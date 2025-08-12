Panika na Ukrajině: Lidé se bojí, že je Trump daruje Rusku

Libor Novák

12. srpna 2025 15:45

Ukrajina, ilustrační foto
Ukrajina, ilustrační foto Foto: Pixabay

Donald Trump se před nadcházejícím summitem s Vladimirem Putinem na Aljašce baví o tom, že by Rusku mohly být postoupeny části ukrajinského území, což podle CNN vyvolává paniku a zděšení u obyvatel východní Ukrajiny. 

Zatímco na plážích u solného jezera ve Sloviansku si lidé snaží alespoň na chvíli odpočinout od neustálého bombardování, zprávy o možné dohodě mezi Trumpem a Putinem na ně doléhají s plnou silou. Obyvatelé se obávají, že by se jejich domovy mohly stát součástí ruského území, a mají pocit, že jsou v rukou mocných politiků, kteří neberou ohled na jejich osud.

Lidé ve Sloviansku, městě, které bylo v roce 2014 obsazeno proruskými separatisty a poté znovuzískáno ukrajinskou armádou, se potýkají s narůstající nejistotou. Zatímco Ukrajinci horečně kopou nové zákopy v očekávání další ruské ofenzívy, nikdo nečekal, že by jejich domovy mohly být postoupeny Rusku jejich hlavním spojencem – Spojenými státy. V místní porodnici, jediné široko daleko, rodí Taisiya svou dceru Assol do světa, kde jsou rizika spojená s bydlením ve Sloviansku ještě vyšší než dříve. 

Život v Doněcké oblasti s sebou přináší jak narození, tak i smrt, která je pro obyvatele bolestivě reálná. Sofia Lamechová se svou rodinou odešla ze Sloviansku do Kyjeva, kde doufala, že bude v bezpečí, a porodí zde své dítě. Bohužel se ale stala obětí ruského náletu na bytový dům v Kyjevě.

Její rodiče, Natalia a Svjatoslav, kteří nemohou opustit Sloviansk, nyní navštěvují její hrob a hroby jejích blízkých na místním hřbitově. Pro pár je to traumatizující, ale nemohou odejít, protože zde pomáhají s distribucí jídla a vody starším a osamělým lidem. Zatímco Taisiya a její dcera Assol bojují o život, Sofiina rodina bojuje o klid, který je jim soustavně odpírán. 

Zatímco politici hovoří o míru, obyčejní lidé na Ukrajině za něj platí nejvyšší cenu. Na nádraží v Kramatorsku, neoficiálním hlavním městě doněcké oblasti, se scházejí lidé s vojáky, kteří mají dovolenou. Mezi nimi je i Tetyana, jejíž manžel Serhiy dostal po měsících na frontě dva dny volna, aby oslavil své narozeniny. Na otázku o diplomacii reaguje Tetyana se slzami v očích. Přiznává, že je jí jedno, komu budou patřit území, jejím jediným snem je, aby se její manžel vrátil domů živý. 

Zpráva o možném "výměnném obchodu" s územím, o které se Trump údajně bavil se svým zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem, vyvolala v celém regionu zmatek a strach. Ačkoli se Kyjev okamžitě postavil proti takovým návrhům, lidé v Doněcké oblasti cítí, že jejich životy jsou pouhým nástrojem v rukou vyšší politiky. Někteří to považují za zradu a selhání, protože je pro ně nepředstavitelné, že by jejich spojenec mohl zvážit takový obchod. Místní novinář Mykhailo si stěžuje, že Trump vybral Putina z bahna a jedná s ním, aniž by ho zajímalo, že každý den umírají Ukrajinci. Pro něj to je jen divadlo, ve kterém se bojuje o moc, ale ne o životy lidí. 

Pro Ludmilu, která si denně léčí zranění způsobená nášlapnou minou, je politika jen divadlo. Má pocit, že mocní politici si dělají, co chtějí, a neberou ohled na lidi. Stejně tak Taisiya v porodnici je přesvědčená, že to, co se děje, nemohou lidé ovlivnit, a bojí se, že jim vláda prostě jejich domovy vezme. Pro mnohé je největším strašákem právě to, že by se jejich domovy měly stát součástí Ruska, pod jehož správu nechtějí. Znovu tak prožívají pocity, které měli už v roce 2014, kdy město nakrátko padlo. 

Strach, který lidé pociťují, je opodstatněný. Ruské útoky v Doněcké oblasti jsou dennodenní realitou. Z Kramatorsku, kde se život snaží udržet ve stínu války, se neustále ozývají sirény a lidé jsou zvyklí na bombardování. Vzpomínka na letecký útok, který zničil budovu v centru města, je stále čerstvá. Lidé zde sice žijí, ale dělají to s pocitem ohrožení a strachu. Jakékoli náznaky toho, že by se situace mohla ještě zhoršit a že by se jejich životy mohly stát součástí politických her, jim berou poslední zbytky naděje a klidu. 

Nikdo neví, co se stane na aljašském summitu, ani co pro ně bude znamenat. Odpor k Rusku je sice silný, ale strach z toho, že by se jejich životy a domovy staly oběťmi politické hry, je silnější. Lidé na Ukrajině doufají, že Trumpovy diplomatické snahy selžou a že se jejich osud nebude rozhodovat bez nich. Na druhé straně doufají, že diplomatická jednání nebudou vést k eskalaci války, která by je stála ještě více životů.

Zdroj: Libor Novák

