Aktivisté se pokusí prolomit izraelskou blokádu. Do Pásma Gazy pošlou desítky lidí

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová oznámila, že se zapojí do masivní humanitární akce, jejímž cílem je dopravit pomoc do Gazy a prolomit izraelskou blokádu. Akce, která je podle ní největším pokusem o porušení nelegálního obležení, se má uskutečnit 31. srpna. Thunbergová se přidá k dalším aktivistům, kteří vyplují na desítkách lodí ze Španělska. K těmto plavidlům se 4. září připojí desítky dalších, jež vyrazí z Tuniska a jiných přístavů.
Thunbergová má s podobnými akcemi již dřívější zkušenosti. Patřila mezi dvanáct aktivistů, které izraelské ozbrojené složky zadržely při předchozím pokusu doručit pomoc po moři. Poté, co strávili několik hodin ve vazbě, byli z Izraele vyhoštěni. Nová akce, které se zúčastní desítky lodí, má být doprovázena demonstracemi a dalšími akcemi na podporu Palestinců ve více než 44 zemích po celém světě. Cílem je upozornit na to, že mezinárodní společenství je do určité míry spoluviníkem utrpení, které se v Gaze odehrává.
V Izraeli se mezitím zvedá vlna protestů a nespokojenosti s postupem vlády premiéra Netanjahua. Opoziční lídr Yair Lapid podpořil výzvy k celonárodní stávce na protest proti eskalaci války a převzetí Gazy. Relativní klid v Pásmu Gazy po nedávné invazi totiž vystřídalo izraelské dobývání města, kde se momentálně nachází přes milion Palestinců. Podle Lapida by se k protestu měli přidat i ti, kteří současnou vládu podporují, aby ukázali, že Izraelci mají srdce a nechybí jim vzájemná odpovědnost.
Rodiny rukojmích, které se obávají, že by další akce Izraele mohly ohrozit životy jejich blízkých, vyhlásily před několika dny celonárodní stávku v Tel Avivu. K této stávce se po několika hodinách připojily stovky firem a tisíce občanů, kteří se rozhodli si vzít v neděli volno. Stávka symbolicky spojuje rodiny rukojmích a pozůstalé rodiny vojáků zabitých na začátku války a má být jasným vzkazem vládě, že obyvatelé Izraele nesouhlasí s jejími válečnými plány.
Zatímco Izrael čelí nespokojenosti zevnitř, na mezinárodní scéně roste tlak na uznání palestinského státu. Velká Británie, Francie a Kanada se nedávno rozhodly uznat palestinský stát, což ovšem kritizuje bývalý americký státní tajemník Antony Blinken. Podle něj jsou tyto kroky sice "morálně správné", ale neřeší naléhavější problémy, jako je hrozící hladomor, návrat rukojmích a ukončení konfliktu v Gaze.
Blinken se ve svém článku pro The Wall Street Journal zamýšlel nad tím, že rozhodnutí uznat palestinský stát nic nezmění na utrpení, které se v Gaze odehrává. Podle něj by se země měly spíše soustředit na časově a podmíněně vymezenou cestu k uznání palestinského státu. Bývalý diplomat také dodal, že rozhodnutí izraelského bezpečnostního kabinetu o převzetí Gazy pravděpodobně nepomůže osvobodit zbývající rukojmí.
Podle Blinkena by izraelská okupace prodloužila utrpení nevinných Palestinců a vedla by k trvalé vzpouře, která by Izrael vyčerpávala jak vojensky, tak morálně. Izrael by se tak ocitl v patové situaci, která by se mohla táhnout po mnoho let. Podle něj by to byla naprosto neřešitelná situace a pro Izrael by to mělo katastrofální důsledky.
Akce Grety Thunbergové a rostoucí nespokojenost v Izraeli ukazují, že tlak na ukončení konfliktu roste ze všech stran. Zatímco mezinárodní společenství se snaží najít politické řešení a někteří lídři se snaží uznat palestinský stát, aktivisté a občané poukazují na naléhavou humanitární situaci. Válka v Gaze se tak stává tématem, které hýbe domácí i zahraniční politikou.
Související
Politico: Úředníci zvažují stávku. Vadí jim, že EU ohledně Pásma Gazy nic nedělá
Izraelská vláda ztratila rozum a lidskost, zní z Evropy. První země žádají mezinárodní sankce
Pásmo Gazy , Greta Thunbergová (aktivistka)
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Aktivisté se pokusí prolomit izraelskou blokádu. Do Pásma Gazy pošlou desítky lidí
před 2 hodinami
Sto dní v úřadu: Merz je pod tlakem světového dění, mezi tím se mu v Německu kupí problémy
před 3 hodinami
Sejdu se s Putinem v Rusku, přeřekl se Trump. A odhalil tím víc, než se zdá
před 4 hodinami
Politico: Úředníci zvažují stávku. Vadí jim, že EU ohledně Pásma Gazy nic nedělá
před 4 hodinami
Počasí v Česku bude tropické. Vlna veder klepe na dveře, platí varování
před 5 hodinami
Ukrajinci musí o své vlastní budoucnosti rozhodovat sami, shodli se evropští lídři. Až na jednoho
před 6 hodinami
Pracují 18 hodin denně, nesmí do nemocnice. BBC popsala otřesné praktiky v Rusku
před 6 hodinami
Palestina má dveře otevřené. Většina ji světa ji uznává, další státy přibývají
před 7 hodinami
Obchodní válka oddálena. USA a Čína prodloužily na poslední chvíli příměří ohledně cel
před 9 hodinami
Počasí přinese do Česka extrémní vedra. Teploty vyrostou na 37 stupňů
včera
Spolupráce autoritářských režimů není ničím novým, říká Bílek. Pakt mezi Čínou a Ruskem tu ale nemusí být navždy
včera
Trump chce při rozhovoru s Putinem zajistit návrat okupovaného území Ukrajině
včera
Merz svolává schůzku s Trumpem a Zelenským
včera
Západonilská horečka se šíří Evropou. Počet mrtvých roste, neexistují na ni léky ani očkování
včera
Trump povolává do Washingtonu národní gardu. Ráno vyzval bezdomovce, aby opustili město
včera
Izraelská vláda ztratila rozum a lidskost, zní z Evropy. První země žádají mezinárodní sankce
včera
Lídři požadují urychlené konzultace s Trumpem. Bojí se, co s Putinem vyjedná
včera
Trump slibuje snížení cen léků o 1 500 %. Podle expertů je to matematicky nemožné
včera
Při útoku v Pásmu Gazy přišlo o život pět novinářů. Celkem jich zemřely už stovky
včera
Trump znepokojuje experty i Američany. S blížící se schůzkou s Putinem rostou i obavy, že prodá Evropu
Americký prezident Donald Trump je sedm měsíců ve svém druhém funkčním období a ukazuje, že se cítí neomezený ve svých snahách a ambicích. Jeho vláda vtrhla do každé oblasti amerického života, aby prosadila svou vůli a pohled na svět. Přestože Trumpova politika přináší některé rychlé úspěchy, jako je například splnění slibu ohledně zabezpečení jižní hranice, důsledky jeho neúnavného tempa se teprve začínají projevovat a ohrožují jak Ameriku, tak i zbytek světa. Někteří analytici tvrdí, že se Trumpova politika může obrátit proti němu, pokud se projeví její negativní dopady.
Zdroj: Libor Novák