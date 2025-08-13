Zelenskyj odmítá dát Putinovi Donbas. Bez referenda ani nemůže

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítá jakékoli ruské návrhy na postoupení Donbasu. Podle jeho slov by takový krok Rusku poskytl výhodnou pozici pro přípravu budoucích ofenziv. Zelenskyj to řekl před nadcházejícím setkáním amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským protějškem Vladimirem Putinem v aljašském Anchorage.
Už dříve se objevily informace, že Trumpova administrativa počítá s „výměnou území“ jako s jedním z možných bodů mírové dohody. V takovém případě by Putin pravděpodobně požadoval, aby se Ukrajina vzdala těch částí Donbasu, které stále drží.
V době, kdy se diplomaté snaží připravit půdu pro summit, ruské jednotky pokračují ve své letní ofenzivě. Podařilo se jim proniknout do blízkosti východoukrajinského města Dobropillia a rychle postoupit o zhruba deset kilometrů.
Zelenskyj sice potvrdil, že došlo k postupu na „několika místech“, ale tvrdí, že ukrajinské síly jednotky zapojené do útoku brzy zlikvidují. Současně vyjádřil přesvědčení, že Rusko se snaží vytvořit mediální narativ o svém postupu, aby získalo lepší pozici před pátečním setkáním.
Donbas, který tvoří východní regiony Luhansk a Doněck, je částečně pod ruskou kontrolou už od roku 2014. V současné době má Moskva v držení téměř celý Luhansk a zhruba 70 % Doněcku. Zelenskyj však opakovaně zdůrazňuje, že se Ukrajina Donbasu nevzdá. Jak uvedl, pokud by se Ukrajina stáhla, nechala by Rusku otevřený prostor pro další útoky.
Zelenskyj navíc připomněl, že ukrajinská ústava vyžaduje celostátní referendum pro jakékoli změny územní integrity země. Znamená to, že by nemohl odevzdat území Rusku, i kdyby chtěl. Tvrdí, že by se tím vystavil riziku porušení ústavy. Dále vzkázal, že Ukrajinci nebudou „dávat svou zemi okupantům“.
Bílý dům označil schůzku v Anchorage za „naslouchací setkání“. Podle mluvčí Karoline Leavittové má setkání pomoci prezidentovi získat „co nejlepší představu o tom, jak tuto válku ukončit“. Sám Trump označil setkání za „ošahávací“ a snížil očekávání, že by se na něm mohlo dojít k nějakým zásadním posunům.
Na druhou stranu, Zelenskyj vyjádřil obavy, že se rozhovory odehrají bez přítomnosti Ukrajiny, a označil volbu Aljašky jako místa konání summitu za Putinovo „osobní vítězství“, protože se tím vymaní z mezinárodní izolace.
Zelenskyj se bude dnes účastnit virtuální schůzky s prezidentem Trumpem, lídry Evropské unie, britským premiérem Keirem Starmerem a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Všichni se budou snažit přesvědčit Trumpa, aby ho Putin na summitu nepřesvědčil k ústupkům. Zelenskyj nicméně již dříve prohlásil, že jakékoli dohody uzavřené bez účasti Kyjeva by byly jen „mrtvými rozhodnutími“.
Související
Územní ústupky ve prospěch Ruska povedou ke třetí světové válce, varuje Zelenskyj
Panika na Ukrajině: Lidé se bojí, že je Trump daruje Rusku
válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Vladimír Putin
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Zelenskyj odmítá dát Putinovi Donbas. Bez referenda ani nemůže
před 24 minutami
Alza klame zákazníky? Firmám aktivně nabízí služby, které nemohou využít
před 59 minutami
Přípravy na summit Trumpa s Putinem vrcholí. Lidé na Aljašce nabízí jako místo schůzky své domy
před 2 hodinami
Počasí: O víkendu se mírně ochladí, tropické teploty ale zůstanou
včera
Sparta s Araratem prohrávala, ale duel nakonec ovládla. Ostrava viděla vítěznou přestřelku s Austrií
včera
Chorý předvedl jeden z dalších blikanců. Za úder do rozkroku dostal šestizápasový trest
včera
Před 195 lety se narodil Heinrich Mattoni, po němž nese jméno minerální voda
včera
Územní ústupky ve prospěch Ruska povedou ke třetí světové válce, varuje Zelenskyj
včera
Do Washingtonu dorazila Trumpem povolaná Národní garda
včera
Třináctiletý český chlapec, který se ztratil v Německu, je po smrti
včera
Gazu zasypávají nové letecké útoky. Západ volá po okamžitém ukončení
včera
Panika na Ukrajině: Lidé se bojí, že je Trump daruje Rusku
včera
Aktivisté se pokusí prolomit izraelskou blokádu. Do Pásma Gazy pošlou desítky lidí
včera
Sto dní v úřadu: Merz je pod tlakem světového dění, mezi tím se mu v Německu kupí problémy
včera
Sejdu se s Putinem v Rusku, přeřekl se Trump. A odhalil tím víc, než se zdá
včera
Politico: Úředníci zvažují stávku. Vadí jim, že EU ohledně Pásma Gazy nic nedělá
včera
Počasí v Česku bude tropické. Vlna veder klepe na dveře, platí varování
včera
Ukrajinci musí o své vlastní budoucnosti rozhodovat sami, shodli se evropští lídři. Až na jednoho
včera
Pracují 18 hodin denně, nesmí do nemocnice. BBC popsala otřesné praktiky v Rusku
včera
Palestina má dveře otevřené. Většina ji světa ji uznává, další státy přibývají
Na celém světě roste diplomatický tlak na Izrael, aby ukončil konflikt v Gaze, což vede k sílícím snahám Západu o uznání palestinského státu. Austrálie se stala nejnovější zemí, která oznámila své plány na takový krok.
Zdroj: Libor Novák