (SPD). Osud jeho vlády a tradiční Křesťansko-demokratické unie (CDU) závisí na tom, jak se mu podaří čelit výzvám ze strany AfD, která chce ovládnout německou politiku.

před 3 hodinami

Prezident Trump

Sejdu se s Putinem v Rusku, přeřekl se Trump. A odhalil tím víc, než se zdá

Už tento týden se na Aljašce uskuteční dlouho očekávaný bilaterální summit mezi americkým a ruským prezidentem. Donald Trump ale odmítl, aby se jednání o ukončení války na Ukrajině zúčastnil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle jeho slov se tak bude jednat o "osahávací" schůzku, kde budou probrány parametry dohody, ale on sám prý nemá pravomoc ji uzavřít.

před 4 hodinami

Evropský parlament

Politico: Úředníci zvažují stávku. Vadí jim, že EU ohledně Pásma Gazy nic nedělá

Ve světle konfliktu v Gaze narůstá napětí mezi zaměstnanci Evropské komise a vedením. Stále více úředníků tvrdí, že neschopnost bloku účinně tlačit na Izrael je v rozporu s jejich povinnostmi a také s mezinárodním právem. Někteří pracovníci dokonce tvrdí, že Komise potlačuje "odpor z přesvědčení" a odkládá smysluplné akce, čímž porušuje své "morální a právní povinnosti".

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Život v KLDR

Pracují 18 hodin denně, nesmí do nemocnice. BBC popsala otřesné praktiky v Rusku

Rusko se v souvislosti se svou invazí na Ukrajinu potýká s obrovským nedostatkem pracovních sil, což vedlo k tomu, že Moskva požádala Severní Koreu o pomoc. Tisíce severokorejských pracovníků jsou nyní posílány do Ruska, aby zaplnily tuto mezeru. Dle zjištění BBC panují mezi pracovníky otřesné podmínky. Podle jihokorejské rozvědky se má jednat až o padesát tisíc lidí.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

Obchodní válka oddálena. USA a Čína prodloužily na poslední chvíli příměří ohledně cel

Spojené státy a Čína se dohodly, že prodlouží stávající příměří ohledně vzájemných cel. Souhlas se zdržením platnosti nových cel, která by výrazně zvýšila cla na dovoz, oznámil prezident Donald Trump. Bez této dohody, která byla prodloužena o dalších 90 dní, hrozilo obnovení extrémně vysokých cel, což by efektivně zablokovalo obchod mezi dvěma největšími světovými ekonomikami.

před 9 hodinami

včera

Kim Čong-un se setkal s Vladimirem Putinem na kosmodromu Vostočnyj

Spolupráce autoritářských režimů není ničím novým, říká Bílek. Pakt mezi Čínou a Ruskem tu ale nemusí být navždy

Autoritářské režimy jako Rusko, Čína, Írán či Severní Korea sice sdílí odpor vůči Západu, ale jejich spolupráce je spíše pragmatická než ideologická. Podle politologa Jaroslava Bílka si tyto země mohou přiměřeně pomáhat nebo spolu obchodovat a oslabovat země, které jsou k nim kritické nebo antagonistické, jak uvedl pro EuroZprávy.cz. Mohou například využívat nestability k prosazení vlastních cílů, zejména pokud bude Západ rozptýlený jinými krizemi.

včera

včera

Friedrich Merz (CDU)

Merz svolává schůzku s Trumpem a Zelenským

Německý kancléř Friedrich Merz pozval prezidenta Spojených států Donalda Trumpa k mimořádnému virtuálnímu jednání s lídry Evropské unie a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Tento návrh přišel v reakci na rostoucí tlak ze strany evropských zemí, které požadují, aby se Spojené státy dohodly na jasných pravidlech pro nadcházející summit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce. Evropští lídři ani Zelenskyj přitom na Putinovo setkání s Trumpem pozváni nebyli.

včera

Komáři

Západonilská horečka se šíří Evropou. Počet mrtvých roste, neexistují na ni léky ani očkování

Téměř každý z nás se v letních měsících setkal s otravným komárem, který dokáže znepříjemnit večery trávené venku. Málokdo si však uvědomuje, že s komáry se do Evropy šíří i nebezpečné nemoci. Jednou z nich je západonilská horečka, která si letos v Itálii vyžádal už deset obětí. Případy nákazy byly hlášeny i v dalších evropských zemích. Úřady proto vyzvaly občany, aby se chránili před komářím bodnutím.

včera

Prezident Trump

Trump povolává do Washingtonu národní gardu. Ráno vyzval bezdomovce, aby opustili město

Prezident USA Donald Trump v pondělí oznámil, že přebírá kontrolu nad Metropolitním policejním oddělením (MPDC) ve Washingtonu, D.C. a nasadí do města Národní gardu. Tyto kroky podle něj směřují k obnovení pořádku v hlavním městě. Na tiskové konferenci v Bílém domě Trump uvedl, že se formálně odvolává na článek 740 zákona o místní samosprávě (Home Rule Act) a umisťuje MPDC pod přímou federální kontrolu. Jeho rozhodnutí je reakcí na to, co označil za situaci „vymykající se kontrole“.

včera

včera

včera

Léky, ilustrační foto

Trump slibuje snížení cen léků o 1 500 %. Podle expertů je to matematicky nemožné

Prezident Donald Trump nedávno přišel se svým dosud nejodvážnějším slibem ohledně snižování cen léků, když uvedl, že se mu podaří snížit ceny o 1 500 %. Ačkoliv to experti podle CNN považují za matematicky nemožné, Trump tím naznačil, že je odhodlán podniknout rázné kroky ke snížení nákladů na léky, což byl jeden z jeho hlavních slibů už v prvním funkčním období. 

včera

včera

Trump znepokojuje experty i Američany. S blížící se schůzkou s Putinem rostou i obavy, že prodá Evropu

Americký prezident Donald Trump je sedm měsíců ve svém druhém funkčním období a ukazuje, že se cítí neomezený ve svých snahách a ambicích. Jeho vláda vtrhla do každé oblasti amerického života, aby prosadila svou vůli a pohled na svět. Přestože Trumpova politika přináší některé rychlé úspěchy, jako je například splnění slibu ohledně zabezpečení jižní hranice, důsledky jeho neúnavného tempa se teprve začínají projevovat a ohrožují jak Ameriku, tak i zbytek světa. Někteří analytici tvrdí, že se Trumpova politika může obrátit proti němu, pokud se projeví její negativní dopady.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy