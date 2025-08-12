Panika na Ukrajině: Lidé se bojí, že je Trump daruje Rusku

Donald Trump se před nadcházejícím summitem s Vladimirem Putinem na Aljašce baví o tom, že by Rusku mohly být postoupeny části ukrajinského území, což podle CNN vyvolává paniku a zděšení u obyvatel východní Ukrajiny.
Zatímco na plážích u solného jezera ve Sloviansku si lidé snaží alespoň na chvíli odpočinout od neustálého bombardování, zprávy o možné dohodě mezi Trumpem a Putinem na ně doléhají s plnou silou. Obyvatelé se obávají, že by se jejich domovy mohly stát součástí ruského území, a mají pocit, že jsou v rukou mocných politiků, kteří neberou ohled na jejich osud.
Lidé ve Sloviansku, městě, které bylo v roce 2014 obsazeno proruskými separatisty a poté znovuzískáno ukrajinskou armádou, se potýkají s narůstající nejistotou. Zatímco Ukrajinci horečně kopou nové zákopy v očekávání další ruské ofenzívy, nikdo nečekal, že by jejich domovy mohly být postoupeny Rusku jejich hlavním spojencem – Spojenými státy. V místní porodnici, jediné široko daleko, rodí Taisiya svou dceru Assol do světa, kde jsou rizika spojená s bydlením ve Sloviansku ještě vyšší než dříve.
Život v Doněcké oblasti s sebou přináší jak narození, tak i smrt, která je pro obyvatele bolestivě reálná. Sofia Lamechová se svou rodinou odešla ze Sloviansku do Kyjeva, kde doufala, že bude v bezpečí, a porodí zde své dítě. Bohužel se ale stala obětí ruského náletu na bytový dům v Kyjevě.
Její rodiče, Natalia a Svjatoslav, kteří nemohou opustit Sloviansk, nyní navštěvují její hrob a hroby jejích blízkých na místním hřbitově. Pro pár je to traumatizující, ale nemohou odejít, protože zde pomáhají s distribucí jídla a vody starším a osamělým lidem. Zatímco Taisiya a její dcera Assol bojují o život, Sofiina rodina bojuje o klid, který je jim soustavně odpírán.
Zatímco politici hovoří o míru, obyčejní lidé na Ukrajině za něj platí nejvyšší cenu. Na nádraží v Kramatorsku, neoficiálním hlavním městě doněcké oblasti, se scházejí lidé s vojáky, kteří mají dovolenou. Mezi nimi je i Tetyana, jejíž manžel Serhiy dostal po měsících na frontě dva dny volna, aby oslavil své narozeniny. Na otázku o diplomacii reaguje Tetyana se slzami v očích. Přiznává, že je jí jedno, komu budou patřit území, jejím jediným snem je, aby se její manžel vrátil domů živý.
Zpráva o možném "výměnném obchodu" s územím, o které se Trump údajně bavil se svým zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem, vyvolala v celém regionu zmatek a strach. Ačkoli se Kyjev okamžitě postavil proti takovým návrhům, lidé v Doněcké oblasti cítí, že jejich životy jsou pouhým nástrojem v rukou vyšší politiky. Někteří to považují za zradu a selhání, protože je pro ně nepředstavitelné, že by jejich spojenec mohl zvážit takový obchod. Místní novinář Mykhailo si stěžuje, že Trump vybral Putina z bahna a jedná s ním, aniž by ho zajímalo, že každý den umírají Ukrajinci. Pro něj to je jen divadlo, ve kterém se bojuje o moc, ale ne o životy lidí.
Pro Ludmilu, která si denně léčí zranění způsobená nášlapnou minou, je politika jen divadlo. Má pocit, že mocní politici si dělají, co chtějí, a neberou ohled na lidi. Stejně tak Taisiya v porodnici je přesvědčená, že to, co se děje, nemohou lidé ovlivnit, a bojí se, že jim vláda prostě jejich domovy vezme. Pro mnohé je největším strašákem právě to, že by se jejich domovy měly stát součástí Ruska, pod jehož správu nechtějí. Znovu tak prožívají pocity, které měli už v roce 2014, kdy město nakrátko padlo.
Strach, který lidé pociťují, je opodstatněný. Ruské útoky v Doněcké oblasti jsou dennodenní realitou. Z Kramatorsku, kde se život snaží udržet ve stínu války, se neustále ozývají sirény a lidé jsou zvyklí na bombardování. Vzpomínka na letecký útok, který zničil budovu v centru města, je stále čerstvá. Lidé zde sice žijí, ale dělají to s pocitem ohrožení a strachu. Jakékoli náznaky toho, že by se situace mohla ještě zhoršit a že by se jejich životy mohly stát součástí politických her, jim berou poslední zbytky naděje a klidu.
Nikdo neví, co se stane na aljašském summitu, ani co pro ně bude znamenat. Odpor k Rusku je sice silný, ale strach z toho, že by se jejich životy a domovy staly oběťmi politické hry, je silnější. Lidé na Ukrajině doufají, že Trumpovy diplomatické snahy selžou a že se jejich osud nebude rozhodovat bez nich. Na druhé straně doufají, že diplomatická jednání nebudou vést k eskalaci války, která by je stála ještě více životů.
Související
Trump chce při rozhovoru s Putinem zajistit návrat okupovaného území Ukrajině
Lídři požadují urychlené konzultace s Trumpem. Bojí se, co s Putinem vyjedná
Aktuálně se děje
před 52 minutami
Panika na Ukrajině: Lidé se bojí, že je Trump daruje Rusku
před 1 hodinou
Aktivisté se pokusí prolomit izraelskou blokádu. Do Pásma Gazy pošlou desítky lidí
před 3 hodinami
Sto dní v úřadu: Merz je pod tlakem světového dění, mezi tím se mu v Německu kupí problémy
před 4 hodinami
Sejdu se s Putinem v Rusku, přeřekl se Trump. A odhalil tím víc, než se zdá
před 5 hodinami
Politico: Úředníci zvažují stávku. Vadí jim, že EU ohledně Pásma Gazy nic nedělá
před 5 hodinami
Počasí v Česku bude tropické. Vlna veder klepe na dveře, platí varování
před 5 hodinami
Ukrajinci musí o své vlastní budoucnosti rozhodovat sami, shodli se evropští lídři. Až na jednoho
před 6 hodinami
Pracují 18 hodin denně, nesmí do nemocnice. BBC popsala otřesné praktiky v Rusku
před 7 hodinami
Palestina má dveře otevřené. Většina ji světa ji uznává, další státy přibývají
před 8 hodinami
Obchodní válka oddálena. USA a Čína prodloužily na poslední chvíli příměří ohledně cel
před 9 hodinami
Počasí přinese do Česka extrémní vedra. Teploty vyrostou na 37 stupňů
včera
Spolupráce autoritářských režimů není ničím novým, říká Bílek. Pakt mezi Čínou a Ruskem tu ale nemusí být navždy
včera
Trump chce při rozhovoru s Putinem zajistit návrat okupovaného území Ukrajině
včera
Merz svolává schůzku s Trumpem a Zelenským
včera
Západonilská horečka se šíří Evropou. Počet mrtvých roste, neexistují na ni léky ani očkování
včera
Trump povolává do Washingtonu národní gardu. Ráno vyzval bezdomovce, aby opustili město
včera
Izraelská vláda ztratila rozum a lidskost, zní z Evropy. První země žádají mezinárodní sankce
včera
Lídři požadují urychlené konzultace s Trumpem. Bojí se, co s Putinem vyjedná
včera
Trump slibuje snížení cen léků o 1 500 %. Podle expertů je to matematicky nemožné
včera
Při útoku v Pásmu Gazy přišlo o život pět novinářů. Celkem jich zemřely už stovky
Mezi pěti novináři, kteří byli zabiti při izraelském náletu na Pásmo Gazy, byl i prominentní reportér televize Al-Džazíra, Anas al-Šaríf. Ten se stal terčem útoku v neděli večer, když se spolu se svými kolegy nacházel ve stanu pro novináře nedaleko nemocnice al-Šifa ve městě Gaza. Uvedl to server The Guardian.
Zdroj: Libor Novák