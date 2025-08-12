Gazu zasypávají nové letecké útoky. Západ volá po okamžitém ukončení

Gaza se zmítá pod silnými leteckými útoky, které provádí Izrael v rámci příprav na obsazení města. Humanitární situace v Gaze je katastrofální, což vedlo k tomu, že Velká Británie a její spojenci vydali společné prohlášení, v němž upozorňují, že se "před jejich očima odehrává hladomor", a volají po okamžitém jednání, které by situaci změnilo.
Izraelské obranné síly (IDF) oznámily, že jsou na začátku nové fáze bojů v Pásmu Gazy. Cílem je obsadit město Gaza a zničit zbývající bašty Hamásu v oblasti Zeitoun a Sabra. Podle mluvčího civilní obrany Gazy, Mahmuda Bassala, jsou obytné čtvrti po tři dny vystaveny intenzivnímu bombardování, které způsobuje obrovské škody a znemožňuje záchranným složkám dostat se k zraněným a mrtvým. Tuto situaci potvrdil i místní obyvatel, Majed al-Hosary, který agentuře AFP řekl, že útoky byly po dva dny "extrémně intenzivní" a že se zem otřásá s každým dopadem střely.
Izrael se potýká s rostoucí mezinárodní kritikou kvůli humanitární situaci v Gaze. Ve společném prohlášení Velká Británie, Evropská unie, Austrálie, Kanada a Japonsko vyzvaly k přijetí "okamžitých, trvalých a konkrétních kroků" s cílem usnadnit doručení pomoci do Pásma Gazy.
Izrael obvinění z hladomoru odmítá a tvrdí, že organizace OSN si nevyzvedávají pomoc na hranicích a nedoručují ji. WHO požádala Izrael, aby jí umožnil zásobit nemocnice zdravotnickými potřebami, než převezme kontrolu nad Gazou. Podle Rik Peeperkorna, zástupce agentury na palestinských územích, je tempo dodávek pomoci příliš nízké.
Kritika Izraele se stupňuje. Mezinárodní skupina bývalých lídrů, známá jako "The Elders", poprvé nazvala válku v Gaze "probíhající genocidou" a obvinila Izrael z toho, že je příčinou hladomoru.
I přední izraelské organizace na ochranu lidských práv, včetně B'Tselem, dospěly k závěru, že se Izrael snaží "zničit palestinskou společnost v Pásmu Gazy". Izrael tato obvinění odmítá s tím, že se zaměřuje pouze na teroristy a nikoliv na civilisty, a tvrdí, že za utrpení je zodpovědný Hamás.
Nedávný útok na mediální stan v Gaze, při kterém zemřelo pět novinářů z Al-Džazíry, vyvolal mezinárodní odsouzení. Izrael sice tvrdí, že zabil Anase al-Sharifa, kterého údajně obvinil z členství v teroristické buňce Hamásu, ale neposkytl dostatek důkazů pro svá tvrzení.
Podle Hamasem řízeného ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo za posledních 24 hodin do nemocnic přivezeno 100 mrtvých, z toho 31 lidí bylo zabito v blízkosti distribučních míst humanitární pomoci. Dalších pět lidí zemřelo v důsledku podvýživy. Podle ministerstva zdravotnictví zemřelo od začátku války 7. října 2023 nejméně 61 599 Palestinců.
Prezident Donald Trump nedávno přišel se svým dosud nejodvážnějším slibem ohledně snižování cen léků, když uvedl, že se mu podaří snížit ceny o 1 500 %. Ačkoliv to experti podle CNN považují za matematicky nemožné, Trump tím naznačil, že je odhodlán podniknout rázné kroky ke snížení nákladů na léky, což byl jeden z jeho hlavních slibů už v prvním funkčním období.
Zdroj: Libor Novák