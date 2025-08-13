Počasí: O víkendu se mírně ochladí, tropické teploty ale zůstanou

Česko čekají od dnešního dne do pátku tropická vedra, kdy teploty budou dosahovat až 37 stupňů. Podle ČHMÚ.cz se o víkendu sice ochladí, tropické teploty ale vydrží i příští týden.
Předpověď na sobotu:
Polojasno až oblačno, od západu místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 21 až 17 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C, na jihovýchodě kolem 32 °C. Slabý, místy mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.
Předpověď na neděli:
Polojasno až oblačno, místy přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 °C. Mírný vítr severních směrů 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od pondělí do středy:
Jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 °C.
