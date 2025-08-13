Zelenskyj odmítá dát Putinovi Donbas. Bez referenda ani nemůže

Libor Novák

13. srpna 2025 9:15

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítá jakékoli ruské návrhy na postoupení Donbasu. Podle jeho slov by takový krok Rusku poskytl výhodnou pozici pro přípravu budoucích ofenziv. Zelenskyj to řekl před nadcházejícím setkáním amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským protějškem Vladimirem Putinem v aljašském Anchorage.

Už dříve se objevily informace, že Trumpova administrativa počítá s „výměnou území“ jako s jedním z možných bodů mírové dohody. V takovém případě by Putin pravděpodobně požadoval, aby se Ukrajina vzdala těch částí Donbasu, které stále drží.

V době, kdy se diplomaté snaží připravit půdu pro summit, ruské jednotky pokračují ve své letní ofenzivě. Podařilo se jim proniknout do blízkosti východoukrajinského města Dobropillia a rychle postoupit o zhruba deset kilometrů.

Zelenskyj sice potvrdil, že došlo k postupu na „několika místech“, ale tvrdí, že ukrajinské síly jednotky zapojené do útoku brzy zlikvidují. Současně vyjádřil přesvědčení, že Rusko se snaží vytvořit mediální narativ o svém postupu, aby získalo lepší pozici před pátečním setkáním.

Donbas, který tvoří východní regiony Luhansk a Doněck, je částečně pod ruskou kontrolou už od roku 2014. V současné době má Moskva v držení téměř celý Luhansk a zhruba 70 % Doněcku. Zelenskyj však opakovaně zdůrazňuje, že se Ukrajina Donbasu nevzdá. Jak uvedl, pokud by se Ukrajina stáhla, nechala by Rusku otevřený prostor pro další útoky.

Zelenskyj navíc připomněl, že ukrajinská ústava vyžaduje celostátní referendum pro jakékoli změny územní integrity země. Znamená to, že by nemohl odevzdat území Rusku, i kdyby chtěl. Tvrdí, že by se tím vystavil riziku porušení ústavy. Dále vzkázal, že Ukrajinci nebudou „dávat svou zemi okupantům“.

Bílý dům označil schůzku v Anchorage za „naslouchací setkání“. Podle mluvčí Karoline Leavittové má setkání pomoci prezidentovi získat „co nejlepší představu o tom, jak tuto válku ukončit“. Sám Trump označil setkání za „ošahávací“ a snížil očekávání, že by se na něm mohlo dojít k nějakým zásadním posunům.

Na druhou stranu, Zelenskyj vyjádřil obavy, že se rozhovory odehrají bez přítomnosti Ukrajiny, a označil volbu Aljašky jako místa konání summitu za Putinovo „osobní vítězství“, protože se tím vymaní z mezinárodní izolace.

Zelenskyj se bude dnes účastnit virtuální schůzky s prezidentem Trumpem, lídry Evropské unie, britským premiérem Keirem Starmerem a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Všichni se budou snažit přesvědčit Trumpa, aby ho Putin na summitu nepřesvědčil k ústupkům. Zelenskyj nicméně již dříve prohlásil, že jakékoli dohody uzavřené bez účasti Kyjeva by byly jen „mrtvými rozhodnutími“.

Zdroj: Libor Novák

