Před 195 lety se narodil Heinrich Mattoni, po němž nese jméno minerální voda

Před 195 lety, jedenáctého srpnového dne roku 1830, přišel v Karlových Varech na svět muž, jehož jméno se zapsalo do dějin. Jmenoval se Heinrich Mattoni. Po něm nese název dodnes konzumovaná minerální voda. Kdo byl tento muž?
V Karlových Varech se dne 11. srpna 1830 do rodiny Karla Mattoniho narodil syn, který dostal jméno Heinrich Kaspar. Jak již příjmení rodiny napovídá, měla svůj původ v Itálii, konkrétně v oblasti Milánska. V Čechách, právě v Karlových Varech, se předci Heinricha usadili již koncem 17. století. Heinrichův otec Karl se zde živil jako cínař a jeho podnikání velice prosperovalo. Díky tomuto výbornému rodinnému i finančnímu zázemí se Heinrichovi mohlo dostat kvalitního vzdělání. Po ukončení studií podnikl coby účetní a obchodník několik zahraničních cest, mnoho času trávil kupříkladu ve Vídni nebo Hamburku.
Po více než deseti letech na cestách se Heinrich Mattoni vrátil zpět do Karlových Varů, kde se rozhodl uplatnit své manažerské zkušenosti a hodlal zachránit krachující prodej místní minerální vody. A to se mu díky jeho obchodním kontaktům skutečně podařilo. A právě díky karlovarské minerální vodě se zapsal Mattoni do dějin. Kromě toho, že díky němu prodej vody stoupl, Mattoni zavedl i určité inovace v rámci expedice minerálky. Zatímco do té doby se minerální voda stáčela do speciálních hliněných lahví, Mattoni přišel s nápadem vodu distribuovat v lahvích skleněných. A od roku 1873 se na lahvích prodávaných Mattonim začala objevovat etiketa s názvem minerálky i firmy a vyobrazením červeného rola, který na obalech vod z Karlových Varů figuruje dodnes. Jedná se o znak rodu Mattoni.
Heinrich Mattoni vzkřísil karlovarskou minerálku a začal ji prodávat ve velkém, až se roku 1870 stal c. k. dvorním dodavatelem minerální vody, což mu mezi ostatními obchodníky s minerálkami zaručovalo jistá privilegia, mimo jiné dodávání zboží i na vídeňský císařský dvůr. Ve Vídni nakonec Mattoni provozoval hned dva obchody se svou minerální vodou. Její prodej mu přinesl nemalý zisk, který obchodník investoval například do vybudování městských lázní Kyselka nedaleko Karlových Varů, odkud právě Mattoni čerpal minerální vodu. V Kyselce nechal vybudovat slavnou kolonádu nad Ottovým pramenem, léčebnu, hotely, restaurační zařízení, kapli nebo vodní elektrárnu či lanovou dráhu. Do lázeňského střediska také přivedl železnici. Tu sám zafinancoval a díky ní také začal místní minerálku distribuovat právě po železnici, což se ukázalo jako mnohem efektivnější řešení, než dříve praktikovaný dovoz pomocí koňských povozů. Vlaková doprava byla levnější a rychlejší, a tak měl Mattoni brzy rekordní prodeje i výdělky. Železnice rovněž výrazně zvýšila návštěvnost lázeňského městečka. Jezdilo sem i mnoho zahraničních hostů, například z Ruska, Anglie nebo Ameriky. Zlatá éra lázní Kyselka skončila s Mattoniho smrtí. Po druhé světové válce areál značně chátral a teprve v posledních pár letech se přistupuje k jeho postupným opravám.
Vraťme se ale k Mattonimu. Ten byl na podzim roku 1889 císařem Františkem Josefem I. za zásluhy povýšen do šlechtického stavu. Heinrich Mattoni proslavil českou minerálku u nás i v zahraničí. Neexistovalo místo ve střední Evropě, kde by neznali minerální vodu Mattoni. Vodu ve skleněných lahvích odebírali v Rakousku, Německu, Francii, Anglii a později i ve Spojených státech amerických. Ve svých lázních i stáčírnách minerální vody zaměstnával Mattoni velké množství lidí, kterým prý dobře platil a také jim vycházel často vstříc. Kromě platu na nich nešetřil odměnami a poskytoval jim co nejlepší pracovní podmínky. Zaměstnancům, kteří nemohli vykonávat práci ze zdravotních důvodů, vyplácel štědrou finanční podporu, což tehdy nebývalo zvykem.
Heinrich Mattoni, jeden z nejvýznamnějších podnikatelů své doby, zemřel dne 14. května roku 1910 ve věku 79 let ve svých rodných a milovaných Karlových Varech.
Související
Srpen ve znamení povodní. Česko zasáhly v letech 2002 a 2010
Bitvu u Hradce Králové překonala až druhá světová. Na českém území se roku 1866 bilo téměř půl milionu vojáků
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Sparta s Araratem prohrávala, ale duel nakonec ovládla. Ostrava viděla vítěznou přestřelku s Austrií
před 1 hodinou
Chorý předvedl jeden z dalších blikanců. Za úder do rozkroku dostal šestizápasový trest
před 1 hodinou
Před 195 lety se narodil Heinrich Mattoni, po němž nese jméno minerální voda
před 1 hodinou
Územní ústupky ve prospěch Ruska povedou ke třetí světové válce, varuje Zelenskyj
před 3 hodinami
Do Washingtonu dorazila Trumpem povolaná Národní garda
před 4 hodinami
Třináctiletý český chlapec, který se ztratil v Německu, je po smrti
před 6 hodinami
Gazu zasypávají nové letecké útoky. Západ volá po okamžitém ukončení
před 7 hodinami
Panika na Ukrajině: Lidé se bojí, že je Trump daruje Rusku
před 8 hodinami
Aktivisté se pokusí prolomit izraelskou blokádu. Do Pásma Gazy pošlou desítky lidí
před 9 hodinami
Sto dní v úřadu: Merz je pod tlakem světového dění, mezi tím se mu v Německu kupí problémy
před 10 hodinami
Sejdu se s Putinem v Rusku, přeřekl se Trump. A odhalil tím víc, než se zdá
před 11 hodinami
Politico: Úředníci zvažují stávku. Vadí jim, že EU ohledně Pásma Gazy nic nedělá
před 11 hodinami
Počasí v Česku bude tropické. Vlna veder klepe na dveře, platí varování
před 12 hodinami
Ukrajinci musí o své vlastní budoucnosti rozhodovat sami, shodli se evropští lídři. Až na jednoho
před 13 hodinami
Pracují 18 hodin denně, nesmí do nemocnice. BBC popsala otřesné praktiky v Rusku
před 13 hodinami
Palestina má dveře otevřené. Většina ji světa ji uznává, další státy přibývají
před 14 hodinami
Obchodní válka oddálena. USA a Čína prodloužily na poslední chvíli příměří ohledně cel
před 16 hodinami
Počasí přinese do Česka extrémní vedra. Teploty vyrostou na 37 stupňů
včera
Spolupráce autoritářských režimů není ničím novým, říká Bílek. Pakt mezi Čínou a Ruskem tu ale nemusí být navždy
včera
Trump chce při rozhovoru s Putinem zajistit návrat okupovaného území Ukrajině
Americký prezident Donald Trump naznačil, že by se během nadcházejícího setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem mohl pokusit vyjednat návrat části území, které Rusko obsadilo na Ukrajině.
Zdroj: Libor Novák