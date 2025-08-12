Počasí v Česku bude tropické. Vlna veder klepe na dveře, platí varování

Opravdová vlna veder začne v očích meteorologů ve středu. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) dnes vydal výstrahu před vysokými teplotami, které v dalších dnech překročí 34 stupňů. Horké letní počasí má panovat až do víkendu, kdy se očekává ochlazení.
Podle meteorologů bude od středy zesilovat příliv teplého vzduchu od jihu až jihozápadu do střední Evropy, což se samozřejmě projeví na teplotách. Česko zasáhne vlna veder s vysokými a velmi vysokými teplotami, která potrvá až do soboty.
"Ve středu teploty ve většině nižších a středních poloh v odpoledních hodinách překročí 31 °C. Ve čtvrtek 14. a v pátek 15. srpna čekáme zejména odpoledne teploty přes 31 °C, ve větší části Čech a moravských a slezských nížin teploty překročí 34 °C. V sobotu 16. srpna se začne od západu na studené frontě ochlazovat, a tak teploty přes 31 °C čekáme odpoledne pouze na jižní a střední Moravě," uvedli meteorologové k nadcházejícím dnům.
Při vysokých teplotách hrozí nebezpečí přehřátí a dehydratace. Lidem se doporučuje dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami, omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
Zdroj: Libor Novák