Sparta s Araratem prohrávala, ale duel nakonec ovládla. Ostrava viděla vítěznou přestřelku s Austrií

David Holub

12. srpna 2025 21:54

AC Sparta Praha
AC Sparta Praha Foto: Michal Sedláček / INCORP images

Další evropský fotbalový pohárový týden pokračoval čtvrtečními zápasy 3. předkol Evropské ligy a Konferenční ligy, přičemž o účast v té druhé zmiňované soutěži bojují dva české kluby, tedy pražská Sparta a Baník Ostrava. Pražané se po kazašském Aktobe utkává s další neznámou a to tentokrát s arménským Araratem-Armenia. Tento celek sice na Letné jako první vedl, když mu vyšel úvod zápasu, do konce prvního poločasu se však Spartě podařilo otočit a protože druhá půle už byla z její strany daleko povedenější, přidala ještě další dvě branky a upravila tak na konečných 4:1. Doma hráli svůj úvodní zápas 3. předkola Konferenční ligy i fotbalisté Ostravy, kteří ve Vítkovicích hostili Austrii Vídeň a i tady český klub nejprve prohrával, aby stav ještě do konce první půle dokázal otočit na 2:1. Atraktivně divoký zápas pokračoval i po obrátce, kdy poté, co domácí zvýšili na 3:1 a vypadalo vše nadějněji, přišlo ze strany hostů vyrovnání na 3:3 a o rozhodující gól se tak nakonec postaral až Prekop v 82. minutě. 

Navzdory tomu, že svěřenci kouče Briana Priskeho byli pasováni – stejně jako v předešlém dvojzápase s Aktobe – do role favorita, byli to oni, kteří do zápasu nevstoupili nejlépe. Nejprve Grigorjanvi se podařilo z úhlu trefit tyč po rozehrání přímého kopu, balon se však po odrazu dostal k Balantovi a protože ten měl dostatek času připravit míč ke střele, vypálil nakonec tak, že brankář Vindahl na ni nakonec vůbec nereagoval, 0:1 pro Ararat.

Ze všeho nejdříve se o vyrovnání pokoušel Vydra, ovšem ani jedna z jeho dvou střel neprošla přes bránící fotbalisty. V 16. minutě už se sice podařilo konečně sparťanům dostat mít za záda gólmana Pinta, když se tak tehdy stalo po rohovém kopu, tato branka ale byla za chvíli odvolána systémem VAR kvůli ofsajdu, v němž byl Birmančevič. Vyrovnání se domácí dočkali nakonec až ve 25. minutě, kdy se Vydrovi povedlo dostat se od Muradjana, přičemž poté spolupracoval s Rynešem, aby se míč dostal opět k němu a Vydra tak mohl díky přesné přízemní střele rozradostnit letenské publikum, 1:1.

O osm minut později bylo na Letné ještě veseleji. To se totiž zpoza šestnáctky rozhodl vystřelit Kairinen, přičemž tato střela byla tečována jedním z bránících hráčů tak nešťastně pro hosty, že balón mířil do protipohybu brankáře Pinta, 2:1 pro Spartu.

Hostující gólman si poté zlepšil chuť díky vyraženému přímému kopu, který zahrával Haraslín, následná dorážka Birmanačeviče zblízka zamířila mimo. Birmančevič se pak do příležitost dostal i na začátku druhého dějství, nicméně tehdy mu možnost překazil jeho spoluhráč Kuchta, který se ještě snažil usměrnit balon do branky, ale nepovedlo se mu to. V době, kdy už uběhla hodina hry se připomněl sparťanský gólman Vindahl, když dokázal zakročit proti Šagojanově ráně. Za chvíli ale hosté potřetí v zápase inkasovali, když po Rynešově centru se hlavičkou trefil Kuchta, 3:1.

Také v 78. minutě se Vindahl zaskvěl opět proti dalšímu Šagojanově zakončení a upravit skóre se nepodařilo ani Duartemu z dorážky. Když za chvíli Queirós fauloval v hostující šestnáctce Birmančeviče, byla nařízena penalta, k níž se postavil právě faulovaný hráč a neomylně tak navýšil na nakonec konečných 4:1.

Ostravě doma nestačilo ani dvoubrankové vedení. Nakonec si poveze do Rakouska jednobrankový náskok

Ostravský celek ve svém úvodním zápase 3. předkola Konferenční ligy nenavázal na svá předešlá vystoupení s Legií Varšava v boji o Evropskou ligu, kde jako on jako první vždy vstřelil branku, nyní proti Austrii Vídeň naopak jako první inkasoval. Stalo se tak už po čtyřech minutách hry po kolmé Fitzově přihrávce, která se dostala k Malonemu a přestože byl útočící hráč už v pádu a už ho dobíhal Frydrych, dokázal skóre zápasu i tak otevřít, 0:1 pro Austrii Vídeň.

Netrvalo to dlouho a mohl dojít za chvíli k vyrovnání, kdyby se ovšem Šínovi nepodařilo trefit pouze tyč. Po uběhnutí první čtvrthodiny hlavičkoval Chaluš, ale ten zamířil pouze do náruče gólmana Sahina-Radlingera. Ten pak nebyl překonán ani Kohútem.

Ve druhé polovině prvního dějství byli právě svěřenci kouče Pavla Hapala lepším mužstvem na vítkovickém trávníku, ovšem i přes toto pravdivé tvrzení mohli ve 34. minutě domácí podruhé inkasovat. To tehdy zkoušel své štěstí Fitz, jeho střela vnějším nártem ale nakonec skončila na břevně. Z následného téměř protiútoku, na jehož konci na hranici hostující šestnáctky spolupracovali Kohút s Prekopem, aby prvně jmenovaný sice vystřelil neumístěnou, ale přeci jenom nakonec úspěšnou střelu, 1:1. To se psala 36. minuta.

Ještě než oba týmy odešly do kabin, k radosti ostravských fanoušků i fanoušků českého fotbalu se domácím podařilo otočit skóre. To poté, co se z 20 metrů parádně svou přízemní střelou trefil Buchta, 2:1 pro Ostravu.

Právě kolem poločasu se Ostrava neustále tlačila dopředu a díky tomu se tak ve 49. minutě mohla těšit z dvoubrankového náskoku. O ten se po jednom z přečíslení postaral Holzer, přičemž Buchta se tentokrát stylizoval do role nahrávajícího, 3:1. Zdálo se tak, že domácí míří za pohodlným a nadějným vítězstvím do odvety. Jenže na ofenzivně a atraktivně se v tomto utkání nepodíleli jen oni, ale i hosté z Rakouska.

Postupem času právě hosté čím dál více tahali za delší konec provazu a poté, co třikrát v rychlém sledu nechali za sebou vyniknout gólmana Holce, nakonec ostravský gólman kapituloval v 67. minutě, kdy sice nejprve zakročil proti Malonemu z bezprostřední blízkosti, ovšem na dobíhajícího Fitze už neměl nárok. Bohužel ze strany hostů nezůstalo jen u toho a v 79. minutě se do brejkové možnosti dostal podruhé v zápase Sarkariu, ovšem ten tentokrát prostřelil Holce mezi nohy, 3:3.

Byli to ale přeci jen naštěstí domácí, kteří jako poslední v tomto divokém zápase skórovali. V 82. minutě zahrával Riga přímý kop tak přesně, že poslal balon na hlavu Prekopa a postaral se ostravskou výhru 4:3.

Konečné výsledky úvodních zápasů 3. předkola fotbalové Konferenční ligy UEFA (7.8.2025):

Sparta Praha – Ararat-Armenia 4:1 (2:1)
Branky: 25. Vydra, 33. Kairinen, 60. Kuchta, 80. Birmančevič z pen. – 7. Balanta. Rozhodčí: MacDermid – Potter, Rae – Walsh (video, všichni Skot.). ŽK: Ryneš – Queirós. Diváci: 17 316

Sparta: Vindahl – Uchenna, Sörensen, Cobbaut (46. Zelený) – Kadeřábek, Kairinen (83. Eneme), Vydra (62. Kofod), Ryneš – Birmančevič, Haraslín (77. Milla) – Kuchta (62. Rrahmani). Trenér: Priske

Ararat-Armenia: Pinto – Hovhanisjan (86. Oliveira), Queirós, Bueno, Grigorjan – Muradjan (73. Tera), Balanta, Malis – Gbomadu (67. Duarte), Marcos (67. M. Hakobjan), Šagojan (86. Elojan). Trenér: Tulipa

Baník Ostrava – Austria Vídeň 4:3 (2:1)
Branky: 36. Kohút, 45. Buchta, 49. Holzer, 82. Prekop – 4. Malone, 67. Fitz, 79. Sarkaria. Rozhodčí: Al-Hakim – Culum, Klyver (všichni Švéd.) – Bognár (video, Maď.). ŽK: Boula – Fischer, I Kang-hi, Schablas. Diváci: 12 567

Ostrava: Holec – Frydrych, Chaluš (73. Lischka), Pojezný – Buchta (86. Rusnák), Boula, Rigo, Holzer (86. Kpozo) – Šín (73. Frýdek), Kohút (62. Zlatohlávek) – Prekop. Trenér: Hapal

Austria: Sahin-Radlinger – I Kang-hi, Dragovic (81. Plavotic), Wiesinger – Ranftl, Fischer (58. Handl), Barry, Guenouche (76. Schablas) – Eggestein (58. Sarkaria), Malone (76. Botic), Fitz. Trenér: Helm

před 1 hodinou

Chorý předvedl jeden z dalších blikanců. Za úder do rozkroku dostal šestizápasový trest

Související

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Sparta odčinila prohru v Kazachstánu, Aktobe doma přehrála 4:0. Ostrava v Polsku prohrála

Jakkoli po nevydařeném úvodním zápase v Kazachstánu ani první půle domácí odvety nevypadala nejlépe a sparťanští fotbaloví fanoušci už pomalu propadali skepsi a depresím, nakonec dobývání zaparkovaného kazašského autobusu skončilo v 57. minutě, kdy odstartovala sedmiminutovka, během níž se sparťanům podařilo vstřelit hned tři branky. V závěru na konečných 4:0 upravil Rrahmani a Pražané se tak mohou nyní připravovat na dalšího nevyzpytatelného soupeře Ararat-Armenie. Ve třetím předkole Konferenční ligy se představí i Baník Ostrava, protože nezvládl 2. předkolo Evropské ligy, v němž nezvládl dvojzápas s Legií Varšava. Po domácí remíze 2:2 totiž venku prohrál 1:2 poté, co v závěru David Buchta neproměnil penaltu.
AC Sparta Praha

Sparta nezvládla zápas v Kazachstánu. Ostrava přišla v souboji s Legií o výhru

Po Plzni se v rámci 2. předkola evropských pohárů o tomto týdnu představili i další dva čeští kluboví účastníci – Baník Ostrava (2. předkolo Evropské ligy) a pražská Sparta (2. předkolo Konferenční ligy). Ani jeden z těchto celků se ale bohužel vítězství ve svých zápasech nedočkal. Ostrava až v závěru přišla o vedení 2:1 s Legií Varšava a přestože v samém závěru padl do polské branky třetí gól, nebyl uznán kvůli ofsajdu a tak za týden do Polska zamíří s pouhou remízou 2:2 v zádech. Ještě hůře dopadla při svém úvodním vystoupení v letošní ročníku evropských pohárů Sparta, která si z kazašského Aktobe veze prohru 1:2, když domácí udeřili prakticky ze dvou akcí, které v zápase měli.

Více souvisejících

AC Sparta Praha FC Banik Ostrava

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

AC Sparta Praha

Sparta s Araratem prohrávala, ale duel nakonec ovládla. Ostrava viděla vítěznou přestřelku s Austrií

Další evropský fotbalový pohárový týden pokračoval čtvrtečními zápasy 3. předkol Evropské ligy a Konferenční ligy, přičemž o účast v té druhé zmiňované soutěži bojují dva české kluby, tedy pražská Sparta a Baník Ostrava. Pražané se po kazašském Aktobe utkává s další neznámou a to tentokrát s arménským Araratem-Armenia. Tento celek sice na Letné jako první vedl, když mu vyšel úvod zápasu, do konce prvního poločasu se však Spartě podařilo otočit a protože druhá půle už byla z její strany daleko povedenější, přidala ještě další dvě branky a upravila tak na konečných 4:1. Doma hráli svůj úvodní zápas 3. předkola Konferenční ligy i fotbalisté Ostravy, kteří ve Vítkovicích hostili Austrii Vídeň a i tady český klub nejprve prohrával, aby stav ještě do konce první půle dokázal otočit na 2:1. Atraktivně divoký zápas pokračoval i po obrátce, kdy poté, co domácí zvýšili na 3:1 a vypadalo vše nadějněji, přišlo ze strany hostů vyrovnání na 3:3 a o rozhodující gól se tak nakonec postaral až Prekop v 82. minutě. 

před 1 hodinou

Tomáš Chorý

Chorý předvedl jeden z dalších blikanců. Za úder do rozkroku dostal šestizápasový trest

Už po třech ligových kolech musela Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) sáhnout k vyššímu trestu pro někoho z prvoligových fotbalistů. Konkrétně se tak jedná o slávistického útočníka Tomáše Chorého. Ten za svůj zákrok, kdy v závěru zápasu v 95. minutě na Slovácku (1:0 pro Slavii) udeřil pěstí do rozkroku gólmana Milana Heči, totiž obdržel šestizápasový trest.

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 3 hodinami

Washngton D.C.

Do Washingtonu dorazila Trumpem povolaná Národní garda

Po příjezdu Národní gardy do Washingtonu DC se primátorka Muriel Bowserová zavázala, že bude s federální vládou „pracovat bok po boku“. Prezident Donald Trump nasadil jednotky Národní gardy poté, co převzal kontrolu nad městskou policií, a to i přesto, že míra násilné kriminality ve městě je na třicetiletém minimu. Tento krok vyvolává u demokratů obavy, že se podobný scénář odehraje i v dalších amerických městech.

před 4 hodinami

Německá policie, ilustrační foto

Třináctiletý český chlapec, který se ztratil v Německu, je po smrti

Německé město Hoyerswerda v Sasku se oklepává z nečekané tragédie. Třináctiletý český chlapec Karel, který byl na dovolené s rodinou, byl nalezen mrtvý nedaleko železniční trati směrem na Polsko. Pátrání po chlapci, který byl pohřešovaný dva dny, tak skončilo tím nejhorším možným způsobem.

před 6 hodinami

Situace v Gaze po izraelských náletech

Gazu zasypávají nové letecké útoky. Západ volá po okamžitém ukončení

Gaza se zmítá pod silnými leteckými útoky, které provádí Izrael v rámci příprav na obsazení města. Humanitární situace v Gaze je katastrofální, což vedlo k tomu, že Velká Británie a její spojenci vydali společné prohlášení, v němž upozorňují, že se "před jejich očima odehrává hladomor", a volají po okamžitém jednání, které by situaci změnilo.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Greta Thunbergová na lodi Madleen

Aktivisté se pokusí prolomit izraelskou blokádu. Do Pásma Gazy pošlou desítky lidí

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová oznámila, že se zapojí do masivní humanitární akce, jejímž cílem je dopravit pomoc do Gazy a prolomit izraelskou blokádu. Akce, která je podle ní největším pokusem o porušení nelegálního obležení, se má uskutečnit 31. srpna. Thunbergová se přidá k dalším aktivistům, kteří vyplují na desítkách lodí ze Španělska. K těmto plavidlům se 4. září připojí desítky dalších, jež vyrazí z Tuniska a jiných přístavů.

před 9 hodinami

Friedrich Merz (CDU)

Sto dní v úřadu: Merz je pod tlakem světového dění, mezi tím se mu v Německu kupí problémy

Německý kancléř Friedrich Merz se ocitá ve složité situaci, kdy musí řešit domácí i zahraniční problémy. Po 100 dnech v úřadu čelí tlaku ze strany rostoucí pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) a zároveň se snaží udržet pohromadě svou koaliční vládu se Sociálně demokratickou stranou (SPD). Osud jeho vlády a tradiční Křesťansko-demokratické unie (CDU) závisí na tom, jak se mu podaří čelit výzvám ze strany AfD, která chce ovládnout německou politiku.

před 10 hodinami

Prezident Trump

Sejdu se s Putinem v Rusku, přeřekl se Trump. A odhalil tím víc, než se zdá

Už tento týden se na Aljašce uskuteční dlouho očekávaný bilaterální summit mezi americkým a ruským prezidentem. Donald Trump ale odmítl, aby se jednání o ukončení války na Ukrajině zúčastnil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle jeho slov se tak bude jednat o "osahávací" schůzku, kde budou probrány parametry dohody, ale on sám prý nemá pravomoc ji uzavřít.

před 11 hodinami

Evropský parlament

Politico: Úředníci zvažují stávku. Vadí jim, že EU ohledně Pásma Gazy nic nedělá

Ve světle konfliktu v Gaze narůstá napětí mezi zaměstnanci Evropské komise a vedením. Stále více úředníků tvrdí, že neschopnost bloku účinně tlačit na Izrael je v rozporu s jejich povinnostmi a také s mezinárodním právem. Někteří pracovníci dokonce tvrdí, že Komise potlačuje "odpor z přesvědčení" a odkládá smysluplné akce, čímž porušuje své "morální a právní povinnosti".

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

Život v KLDR

Pracují 18 hodin denně, nesmí do nemocnice. BBC popsala otřesné praktiky v Rusku

Rusko se v souvislosti se svou invazí na Ukrajinu potýká s obrovským nedostatkem pracovních sil, což vedlo k tomu, že Moskva požádala Severní Koreu o pomoc. Tisíce severokorejských pracovníků jsou nyní posílány do Ruska, aby zaplnily tuto mezeru. Dle zjištění BBC panují mezi pracovníky otřesné podmínky. Podle jihokorejské rozvědky se má jednat až o padesát tisíc lidí.

před 13 hodinami

před 14 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

Obchodní válka oddálena. USA a Čína prodloužily na poslední chvíli příměří ohledně cel

Spojené státy a Čína se dohodly, že prodlouží stávající příměří ohledně vzájemných cel. Souhlas se zdržením platnosti nových cel, která by výrazně zvýšila cla na dovoz, oznámil prezident Donald Trump. Bez této dohody, která byla prodloužena o dalších 90 dní, hrozilo obnovení extrémně vysokých cel, což by efektivně zablokovalo obchod mezi dvěma největšími světovými ekonomikami.

před 16 hodinami

včera

Kim Čong-un se setkal s Vladimirem Putinem na kosmodromu Vostočnyj

Spolupráce autoritářských režimů není ničím novým, říká Bílek. Pakt mezi Čínou a Ruskem tu ale nemusí být navždy

Autoritářské režimy jako Rusko, Čína, Írán či Severní Korea sice sdílí odpor vůči Západu, ale jejich spolupráce je spíše pragmatická než ideologická. Podle politologa Jaroslava Bílka si tyto země mohou přiměřeně pomáhat nebo spolu obchodovat a oslabovat země, které jsou k nim kritické nebo antagonistické, jak uvedl pro EuroZprávy.cz. Mohou například využívat nestability k prosazení vlastních cílů, zejména pokud bude Západ rozptýlený jinými krizemi.

včera

Trump chce při rozhovoru s Putinem zajistit návrat okupovaného území Ukrajině

Americký prezident Donald Trump naznačil, že by se během nadcházejícího setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem mohl pokusit vyjednat návrat části území, které Rusko obsadilo na Ukrajině. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy