Politico: Úředníci zvažují stávku. Vadí jim, že EU ohledně Pásma Gazy nic nedělá

Ve světle konfliktu v Gaze narůstá napětí mezi zaměstnanci Evropské komise a vedením. Stále více úředníků tvrdí, že neschopnost bloku účinně tlačit na Izrael je v rozporu s jejich povinnostmi a také s mezinárodním právem. Někteří pracovníci dokonce tvrdí, že Komise potlačuje "odpor z přesvědčení" a odkládá smysluplné akce, čímž porušuje své "morální a právní povinnosti".
Diplomatické orgány EU již dříve obvinily Izrael z porušování lidských práv a zvažovaly omezení obchodních dohod a ukončení účasti Izraele na výzkumném programu Horizon. Tyto kroky ovšem nebyly nikdy schváleny, což vede ke kritice, že Evropská unie nebere své vlastní smlouvy vážně.
Komise se brání tím, že zahraniční politika je záležitostí členských vlád, a varuje své zaměstnance, aby se zdrželi politického aktivismu na pracovišti. Podle Arianny Podestà, mluvčí Komise, by měli úředníci používat vnitřní nástroje, jako jsou dopisy nebo dialog s odbory, ale rozhodně ne své pracoviště k aktivismu.
Rostoucí nespokojenost zaměstnanců se projevuje podpisem otevřeného dopisu, který podepsalo zhruba 1500 z 32 000 úředníků. Dopis upozorňuje na zhoršující se podmínky v Gaze a předpovídá nárůst úmrtí spojených s hladověním, pokud Komise nezasáhne a nevyvine tlak na Izrael.
Někteří úředníci zvažují dokonce stávku. Jsou přesvědčeni o tom, že by takový krok mohl být oprávněný, pokud by argumentovali tím, že se snaží přinutit EU dodržovat mezinárodní humanitární právo.
Dopis, do kterého nahlédl server Politico, popisuje zastrašování a údajné násilné chování ze strany bezpečnostních složek vůči úředníkům, kteří protestovali, a zmiňuje i neprodloužení smluv a nucené rezignace. Vedení Komise ovšem tyto incidenty popírá a tvrdí, že s protestem se zacházelo jako s politickým aktem, který porušuje povinnosti úředníků.
Odbory však zůstávají v otázce Izraele rozdělené a nejednotné a někteří úředníci si nejsou jistí právními a profesními důsledky případné stávky. Zaměstnanci se brání a tvrdí, že se nejedná o politický aktivismus, ale o snahu zajistit, aby EU dodržovala své zakládající principy a smlouvy. Podle jednoho z nich je instituce EU založená na šíření míru a dodržování lidských práv, a právě v tom selhává.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rezolutně odmítl jakékoli ústupky Rusku ve formě územních darů. Reagoval tak na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který naznačil, že chystaná dohoda o příměří by mohla zahrnovat „nějakou výměnu území“. Zelenskyj prostřednictvím sociální sítě Telegram vzkázal, že odpověď na otázku územní celistvosti Ukrajiny je jasně stanovena v ústavě země a nikdo od ní neustoupí. Důrazně dodal, že Ukrajinci svou zemi „okupantovi neodevzdají“.
Zdroj: Libor Novák