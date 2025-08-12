Obchodní válka oddálena. USA a Čína prodloužily na poslední chvíli příměří ohledně cel

Libor Novák

12. srpna 2025 8:29

Dovoz a vývoz zboží
Dovoz a vývoz zboží Foto: Pixabay

Spojené státy a Čína se dohodly, že prodlouží stávající příměří ohledně vzájemných cel. Souhlas se zdržením platnosti nových cel, která by výrazně zvýšila cla na dovoz, oznámil prezident Donald Trump. Bez této dohody, která byla prodloužena o dalších 90 dní, hrozilo obnovení extrémně vysokých cel, což by efektivně zablokovalo obchod mezi dvěma největšími světovými ekonomikami.

Zpráva přišla jen několik hodin předtím, než měla původní dohoda vypršet. Podle starého ujednání by clo na čínské zboží dovážené do USA stouplo ze 30 % na 54 %, zatímco čínská cla na americký vývoz by se vrátila z 10 % na 34 %. Čína potvrdila, že během nových 90 dnů bude udržovat clo na americké zboží na 10 %. Dohoda o příměří vychází z jednání, která se uskutečnila minulý měsíc ve Švédsku.

Prodloužení příměří následuje po sérii „recipročních“ cel, které Trumpova administrativa uvalila na obchodní partnery po celém světě. Tyto kroky zvýšily celní sazby Spojených států na úroveň, jaká nebyla k vidění od dob Velké hospodářské krize. Vyšší cla na čínské zboží, které je pro Ameriku druhým největším zdrojem dovozu, by téměř jistě zvýšila náklady pro mnoho amerických podniků a spotřebitelů.

Po švédském setkání v červenci čínští vyjednavači prohlásili, že dohoda byla uzavřena. Avšak americký ministr financí Scott Bessent a obchodní zástupce Jamieson Greer, kteří se schůzky také zúčastnili, to popřeli. Upozornili, že žádný dokument není platný bez konečného slova prezidenta. Sám Trump na to reagoval, že vztahy s prezidentem Si Ťin-pchingem jsou velmi dobré a uvidí se, jak se situace vyvine.

Bílý dům v informačním listu potvrdil, že obchodní rozhovory s Čínou byly konstruktivní. V dokumentu citoval prezidenta, který se vyjádřil, že „s Čínou si rozumíme velmi dobře“. V loňském roce Bessent varoval své čínské partnery, že pokračující nákupy ruské ropy mohou vést k uvalení masivních cel v rámci legislativy, která prezidentovi umožňuje uložit cla až do výše 500 %.

Není úplně jasné, zda administrativa hodlá tyto hrozby opravdu splnit. Trump nedávno pohrozil podobnými cly i Indii, která rovněž nakupuje ruskou ropu, i když v podstatně menším množství než Čína. Indická vláda tento krok kritizovala, protože se cítí být nespravedlivě vyčleněna. V rozhovoru pro Fox News o víkendu viceprezident JD Vance řekl, že cla na Čínu jsou na stole, ale prezident se ještě nerozhodl.

Podle bývalé vyjednavačky Wendy Cutlerové, která je nyní viceprezidentkou Asia Society Policy Institute, se administrativa v posledních týdnech chová k Číně smířlivěji. Je to nejspíše dáno tím, že se rýsuje nějaká dohoda, která by mohla vyústit v setkání mezi Trumpem a Si Ťin-pchingem. Cutlerová dále dodala, že pokud by Čína přistoupila na zastavení nákupů ruské ropy, udělala by tak „potichu a postupně“, nikoli formou oznámení na sociálních sítích.

Mnoho věcí tak zůstává nevyřešených. Bessent například vyjádřil znepokojení nad prodejem technologie s dvojím využitím v hodnotě více než 15 miliard dolarů do Ruska a také nad nákupy íránské ropy Čínou. Dalším sporným bodem je vývoz magnetů ze vzácných zemin. Spojené státy také usilují o nalezení amerického kupce pro TikTok, který v současné době vlastní čínská společnost. Kongres stanovil časový rámec pro aplikaci, aby našla nového majitele, jinak bude v USA zakázána.

Americké akcie v pondělí uzavřely níže, investoři totiž čekali na klíčová data o inflaci, která měla být zveřejněna v úterý ráno. 

5. srpna 2025 10:59

Co způsobí nová Trumpova cla? Většině ekonomik světa hrozí propad, USA se prohnou nejvíce

Související

Donald Trump

Trump znepokojuje experty i Američany. S blížící se schůzkou s Putinem rostou i obavy, že prodá Evropu

Americký prezident Donald Trump je sedm měsíců ve svém druhém funkčním období a ukazuje, že se cítí neomezený ve svých snahách a ambicích. Jeho vláda vtrhla do každé oblasti amerického života, aby prosadila svou vůli a pohled na svět. Přestože Trumpova politika přináší některé rychlé úspěchy, jako je například splnění slibu ohledně zabezpečení jižní hranice, důsledky jeho neúnavného tempa se teprve začínají projevovat a ohrožují jak Ameriku, tak i zbytek světa. Někteří analytici tvrdí, že se Trumpova politika může obrátit proti němu, pokud se projeví její negativní dopady.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Čína dovoz a vývoz

Aktuálně se děje

před 52 minutami

Dovoz a vývoz zboží

Obchodní válka oddálena. USA a Čína prodloužily na poslední chvíli příměří ohledně cel

Spojené státy a Čína se dohodly, že prodlouží stávající příměří ohledně vzájemných cel. Souhlas se zdržením platnosti nových cel, která by výrazně zvýšila cla na dovoz, oznámil prezident Donald Trump. Bez této dohody, která byla prodloužena o dalších 90 dní, hrozilo obnovení extrémně vysokých cel, což by efektivně zablokovalo obchod mezi dvěma největšími světovými ekonomikami.

před 2 hodinami

včera

Kim Čong-un se setkal s Vladimirem Putinem na kosmodromu Vostočnyj

Spolupráce autoritářských režimů není ničím novým, říká Bílek. Pakt mezi Čínou a Ruskem tu ale nemusí být navždy

Autoritářské režimy jako Rusko, Čína, Írán či Severní Korea sice sdílí odpor vůči Západu, ale jejich spolupráce je spíše pragmatická než ideologická. Podle politologa Jaroslava Bílka si tyto země mohou přiměřeně pomáhat nebo spolu obchodovat a oslabovat země, které jsou k nim kritické nebo antagonistické, jak uvedl pro EuroZprávy.cz. Mohou například využívat nestability k prosazení vlastních cílů, zejména pokud bude Západ rozptýlený jinými krizemi.

včera

včera

Friedrich Merz (CDU)

Merz svolává schůzku s Trumpem a Zelenským

Německý kancléř Friedrich Merz pozval prezidenta Spojených států Donalda Trumpa k mimořádnému virtuálnímu jednání s lídry Evropské unie a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Tento návrh přišel v reakci na rostoucí tlak ze strany evropských zemí, které požadují, aby se Spojené státy dohodly na jasných pravidlech pro nadcházející summit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce. Evropští lídři ani Zelenskyj přitom na Putinovo setkání s Trumpem pozváni nebyli.

včera

Komáři

Západonilská horečka se šíří Evropou. Počet mrtvých roste, neexistují na ni léky ani očkování

Téměř každý z nás se v letních měsících setkal s otravným komárem, který dokáže znepříjemnit večery trávené venku. Málokdo si však uvědomuje, že s komáry se do Evropy šíří i nebezpečné nemoci. Jednou z nich je západonilská horečka, která si letos v Itálii vyžádal už deset obětí. Případy nákazy byly hlášeny i v dalších evropských zemích. Úřady proto vyzvaly občany, aby se chránili před komářím bodnutím.

včera

Prezident Trump

Trump povolává do Washingtonu národní gardu. Ráno vyzval bezdomovce, aby opustili město

Prezident USA Donald Trump v pondělí oznámil, že přebírá kontrolu nad Metropolitním policejním oddělením (MPDC) ve Washingtonu, D.C. a nasadí do města Národní gardu. Tyto kroky podle něj směřují k obnovení pořádku v hlavním městě. Na tiskové konferenci v Bílém domě Trump uvedl, že se formálně odvolává na článek 740 zákona o místní samosprávě (Home Rule Act) a umisťuje MPDC pod přímou federální kontrolu. Jeho rozhodnutí je reakcí na to, co označil za situaci „vymykající se kontrole“.

včera

včera

včera

Léky, ilustrační foto

Trump slibuje snížení cen léků o 1 500 %. Podle expertů je to matematicky nemožné

Prezident Donald Trump nedávno přišel se svým dosud nejodvážnějším slibem ohledně snižování cen léků, když uvedl, že se mu podaří snížit ceny o 1 500 %. Ačkoliv to experti podle CNN považují za matematicky nemožné, Trump tím naznačil, že je odhodlán podniknout rázné kroky ke snížení nákladů na léky, což byl jeden z jeho hlavních slibů už v prvním funkčním období. 

včera

včera

Donald Trump

Trump znepokojuje experty i Američany. S blížící se schůzkou s Putinem rostou i obavy, že prodá Evropu

Americký prezident Donald Trump je sedm měsíců ve svém druhém funkčním období a ukazuje, že se cítí neomezený ve svých snahách a ambicích. Jeho vláda vtrhla do každé oblasti amerického života, aby prosadila svou vůli a pohled na svět. Přestože Trumpova politika přináší některé rychlé úspěchy, jako je například splnění slibu ohledně zabezpečení jižní hranice, důsledky jeho neúnavného tempa se teprve začínají projevovat a ohrožují jak Ameriku, tak i zbytek světa. Někteří analytici tvrdí, že se Trumpova politika může obrátit proti němu, pokud se projeví její negativní dopady.

včera

Donald Tusk

O Ukrajině bez Ukrajiny jednat nebudeme, vzkázal Tusk Trumpovi před schůzkou s Putinem

Polský premiér Donald Tusk po nedávných konzultacích s evropskými lídry potvrdil, že Evropa si v přístupu k Ukrajině zachovává jednotu. Důrazně přitom varoval, že Západ nesmí akceptovat žádné územní požadavky Ruska, které by mohly naznačovat, že Moskva může beztrestně měnit hranice za pomoci síly. Podle Tuska jde o klíčovou otázku nejen solidarity s Ukrajinou, ale také o vlastní bezpečnost Evropy.

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Trumpův plán na ukončení války na Ukrajině se Evropě nelíbí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rezolutně odmítl jakékoli ústupky Rusku ve formě územních darů. Reagoval tak na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který naznačil, že chystaná dohoda o příměří by mohla zahrnovat „nějakou výměnu území“. Zelenskyj prostřednictvím sociální sítě Telegram vzkázal, že odpověď na otázku územní celistvosti Ukrajiny je jasně stanovena v ústavě země a nikdo od ní neustoupí. Důrazně dodal, že Ukrajinci svou zemi „okupantovi neodevzdají“.

včera

včera

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Netanjahu pod tlakem kritiky neustupuje. Dál hájí plán na obsazení Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obhajuje plány na vojenské obsazení Gazy. Toto rozhodnutí vyvolalo ostré reakce a rozdělení na mezinárodní scéně, a to i mezi tradičními spojenci Izraele. Netanjahu prohlásil, že jde o nejlepší a nejrychlejší cestu k ukončení konfliktu. Podle něj je tento krok nezbytný pro poražení Hamásu a záchranu rukojmích.

včera

Příroda

První předpověď počasí na další víkend. Očekává se změna

V Česku začíná pracovní týden, během kterého se očekává vlna veder. Maxima vyšplhají až na 37 °C. Místy přetrvají vysoké teploty i o víkendu, nakonec ale nastane ochlazení o několik stupňů. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

10. srpna 2025 21:57

10. srpna 2025 20:49

Němci rozšiřují využití softwaru na rozpoznávání obličejů. Má název z Batmana

Sledovací software zvaný Gotham, vyvinutý americkou společností Palantir, je prezentován jako všestranný nástroj: obrovské množství dat se spojuje rychlostí blesku. Některé organizace ovšem upozorňují na porušování lidských práv, navíc není jisté, zda se data nemohou dostat ke třetím stranám.

Zdroj: Tereza Marešová

Další zprávy