Přípravy na summit Trumpa s Putinem vrcholí. Lidé na Aljašce nabízí jako místo schůzky své domy

Bílý dům v rychlosti organizuje historický summit v Anchorage, který se uskuteční v pátek. Během krátké doby museli američtí úředníci najít vhodné místo pro setkání prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina. Ukázalo se, že v Aljašce, která je uprostřed letní turistické sezóny, jsou možnosti omezené. Někteří obyvatelé státu dokonce nabídli své domy, aby v nich mohla schůzka proběhnout.
Nakonec bylo rozhodnuto, že nejvhodnější lokalitou v obrovském státě bude Anchorage. Kvůli bezpečnostním požadavkům se jako jediné možné místo jeví společná základna Elmendorf-Richardson na okraji města. Bílý dům sice chtěl předejít situaci, kdy by se ruský lídr s doprovodem musel setkat na americké vojenské základně, avšak jiné alternativy nebyly.
Přípravy jsou uspěchané, protože schůzka je již za několik dní. Obě strany se snaží připravit na toto významné setkání, které je prvním svého druhu za více než čtyři roky. Ministr zahraničí Marco Rubio a jeho ruský protějšek Sergej Lavrov spolu hovořili, aby doladili některé detaily. Na rozdíl od minulých summitů, které se pečlivě plánovaly měsíce dopředu, se tentokrát jedná spíše o "seznamovací" schůzku. Prezident Trump chce Putina vidět tváří v tvář, aby si udělal svůj vlastní úsudek.
Jednání o místě konání probíhala za zavřenými dveřmi, protože Putin má mezinárodní zatykač vydaný Mezinárodním trestním soudem z roku 2023. Rusko proto odmítlo Evropu, ačkoli města jako Vídeň nebo Ženeva tradičně hostí podobná setkání. Putin sice navrhl Spojené arabské emiráty, ale Bílý dům nechtěl po nedávné cestě na Blízký východ letět tak daleko. Ve finále se tak vybíralo mezi Maďarskem a Spojenými státy.
Američtí úředníci byli nakonec potěšeni, že Putin souhlasil s cestou na americké území, které navíc v minulosti patřilo Ruské říši. Trump označil tento krok za projev respektu, zatímco jeho bývalý bezpečnostní poradce John Bolton s tím nesouhlasil a považuje to za vítězství pro Putina. Oproti summitu v roce 2021, kdy se Biden s Putinem setkali v Ženevě, probíhají přípravy narychlo. Tehdy se vše plánovalo do nejmenších detailů, včetně výběru květin nebo občerstvení.
Uplynulý týden se evropští úředníci pokoušeli zjistit podrobnosti o navrhované mírové dohodě, kterou měl Putin předložit, ale chyběly jim jasné informace. Trumpův vyslanec Steve Witkoff se minulou středu setkal s Putinem v Moskvě, aby schůzku domluvil, ale detaily jejich rozhovoru zůstávají neznámé.
Trump plánuje setkání s evropskými lídry prostřednictvím videokonference, aby se před summitem dozvěděl jejich názory. Po skončení schůzky s Putinem by měl mluvit i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten se ale setkání v Anchorage nezúčastní. V rámci summitu se Trump s Putinem setká i bez svých poradců, pouze za přítomnosti překladatelů, což v minulosti vyvolávalo spekulace o tom, co se na takových setkáních skutečně řešilo.
Zdroj: Libor Novák