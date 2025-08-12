Aktivisté se pokusí prolomit izraelskou blokádu. Do Pásma Gazy pošlou desítky lidí

Greta Thunbergová na lodi Madleen
Greta Thunbergová na lodi Madleen

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová oznámila, že se zapojí do masivní humanitární akce, jejímž cílem je dopravit pomoc do Gazy a prolomit izraelskou blokádu. Akce, která je podle ní největším pokusem o porušení nelegálního obležení, se má uskutečnit 31. srpna. Thunbergová se přidá k dalším aktivistům, kteří vyplují na desítkách lodí ze Španělska. K těmto plavidlům se 4. září připojí desítky dalších, jež vyrazí z Tuniska a jiných přístavů.

Thunbergová má s podobnými akcemi již dřívější zkušenosti. Patřila mezi dvanáct aktivistů, které izraelské ozbrojené složky zadržely při předchozím pokusu doručit pomoc po moři. Poté, co strávili několik hodin ve vazbě, byli z Izraele vyhoštěni. Nová akce, které se zúčastní desítky lodí, má být doprovázena demonstracemi a dalšími akcemi na podporu Palestinců ve více než 44 zemích po celém světě. Cílem je upozornit na to, že mezinárodní společenství je do určité míry spoluviníkem utrpení, které se v Gaze odehrává.

V Izraeli se mezitím zvedá vlna protestů a nespokojenosti s postupem vlády premiéra Netanjahua. Opoziční lídr Yair Lapid podpořil výzvy k celonárodní stávce na protest proti eskalaci války a převzetí Gazy. Relativní klid v Pásmu Gazy po nedávné invazi totiž vystřídalo izraelské dobývání města, kde se momentálně nachází přes milion Palestinců. Podle Lapida by se k protestu měli přidat i ti, kteří současnou vládu podporují, aby ukázali, že Izraelci mají srdce a nechybí jim vzájemná odpovědnost.

Rodiny rukojmích, které se obávají, že by další akce Izraele mohly ohrozit životy jejich blízkých, vyhlásily před několika dny celonárodní stávku v Tel Avivu. K této stávce se po několika hodinách připojily stovky firem a tisíce občanů, kteří se rozhodli si vzít v neděli volno. Stávka symbolicky spojuje rodiny rukojmích a pozůstalé rodiny vojáků zabitých na začátku války a má být jasným vzkazem vládě, že obyvatelé Izraele nesouhlasí s jejími válečnými plány. 

Zatímco Izrael čelí nespokojenosti zevnitř, na mezinárodní scéně roste tlak na uznání palestinského státu. Velká Británie, Francie a Kanada se nedávno rozhodly uznat palestinský stát, což ovšem kritizuje bývalý americký státní tajemník Antony Blinken. Podle něj jsou tyto kroky sice "morálně správné", ale neřeší naléhavější problémy, jako je hrozící hladomor, návrat rukojmích a ukončení konfliktu v Gaze.

Blinken se ve svém článku pro The Wall Street Journal zamýšlel nad tím, že rozhodnutí uznat palestinský stát nic nezmění na utrpení, které se v Gaze odehrává. Podle něj by se země měly spíše soustředit na časově a podmíněně vymezenou cestu k uznání palestinského státu. Bývalý diplomat také dodal, že rozhodnutí izraelského bezpečnostního kabinetu o převzetí Gazy pravděpodobně nepomůže osvobodit zbývající rukojmí. 

Podle Blinkena by izraelská okupace prodloužila utrpení nevinných Palestinců a vedla by k trvalé vzpouře, která by Izrael vyčerpávala jak vojensky, tak morálně. Izrael by se tak ocitl v patové situaci, která by se mohla táhnout po mnoho let. Podle něj by to byla naprosto neřešitelná situace a pro Izrael by to mělo katastrofální důsledky.

Akce Grety Thunbergové a rostoucí nespokojenost v Izraeli ukazují, že tlak na ukončení konfliktu roste ze všech stran. Zatímco mezinárodní společenství se snaží najít politické řešení a někteří lídři se snaží uznat palestinský stát, aktivisté a občané poukazují na naléhavou humanitární situaci. Válka v Gaze se tak stává tématem, které hýbe domácí i zahraniční politikou. 

Palestina má dveře otevřené. Většina ji světa ji uznává, další státy přibývají

Evropský parlament

Politico: Úředníci zvažují stávku. Vadí jim, že EU ohledně Pásma Gazy nic nedělá

Ve světle konfliktu v Gaze narůstá napětí mezi zaměstnanci Evropské komise a vedením. Stále více úředníků tvrdí, že neschopnost bloku účinně tlačit na Izrael je v rozporu s jejich povinnostmi a také s mezinárodním právem. Někteří pracovníci dokonce tvrdí, že Komise potlačuje "odpor z přesvědčení" a odkládá smysluplné akce, čímž porušuje své "morální a právní povinnosti".

