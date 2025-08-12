Před 195 lety se narodil Heinrich Mattoni, po němž nese jméno minerální voda

Lucie Žáková

Lucie Žáková

12. srpna 2025 21:46

Heinrich Mattoni
Heinrich Mattoni Foto: Volné dílo

Před 195 lety, jedenáctého srpnového dne roku 1830, přišel v Karlových Varech na svět muž, jehož jméno se zapsalo do dějin. Jmenoval se Heinrich Mattoni. Po něm nese název dodnes konzumovaná minerální voda. Kdo byl tento muž?

V Karlových Varech se dne 11. srpna 1830 do rodiny Karla Mattoniho narodil syn, který dostal jméno Heinrich Kaspar. Jak již příjmení rodiny napovídá, měla svůj původ v Itálii, konkrétně v oblasti Milánska. V Čechách, právě v Karlových Varech, se předci Heinricha usadili již koncem 17. století. Heinrichův otec Karl se zde živil jako cínař a jeho podnikání velice prosperovalo. Díky tomuto výbornému rodinnému i finančnímu zázemí se Heinrichovi mohlo dostat kvalitního vzdělání. Po ukončení studií podnikl coby účetní a obchodník několik zahraničních cest, mnoho času trávil kupříkladu ve Vídni nebo Hamburku.

Po více než deseti letech na cestách se Heinrich Mattoni vrátil zpět do Karlových Varů, kde se rozhodl uplatnit své manažerské zkušenosti a hodlal zachránit krachující prodej místní minerální vody. A to se mu díky jeho obchodním kontaktům skutečně podařilo. A právě díky karlovarské minerální vodě se zapsal Mattoni do dějin. Kromě toho, že díky němu prodej vody stoupl, Mattoni zavedl i určité inovace v rámci expedice minerálky. Zatímco do té doby se minerální voda stáčela do speciálních hliněných lahví, Mattoni přišel s nápadem vodu distribuovat v lahvích skleněných. A od roku 1873 se na lahvích prodávaných Mattonim začala objevovat etiketa s názvem minerálky i firmy a vyobrazením červeného rola, který na obalech vod z Karlových Varů figuruje dodnes. Jedná se o znak rodu Mattoni.

Heinrich Mattoni vzkřísil karlovarskou minerálku a začal ji prodávat ve velkém, až se roku 1870 stal c. k. dvorním dodavatelem minerální vody, což mu mezi ostatními obchodníky s minerálkami zaručovalo jistá privilegia, mimo jiné dodávání zboží i na vídeňský císařský dvůr. Ve Vídni nakonec Mattoni provozoval hned dva obchody se svou minerální vodou. Její prodej mu přinesl nemalý zisk, který obchodník investoval například do vybudování městských lázní Kyselka nedaleko Karlových Varů, odkud právě Mattoni čerpal minerální vodu. V Kyselce nechal vybudovat slavnou kolonádu nad Ottovým pramenem, léčebnu, hotely, restaurační zařízení, kapli nebo vodní elektrárnu či lanovou dráhu. Do lázeňského střediska také přivedl železnici. Tu sám zafinancoval a díky ní také začal místní minerálku distribuovat právě po železnici, což se ukázalo jako mnohem efektivnější řešení, než dříve praktikovaný dovoz pomocí koňských povozů. Vlaková doprava byla levnější a rychlejší, a tak měl Mattoni brzy rekordní prodeje i výdělky. Železnice rovněž výrazně zvýšila návštěvnost lázeňského městečka. Jezdilo sem i mnoho zahraničních hostů, například z Ruska, Anglie nebo Ameriky. Zlatá éra lázní Kyselka skončila s Mattoniho smrtí. Po druhé světové válce areál značně chátral a teprve v posledních pár letech se přistupuje k jeho postupným opravám.

Vraťme se ale k Mattonimu. Ten byl na podzim roku 1889 císařem Františkem Josefem I. za zásluhy povýšen do šlechtického stavu. Heinrich Mattoni proslavil českou minerálku u nás i v zahraničí. Neexistovalo místo ve střední Evropě, kde by neznali minerální vodu Mattoni. Vodu ve skleněných lahvích odebírali v Rakousku, Německu, Francii, Anglii a později i ve Spojených státech amerických. Ve svých lázních i stáčírnách minerální vody zaměstnával Mattoni velké množství lidí, kterým prý dobře platil a také jim vycházel často vstříc. Kromě platu na nich nešetřil odměnami a poskytoval jim co nejlepší pracovní podmínky. Zaměstnancům, kteří nemohli vykonávat práci ze zdravotních důvodů, vyplácel štědrou finanční podporu, což tehdy nebývalo zvykem.

 Heinrich Mattoni, jeden z nejvýznamnějších podnikatelů své doby, zemřel dne 14. května roku 1910 ve věku 79 let ve svých rodných a milovaných Karlových Varech.

7. srpna 2025 17:20

Srpen ve znamení povodní. Česko zasáhly v letech 2002 a 2010

Související

Bitva u Hradce Králové Analýza

Bitvu u Hradce Králové překonala až druhá světová. Na českém území se roku 1866 bilo téměř půl milionu vojáků

Bitva u Hradce Králové někdy nazývaná i jako bitva u Sadové nebo na Chlumu se odehrála 3. července 1866 a patřila k největším vojenským střetnutím v dějinách českých zemí. Na počty nasazených vojáků jí překonaly až frontové operace v závěru druhé světové války. Jako izolovaná bitva je však svou velikostí dodnes nepřekonána. Celkem se bitvy zúčastnilo okolo 435 000 vojáků a střetly se zde pruské a rakousko-saské armády v dosud nevídaném souboji za využití nových pokrokových technologií.

Více souvisejících

historie Heinrich Mattoni

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

AC Sparta Praha

Sparta s Araratem prohrávala, ale duel nakonec ovládla. Ostrava viděla vítěznou přestřelku s Austrií

Další evropský fotbalový pohárový týden pokračoval čtvrtečními zápasy 3. předkol Evropské ligy a Konferenční ligy, přičemž o účast v té druhé zmiňované soutěži bojují dva české kluby, tedy pražská Sparta a Baník Ostrava. Pražané se po kazašském Aktobe utkává s další neznámou a to tentokrát s arménským Araratem-Armenia. Tento celek sice na Letné jako první vedl, když mu vyšel úvod zápasu, do konce prvního poločasu se však Spartě podařilo otočit a protože druhá půle už byla z její strany daleko povedenější, přidala ještě další dvě branky a upravila tak na konečných 4:1. Doma hráli svůj úvodní zápas 3. předkola Konferenční ligy i fotbalisté Ostravy, kteří ve Vítkovicích hostili Austrii Vídeň a i tady český klub nejprve prohrával, aby stav ještě do konce první půle dokázal otočit na 2:1. Atraktivně divoký zápas pokračoval i po obrátce, kdy poté, co domácí zvýšili na 3:1 a vypadalo vše nadějněji, přišlo ze strany hostů vyrovnání na 3:3 a o rozhodující gól se tak nakonec postaral až Prekop v 82. minutě. 

před 1 hodinou

Tomáš Chorý

Chorý předvedl jeden z dalších blikanců. Za úder do rozkroku dostal šestizápasový trest

Už po třech ligových kolech musela Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) sáhnout k vyššímu trestu pro někoho z prvoligových fotbalistů. Konkrétně se tak jedná o slávistického útočníka Tomáše Chorého. Ten za svůj zákrok, kdy v závěru zápasu v 95. minutě na Slovácku (1:0 pro Slavii) udeřil pěstí do rozkroku gólmana Milana Heči, totiž obdržel šestizápasový trest.

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 3 hodinami

Washngton D.C.

Do Washingtonu dorazila Trumpem povolaná Národní garda

Po příjezdu Národní gardy do Washingtonu DC se primátorka Muriel Bowserová zavázala, že bude s federální vládou „pracovat bok po boku“. Prezident Donald Trump nasadil jednotky Národní gardy poté, co převzal kontrolu nad městskou policií, a to i přesto, že míra násilné kriminality ve městě je na třicetiletém minimu. Tento krok vyvolává u demokratů obavy, že se podobný scénář odehraje i v dalších amerických městech.

před 4 hodinami

Německá policie, ilustrační foto

Třináctiletý český chlapec, který se ztratil v Německu, je po smrti

Německé město Hoyerswerda v Sasku se oklepává z nečekané tragédie. Třináctiletý český chlapec Karel, který byl na dovolené s rodinou, byl nalezen mrtvý nedaleko železniční trati směrem na Polsko. Pátrání po chlapci, který byl pohřešovaný dva dny, tak skončilo tím nejhorším možným způsobem.

před 6 hodinami

Situace v Gaze po izraelských náletech

Gazu zasypávají nové letecké útoky. Západ volá po okamžitém ukončení

Gaza se zmítá pod silnými leteckými útoky, které provádí Izrael v rámci příprav na obsazení města. Humanitární situace v Gaze je katastrofální, což vedlo k tomu, že Velká Británie a její spojenci vydali společné prohlášení, v němž upozorňují, že se "před jejich očima odehrává hladomor", a volají po okamžitém jednání, které by situaci změnilo.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Greta Thunbergová na lodi Madleen

Aktivisté se pokusí prolomit izraelskou blokádu. Do Pásma Gazy pošlou desítky lidí

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová oznámila, že se zapojí do masivní humanitární akce, jejímž cílem je dopravit pomoc do Gazy a prolomit izraelskou blokádu. Akce, která je podle ní největším pokusem o porušení nelegálního obležení, se má uskutečnit 31. srpna. Thunbergová se přidá k dalším aktivistům, kteří vyplují na desítkách lodí ze Španělska. K těmto plavidlům se 4. září připojí desítky dalších, jež vyrazí z Tuniska a jiných přístavů.

před 9 hodinami

Friedrich Merz (CDU)

Sto dní v úřadu: Merz je pod tlakem světového dění, mezi tím se mu v Německu kupí problémy

Německý kancléř Friedrich Merz se ocitá ve složité situaci, kdy musí řešit domácí i zahraniční problémy. Po 100 dnech v úřadu čelí tlaku ze strany rostoucí pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) a zároveň se snaží udržet pohromadě svou koaliční vládu se Sociálně demokratickou stranou (SPD). Osud jeho vlády a tradiční Křesťansko-demokratické unie (CDU) závisí na tom, jak se mu podaří čelit výzvám ze strany AfD, která chce ovládnout německou politiku.

před 10 hodinami

Prezident Trump

Sejdu se s Putinem v Rusku, přeřekl se Trump. A odhalil tím víc, než se zdá

Už tento týden se na Aljašce uskuteční dlouho očekávaný bilaterální summit mezi americkým a ruským prezidentem. Donald Trump ale odmítl, aby se jednání o ukončení války na Ukrajině zúčastnil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle jeho slov se tak bude jednat o "osahávací" schůzku, kde budou probrány parametry dohody, ale on sám prý nemá pravomoc ji uzavřít.

před 11 hodinami

Evropský parlament

Politico: Úředníci zvažují stávku. Vadí jim, že EU ohledně Pásma Gazy nic nedělá

Ve světle konfliktu v Gaze narůstá napětí mezi zaměstnanci Evropské komise a vedením. Stále více úředníků tvrdí, že neschopnost bloku účinně tlačit na Izrael je v rozporu s jejich povinnostmi a také s mezinárodním právem. Někteří pracovníci dokonce tvrdí, že Komise potlačuje "odpor z přesvědčení" a odkládá smysluplné akce, čímž porušuje své "morální a právní povinnosti".

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

Život v KLDR

Pracují 18 hodin denně, nesmí do nemocnice. BBC popsala otřesné praktiky v Rusku

Rusko se v souvislosti se svou invazí na Ukrajinu potýká s obrovským nedostatkem pracovních sil, což vedlo k tomu, že Moskva požádala Severní Koreu o pomoc. Tisíce severokorejských pracovníků jsou nyní posílány do Ruska, aby zaplnily tuto mezeru. Dle zjištění BBC panují mezi pracovníky otřesné podmínky. Podle jihokorejské rozvědky se má jednat až o padesát tisíc lidí.

před 13 hodinami

před 14 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

Obchodní válka oddálena. USA a Čína prodloužily na poslední chvíli příměří ohledně cel

Spojené státy a Čína se dohodly, že prodlouží stávající příměří ohledně vzájemných cel. Souhlas se zdržením platnosti nových cel, která by výrazně zvýšila cla na dovoz, oznámil prezident Donald Trump. Bez této dohody, která byla prodloužena o dalších 90 dní, hrozilo obnovení extrémně vysokých cel, což by efektivně zablokovalo obchod mezi dvěma největšími světovými ekonomikami.

před 16 hodinami

včera

Kim Čong-un se setkal s Vladimirem Putinem na kosmodromu Vostočnyj

Spolupráce autoritářských režimů není ničím novým, říká Bílek. Pakt mezi Čínou a Ruskem tu ale nemusí být navždy

Autoritářské režimy jako Rusko, Čína, Írán či Severní Korea sice sdílí odpor vůči Západu, ale jejich spolupráce je spíše pragmatická než ideologická. Podle politologa Jaroslava Bílka si tyto země mohou přiměřeně pomáhat nebo spolu obchodovat a oslabovat země, které jsou k nim kritické nebo antagonistické, jak uvedl pro EuroZprávy.cz. Mohou například využívat nestability k prosazení vlastních cílů, zejména pokud bude Západ rozptýlený jinými krizemi.

včera

Trump chce při rozhovoru s Putinem zajistit návrat okupovaného území Ukrajině

Americký prezident Donald Trump naznačil, že by se během nadcházejícího setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem mohl pokusit vyjednat návrat části území, které Rusko obsadilo na Ukrajině. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy