Obchodní válka oddálena. USA a Čína prodloužily na poslední chvíli příměří ohledně cel

Spojené státy a Čína se dohodly, že prodlouží stávající příměří ohledně vzájemných cel. Souhlas se zdržením platnosti nových cel, která by výrazně zvýšila cla na dovoz, oznámil prezident Donald Trump. Bez této dohody, která byla prodloužena o dalších 90 dní, hrozilo obnovení extrémně vysokých cel, což by efektivně zablokovalo obchod mezi dvěma největšími světovými ekonomikami.
Zpráva přišla jen několik hodin předtím, než měla původní dohoda vypršet. Podle starého ujednání by clo na čínské zboží dovážené do USA stouplo ze 30 % na 54 %, zatímco čínská cla na americký vývoz by se vrátila z 10 % na 34 %. Čína potvrdila, že během nových 90 dnů bude udržovat clo na americké zboží na 10 %. Dohoda o příměří vychází z jednání, která se uskutečnila minulý měsíc ve Švédsku.
Prodloužení příměří následuje po sérii „recipročních“ cel, které Trumpova administrativa uvalila na obchodní partnery po celém světě. Tyto kroky zvýšily celní sazby Spojených států na úroveň, jaká nebyla k vidění od dob Velké hospodářské krize. Vyšší cla na čínské zboží, které je pro Ameriku druhým největším zdrojem dovozu, by téměř jistě zvýšila náklady pro mnoho amerických podniků a spotřebitelů.
Po švédském setkání v červenci čínští vyjednavači prohlásili, že dohoda byla uzavřena. Avšak americký ministr financí Scott Bessent a obchodní zástupce Jamieson Greer, kteří se schůzky také zúčastnili, to popřeli. Upozornili, že žádný dokument není platný bez konečného slova prezidenta. Sám Trump na to reagoval, že vztahy s prezidentem Si Ťin-pchingem jsou velmi dobré a uvidí se, jak se situace vyvine.
Bílý dům v informačním listu potvrdil, že obchodní rozhovory s Čínou byly konstruktivní. V dokumentu citoval prezidenta, který se vyjádřil, že „s Čínou si rozumíme velmi dobře“. V loňském roce Bessent varoval své čínské partnery, že pokračující nákupy ruské ropy mohou vést k uvalení masivních cel v rámci legislativy, která prezidentovi umožňuje uložit cla až do výše 500 %.
Není úplně jasné, zda administrativa hodlá tyto hrozby opravdu splnit. Trump nedávno pohrozil podobnými cly i Indii, která rovněž nakupuje ruskou ropu, i když v podstatně menším množství než Čína. Indická vláda tento krok kritizovala, protože se cítí být nespravedlivě vyčleněna. V rozhovoru pro Fox News o víkendu viceprezident JD Vance řekl, že cla na Čínu jsou na stole, ale prezident se ještě nerozhodl.
Podle bývalé vyjednavačky Wendy Cutlerové, která je nyní viceprezidentkou Asia Society Policy Institute, se administrativa v posledních týdnech chová k Číně smířlivěji. Je to nejspíše dáno tím, že se rýsuje nějaká dohoda, která by mohla vyústit v setkání mezi Trumpem a Si Ťin-pchingem. Cutlerová dále dodala, že pokud by Čína přistoupila na zastavení nákupů ruské ropy, udělala by tak „potichu a postupně“, nikoli formou oznámení na sociálních sítích.
Mnoho věcí tak zůstává nevyřešených. Bessent například vyjádřil znepokojení nad prodejem technologie s dvojím využitím v hodnotě více než 15 miliard dolarů do Ruska a také nad nákupy íránské ropy Čínou. Dalším sporným bodem je vývoz magnetů ze vzácných zemin. Spojené státy také usilují o nalezení amerického kupce pro TikTok, který v současné době vlastní čínská společnost. Kongres stanovil časový rámec pro aplikaci, aby našla nového majitele, jinak bude v USA zakázána.
Americké akcie v pondělí uzavřely níže, investoři totiž čekali na klíčová data o inflaci, která měla být zveřejněna v úterý ráno.
USA (Spojené státy americké) , Čína , dovoz a vývoz
