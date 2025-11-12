Plzeň i Sparta v pohárech bezbrankově remizovaly. Vyhrála pouze Olomouc

Ve čtvrtém kole Evropské ligy, respektive třetím kole Konferenční ligy se tři čeští fotbaloví zástupci postarali o vylepšení národního koeficientu na evropské scéně, jelikož všichni v zápasech bodovali. Jediným českým klubem, který zapsal vítězství, byla překvapivě Olomouc, která se představila v arménském Jerevanu, kde se utkala s tamním Noahem. Po prohře s Fiorentinou a remíze s Rakówem se Hanáci dočkali prvního letošního evropského triumfu. Sparta v Konferenční lize pouze doma remizovala s polským Rakówem. Bezbrankově skončil i duel Evropské ligy v Plzni, kam přijel turecký velkoklub Fenerbahce Istanbul.
Že to pro arménský klub, v jehož základní sestavě ale nastoupili jen dva rodilí Arméni, nebude jednoduchý zápas a to i navzdory tomu, že ho hráli před horkokrevným domácím publikem, to už mohli poznat již po dvou minutách hry. Právě tehdy dostali hosté možnost zahrát volný přímý kop, k němuž se postavil Šíp. Ten nakonec zakroutil balon tak, že zamířil jen těsně nad. V pořadí druhá olomoucká akce už ale skončila první změnou skóre. Šíp se tentokrát stylizoval do role centrujícího, když poslal do šestnáctky míč zleva tak, aby našel naskakujícího Vašulína. Ten sice nejprve zamířil jen do břevna, odražený kulatý nesmysl se ale odrazil ke Slavíčkovi, který už poslal Olomouc do vedení. Odvděčil se tak kouči Janotkovi za to, že ho do tohoto duelu postavil místo Slámy a Dumitresca, kteří jsou ve stavu zraněných, 0:1 pro Olomouc.
I poté se olomoučtí prezentovali sympatickým aktivním výkonem, přesto ale nedokázali zabránit tomu, aby byl ve 21. minutě opět srovnán stav. Stalo se tak poté, co se těsně před zasahujícím Koutným podařilo domácímu Ošimovi přiťuknout míč svému spoluhráči Malahusejnovičovi a tomu dopomohlo i potřebné štěstí k tomu, aby nakonec dopravil hrací předmět za brankovou čáru, 1:1.
Naštěstí pro hosty to ale netrvalo dlouho a za chvíli šli opět do vedení. Pomohla jim k tomu standardní situace v podobě rohového kopu, po níž se k míči dostal v prostoru před šestnáctkou Beran, aby napálil míč do trmyvrmy před ním,tam se nejdříve k míči dostal Sylla a ten tedy rozradostnil olomoucký fanouškovský sektor, 2:1.
Krátce na to právě kvůli nepokojům mezi domácím a hostujícím sektorem byl nucen sudí přerušit duel. Kvůli tomu, že domácí příznivci těm hostujícím měli krást vlajky, na základě čehož si oba sektory vyměnily pozdravy v podobě světlic či odpadkových košů, se nehrálo až šest minut. Ani tato neplánovaná pauza však hosty neutlumila a do konce poločasu to byli oni, kdo měli na hřišti více ze hry až to mohol vyústit gólem v nastavení. Byl k němu blízko aktivní Šíp, kterému ale chybělo pár centimetrů k tomu, aby se dostal k Breitemu centru.
Úřadujícímu vítězi českého poháru bylo jasné, že po příchodu na hřiště z poločasové přestávky se bude snažit arménský soupeř o co nejrychlejší návrat do zápasu. Proto tak na svého soupeře vyrukoval s nepříjemným napadáním proti domácí rozehrávce s vedle toho si stále dokázal vytvářet příležitosti. Jedna z nich přišla v 56. minutě, kdy Ghali zakončoval z bezprostřední blízkosti, ale trefil jen nohy gólmana Fayulua. A úspěšný nebyl v 65. minutě ani Sylla, když jeho zakončení zablokovali domácí obránci.
To arménský celek hrozil jen z brejků a k vidění byly i dvě střely ze střední vzdálenosti, které jen těsně minuli olomouckou svatyni. Přestože se domácí v poslední čtvrthodině snažili zvýšit své obrátky, změnit skóre už se jim nepodařilo i to díky koncentrovanosti a neústupnosti olomouckých hráčů. Proto se tak Olomouc dočkala sice nečekané, ale naprosto zaslouženého prvního vítězství v Konferenční lize.
Sparťanský výkon nebezpečně připomínal loňský útlum
V rámci Konferenční ligy se vedle Olomouce představila pochopitelně i pražská Sparta. Oproti nevydařenému předešlému ligovému duelu s Karvinou učinil sparťanský kouč Brian Priske učinil v základní sestavě šest změn včetně té, že po třech zápasech se v ní poprvé objevil také Pavel Kadeřábek. Ten navíc pro tento zápas navlékl i kapitánskou pásku.
O první možnost se postarali po čtvrthodině hry hosté, když se ke střele z dálky odhodlal Struski. S jeho zakončením si ale domácí brankář Vindahl dokázal bez větších potížích poradit. Když uběhlo prvních 24 minut, kouč Priske musel sáhnout chtě nechtě k prvnímu střídání v zápase, protože zranění už dále nedovolilo pokračovat Rrahmanimu a tak už tehdy na hrací plochu vyslal Haraslína, který následně dostal od Kadeřábka i kapitánskou pásku. Právě Haraslínův příchod byla pro Spartu živou vodou.
Navíc se jemu samotnému podařilo ve 33. minutě i vsítit branku, když zužitkoval Zeleného průnikovou přihrávku, ovšem radost sparťanů byla záhy umlčena ofsajdem. Za chvíli v další akci Haraslín opět pozlobil hostující defenzivu, když se zbavil hned dvou bránících protihráčů, následně předal míč Mercadovi, jehož přízemní zakončení gólman Zych zneškodnil. K dorážce už nedošlo, neboť na odražený balon Birmančevič už nedosáhl a tak nakonec se k zakončení dostal Vydra, který pro změnu přestřelil. Následně měl svůj přízemní pokus i samotný Haraslín, ale ani on si na Zycha nepřišel. Následoval rohový kop, po kterém sice Zych předvedl nejistý zákrok, při kterém ztratil míč, ale měl kolem sebe dost spoluhráčů na to, aby některý z nich odehrál do bezpečí. I další Mercadovo zakončení, tentokráte hlavičkou, Zych vychytal.
Postupem času se Pražané jen těžko dostávali do příležitostí a až po hodině hry se do nějaké větší dostal Milla, jenž hlavičkoval z bezprostřední blízkosti, ale zamířil mimo. Záhy na opačné straně sice padl gól, ale stejně jako v první půli na sparťanské straně, tak i tentokrát nebyl uznán kvůli ofsajdu. Pražané byli čím dál více ve větším útlumu, který připomínal krizi Sparty z loňského podzimu, a nakonec můžou být rádi, že to skončilo bezbrankovou remízou. Konstantopoulos totiž při své šanci po rohu hlavičkoval jen do tyče.
Na Letné tak bylo po zápase co k řešení. Nejen to, že zazníval z diváckých ochozů pískot. Tématem bylo i sundání Haraslína ze hřiště v 76. minutě. Bylo totiž na něm znát, že by raději hrál až do konce. "Bylo mu doporučeno odehrát dnes dvacet, maximálně třicet minut. V neděli hrál patnáct minut, dnes hodinu. Rád bych ho znovu využil v neděli (proti Teplicím). Pokud bych mu dnes dopřál plnou zátěž, pak by v neděli podle mě nehrál," uvedl k tomuto tématu po zápase kouč Priske s tím, že veřejnosti připomněl, že byl během této sezóny Haraslín hned dvakrát zraněn. "Jen doufám, že se během nadcházející reprezentační přestávky nezraní. Činím rozhodnutí, u nichž věřím, že jsou nejlepší pro tým. Dnes hrál Šulo víc, než měl," sdělil.
Plzeň nadále pokračuje v sérii neporazitelnosti
Skutečnost, že Viktoria Pleň ještě v letošní sezóně nepoznala v Evropské lize hořkost porážky, oplatí i po střetnutí s tureckým velkoklubem Fenerbachce Istanbul. Duel s ním začal opatrnějším způsobem a k příjemnému překvapení to byli právě Viktoriáni, kteří se nezalekli soupeře a měli více ze hry. A tak už ve 14. minutě tu byli Západočeši se svou první šancí, ovšem Valenta tehdy střílel nad. Po půlhodině hry už to bylo ze strany domácích ještě nebezpečnější a to poté, co Aduovi podařilo ve vápně dostat k zakončení, proti němuž se ale zaskvěl brankář Ederson.
Až v době, kdy do konce první půle chybělo pět minut, poprvé se výrazněji představili také hosté. Na začátku byla kolmá přihrávka od Taliscy Nasírímu a i když ten byl těsně bráněn Jemelkou, ke střele se nakonec probojoval. Brankář Jedlička s ní nicméně neměl žádnou velkou práci. Ještě před odchodem do kabin zahrozili na druhé straně, kdy se po prodlouženém rohovém kopu k hlavičce dostal Dweh. I s tím si ale brankář Ederson poradil.
Sympatický nebojácný výkon plzeňských pokračoval i po změně stran. Krátce po rozehrání druhého dějství to byl Paluska, který se nebál vystřelit zpoza šestnáctky a i když byl jeho pokus lehce tečován, brankář Ederson si připsal další zákrok. Následně hned dva noví hráči z celkových tří na straně hostí poslali brankáři Jedličkovi své navštívenky, když nejprve Duránovu střelu plzeňský muž v brance nadvakrát zneškodnil a pak to byl Fred, kdo si naběhl v další šanci na zadní tyč, aby pak překopl branku.
Blízko ke skórování byli domácí v 74. minutě. Tehdy se Durosinmi až na druhý pokus dostal ke střele, s jeho přízemním pokusem do protipohybu si ale brankář Ederson nelámal hlavu. Vykopl ho, aby pak Višinského dorážku odrazil na roh. Před tím než se rozehrál, museli se uklidnit turečtí fanoušci a uklidit po nic nepořádek poté, co prostor u rohového praporku zaházeli kelímky.
Další obrovskou příležitost ke skórování měli Viktoriáni o čtyři minuty později, když ve vápně opět aktivní Adu si vylepšil svou pozici tak, že z jeho hranice to zkoušel technickým obstřelem, byla z toho ale jen přesná trefa do tyče. Nenavázal tak ani tentokrát na svoji přesnou a možná za tím životní trefu z předešlého vítězného zápasu na stadionu AS Řím.
Když se na druhé straně neujala ani Taliscova hlavička, se kterou si poradil Jedlička a když po souboji Durána s Dwehem hosté nakonec nekopali penaltu, i když byl sudí přivolán k monitoru, ale stejně zůstal u svého původního rozhodnutí, mohla po odpískání konce duelu propuknout plzeňská radost i z bezbrankového výsledku.
Konečné výsledky zápasů evropských fotbalových pohárů (6.11.2025):
Evropská liga:
Viktoria Plzeň – Fenerbahce Istanbul 0:0
Rozhodčí: Lindhout – Honig, Balder – Higler (video, všichni Niz.). ŽK: Valenta, Adu, Markovič – Álvarez, Yüksek, Oosterwolde, Durán, Fred. Diváci: 11 090
Sestavy:
Plzeň: Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré – Červ (88. Markovič), Valenta (64. Zeljkovič) – Memič (73. Havel), Ladra (64. Višinský), Adu – Durosinmi. Trenér: Hyský
Fenerbahce: Ederson – Semedo, Škriniar, Oosterwolde, Brown – Álvarez, Yüksek (60. Fred) – Szymaňski (74. Nene), Talisca, Aydin (60. Asensio) – Nasírí (60. Durán). Trenér: Tedesco
Konferenční liga:
Sparta Praha – Raków Čenstochová 0:0
Rozhodčí: Jaanovits – Härsing, Mötsnik – Liiva (video, všichni Est.). ŽK: Racovitan (Raków). Diváci: 17 688
Sestavy:
Sparta: Vindahl – Uchenna, Ševínský, Zelený – Kadeřábek, Kairinen, Vydra (62. Eneme), Mercado (76. Preciado) – Birmančevič, Rrahmani (24. Haraslín, 76. Ryneš) – Milla (62. Kuchta). Trenér: Priske
Raków: Zych – Tudor, Racovitan, Svarnas – Ameyaw (79. Konstantopulus), Struski, Repka, Pieňko (62. Amorim) – Makuch (46. Diaby-Fadiga), Bulat (62. Baráth) – Brunes (82. Rondič). Trenér: Papszun
FC Noah – Sigma Olomouc 1:2 (1:2)
Branky: 21. Mulahusejnovič – 10. Slavíček, 24. Sylla. Rozhodčí: Aslam – Dale, Rossland – Hagenes (video, všichni Nor.). ŽK: Mulahusejnovič, Oulad, Perkovič (trenér) – Breite, Slavíček
Sestavy:
Noah: Fayulu – Boakye (71. Hambardzumjan), Saintini, Muradjan, Sualehe – Ošima, Eteki (71. Oulad) – Sangaré (88. Thorarinsson), Ferreira, Manveljan (46. Matheus) – Mulahusejnovič. Trenér: Perkovič.
Olomouc: Koutný – Hadaš, Sylla, Král, Slavíček – Beran, Breite – Šíp (71. Dolžnikov), Langer (88. Mikulenka), Ghali (62. Navrátil) – Vašulín (88. Tijani). Trenér: Janotka
