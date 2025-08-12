Sparta s Araratem prohrávala, ale duel nakonec ovládla. Ostrava viděla vítěznou přestřelku s Austrií

Další evropský fotbalový pohárový týden pokračoval čtvrtečními zápasy 3. předkol Evropské ligy a Konferenční ligy, přičemž o účast v té druhé zmiňované soutěži bojují dva české kluby, tedy pražská Sparta a Baník Ostrava. Pražané se po kazašském Aktobe utkává s další neznámou a to tentokrát s arménským Araratem-Armenia. Tento celek sice na Letné jako první vedl, když mu vyšel úvod zápasu, do konce prvního poločasu se však Spartě podařilo otočit a protože druhá půle už byla z její strany daleko povedenější, přidala ještě další dvě branky a upravila tak na konečných 4:1. Doma hráli svůj úvodní zápas 3. předkola Konferenční ligy i fotbalisté Ostravy, kteří ve Vítkovicích hostili Austrii Vídeň a i tady český klub nejprve prohrával, aby stav ještě do konce první půle dokázal otočit na 2:1. Atraktivně divoký zápas pokračoval i po obrátce, kdy poté, co domácí zvýšili na 3:1 a vypadalo vše nadějněji, přišlo ze strany hostů vyrovnání na 3:3 a o rozhodující gól se tak nakonec postaral až Prekop v 82. minutě.
Navzdory tomu, že svěřenci kouče Briana Priskeho byli pasováni – stejně jako v předešlém dvojzápase s Aktobe – do role favorita, byli to oni, kteří do zápasu nevstoupili nejlépe. Nejprve Grigorjanvi se podařilo z úhlu trefit tyč po rozehrání přímého kopu, balon se však po odrazu dostal k Balantovi a protože ten měl dostatek času připravit míč ke střele, vypálil nakonec tak, že brankář Vindahl na ni nakonec vůbec nereagoval, 0:1 pro Ararat.
Ze všeho nejdříve se o vyrovnání pokoušel Vydra, ovšem ani jedna z jeho dvou střel neprošla přes bránící fotbalisty. V 16. minutě už se sice podařilo konečně sparťanům dostat mít za záda gólmana Pinta, když se tak tehdy stalo po rohovém kopu, tato branka ale byla za chvíli odvolána systémem VAR kvůli ofsajdu, v němž byl Birmančevič. Vyrovnání se domácí dočkali nakonec až ve 25. minutě, kdy se Vydrovi povedlo dostat se od Muradjana, přičemž poté spolupracoval s Rynešem, aby se míč dostal opět k němu a Vydra tak mohl díky přesné přízemní střele rozradostnit letenské publikum, 1:1.
O osm minut později bylo na Letné ještě veseleji. To se totiž zpoza šestnáctky rozhodl vystřelit Kairinen, přičemž tato střela byla tečována jedním z bránících hráčů tak nešťastně pro hosty, že balón mířil do protipohybu brankáře Pinta, 2:1 pro Spartu.
Hostující gólman si poté zlepšil chuť díky vyraženému přímému kopu, který zahrával Haraslín, následná dorážka Birmanačeviče zblízka zamířila mimo. Birmančevič se pak do příležitost dostal i na začátku druhého dějství, nicméně tehdy mu možnost překazil jeho spoluhráč Kuchta, který se ještě snažil usměrnit balon do branky, ale nepovedlo se mu to. V době, kdy už uběhla hodina hry se připomněl sparťanský gólman Vindahl, když dokázal zakročit proti Šagojanově ráně. Za chvíli ale hosté potřetí v zápase inkasovali, když po Rynešově centru se hlavičkou trefil Kuchta, 3:1.
Také v 78. minutě se Vindahl zaskvěl opět proti dalšímu Šagojanově zakončení a upravit skóre se nepodařilo ani Duartemu z dorážky. Když za chvíli Queirós fauloval v hostující šestnáctce Birmančeviče, byla nařízena penalta, k níž se postavil právě faulovaný hráč a neomylně tak navýšil na nakonec konečných 4:1.
Ostravě doma nestačilo ani dvoubrankové vedení. Nakonec si poveze do Rakouska jednobrankový náskok
Ostravský celek ve svém úvodním zápase 3. předkola Konferenční ligy nenavázal na svá předešlá vystoupení s Legií Varšava v boji o Evropskou ligu, kde jako on jako první vždy vstřelil branku, nyní proti Austrii Vídeň naopak jako první inkasoval. Stalo se tak už po čtyřech minutách hry po kolmé Fitzově přihrávce, která se dostala k Malonemu a přestože byl útočící hráč už v pádu a už ho dobíhal Frydrych, dokázal skóre zápasu i tak otevřít, 0:1 pro Austrii Vídeň.
Netrvalo to dlouho a mohl dojít za chvíli k vyrovnání, kdyby se ovšem Šínovi nepodařilo trefit pouze tyč. Po uběhnutí první čtvrthodiny hlavičkoval Chaluš, ale ten zamířil pouze do náruče gólmana Sahina-Radlingera. Ten pak nebyl překonán ani Kohútem.
Ve druhé polovině prvního dějství byli právě svěřenci kouče Pavla Hapala lepším mužstvem na vítkovickém trávníku, ovšem i přes toto pravdivé tvrzení mohli ve 34. minutě domácí podruhé inkasovat. To tehdy zkoušel své štěstí Fitz, jeho střela vnějším nártem ale nakonec skončila na břevně. Z následného téměř protiútoku, na jehož konci na hranici hostující šestnáctky spolupracovali Kohút s Prekopem, aby prvně jmenovaný sice vystřelil neumístěnou, ale přeci jenom nakonec úspěšnou střelu, 1:1. To se psala 36. minuta.
Ještě než oba týmy odešly do kabin, k radosti ostravských fanoušků i fanoušků českého fotbalu se domácím podařilo otočit skóre. To poté, co se z 20 metrů parádně svou přízemní střelou trefil Buchta, 2:1 pro Ostravu.
Právě kolem poločasu se Ostrava neustále tlačila dopředu a díky tomu se tak ve 49. minutě mohla těšit z dvoubrankového náskoku. O ten se po jednom z přečíslení postaral Holzer, přičemž Buchta se tentokrát stylizoval do role nahrávajícího, 3:1. Zdálo se tak, že domácí míří za pohodlným a nadějným vítězstvím do odvety. Jenže na ofenzivně a atraktivně se v tomto utkání nepodíleli jen oni, ale i hosté z Rakouska.
Postupem času právě hosté čím dál více tahali za delší konec provazu a poté, co třikrát v rychlém sledu nechali za sebou vyniknout gólmana Holce, nakonec ostravský gólman kapituloval v 67. minutě, kdy sice nejprve zakročil proti Malonemu z bezprostřední blízkosti, ovšem na dobíhajícího Fitze už neměl nárok. Bohužel ze strany hostů nezůstalo jen u toho a v 79. minutě se do brejkové možnosti dostal podruhé v zápase Sarkariu, ovšem ten tentokrát prostřelil Holce mezi nohy, 3:3.
Byli to ale přeci jen naštěstí domácí, kteří jako poslední v tomto divokém zápase skórovali. V 82. minutě zahrával Riga přímý kop tak přesně, že poslal balon na hlavu Prekopa a postaral se ostravskou výhru 4:3.
Konečné výsledky úvodních zápasů 3. předkola fotbalové Konferenční ligy UEFA (7.8.2025):
Sparta Praha – Ararat-Armenia 4:1 (2:1)
Branky: 25. Vydra, 33. Kairinen, 60. Kuchta, 80. Birmančevič z pen. – 7. Balanta. Rozhodčí: MacDermid – Potter, Rae – Walsh (video, všichni Skot.). ŽK: Ryneš – Queirós. Diváci: 17 316
Sparta: Vindahl – Uchenna, Sörensen, Cobbaut (46. Zelený) – Kadeřábek, Kairinen (83. Eneme), Vydra (62. Kofod), Ryneš – Birmančevič, Haraslín (77. Milla) – Kuchta (62. Rrahmani). Trenér: Priske
Ararat-Armenia: Pinto – Hovhanisjan (86. Oliveira), Queirós, Bueno, Grigorjan – Muradjan (73. Tera), Balanta, Malis – Gbomadu (67. Duarte), Marcos (67. M. Hakobjan), Šagojan (86. Elojan). Trenér: Tulipa
Baník Ostrava – Austria Vídeň 4:3 (2:1)
Branky: 36. Kohút, 45. Buchta, 49. Holzer, 82. Prekop – 4. Malone, 67. Fitz, 79. Sarkaria. Rozhodčí: Al-Hakim – Culum, Klyver (všichni Švéd.) – Bognár (video, Maď.). ŽK: Boula – Fischer, I Kang-hi, Schablas. Diváci: 12 567
Ostrava: Holec – Frydrych, Chaluš (73. Lischka), Pojezný – Buchta (86. Rusnák), Boula, Rigo, Holzer (86. Kpozo) – Šín (73. Frýdek), Kohút (62. Zlatohlávek) – Prekop. Trenér: Hapal
Austria: Sahin-Radlinger – I Kang-hi, Dragovic (81. Plavotic), Wiesinger – Ranftl, Fischer (58. Handl), Barry, Guenouche (76. Schablas) – Eggestein (58. Sarkaria), Malone (76. Botic), Fitz. Trenér: Helm
