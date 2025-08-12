Třináctiletý český chlapec, který se ztratil v Německu, je po smrti

Německé město Hoyerswerda v Sasku se oklepává z nečekané tragédie. Třináctiletý český chlapec Karel, který byl na dovolené s rodinou, byl nalezen mrtvý nedaleko železniční trati směrem na Polsko. Pátrání po chlapci, který byl pohřešovaný dva dny, tak skončilo tím nejhorším možným způsobem.
Karel byl naposledy spatřen v neděli kolem 19:30 u jezera Silbersee, které je oblíbeným rekreačním místem. Na sobě měl černé tričko a kraťasy. Jeho mobilní telefon byl později lokalizován o deset kilometrů dál u jezera Scheibesee a pak přestal vysílat jakýkoliv signál.
Policie proto zahájila rozsáhlou pátrací akci, do které se zapojily stovky policistů, drony, vrtulníky a pátrací psi. Policisté se domnívali, že se chlapec mohl ztratit v rozlehlých lesích.
Tragický nález těla oznámil policejní mluvčí Stefan Heiduck. „Po tipu od svědka byla v úterý nalezena bezvládná osoba u železniční trati mezi Lohsou a Knappenrode,“ řekl deníku Bild.
Identita chlapce byla potvrzena a jeho matka je nyní v péči psychologů. Případ vyšetřuje kriminální policie, která se snaží objasnit všechny okolnosti chlapcovy smrti.
Karel byl na dovolené s rodinou v kempu u jezera Silbersee. Přijeli v sobotu a v neděli se už chlapec, podle slov matky, vracel pěšky do tábora, a to i přes její zákaz. Podle informací německého deníku Bild je Karel synem českého diplomata.
Tuto informaci potvrdil i mluvčí českého ministerstva zahraničí, který deníku sdělil, že český generální konzul v Drážďanech je v kontaktu s rodinou a místní policií. Dodal, že případ prošetřují a že nebudou poskytovat žádné další informace.
Heiduck uvedl, že věc je předmětem vyšetřování. Mezi hlavními otázkami, které policisté vyšetřují, je to, zda chlapec zabloudil a byl sražen nákladním vlakem, které tudy často projíždí.
