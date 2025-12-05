Obchod roku: Vzniká obří streamovací gigant, Netflix kupuje Warner Bros., HBO a CNN

Společnost Netflix triumfovala v boji o získání legendárních studií Warner Bros. a HBO. V pátek ráno Netflix oznámil, že dosáhl dohody se společností Warner Bros. Discovery (WBD) o koupi legendárního televizního a filmového studia a jeho aktiv, včetně streamovací služby HBO Max, za částku 72 miliard dolarů. Toto oznámení podle CNN šokovalo Hollywood a přepsalo očekávání ohledně budoucího směřování WBD, která je zároveň mateřskou společností zmíněné televizní stanice.
Akvizice bude provedena po plánovaném rozdělení WBD na dvě veřejně obchodované společnosti v roce 2026. Jakmile rozdělení vstoupí v platnost, Netflix hodlá převzít „Warner polovinu“.
Druhá část, Discovery Global, bude zahrnovat CNN a další kabelové kanály. Spojení Netflixu, Warner Bros. a HBO vytvoří bezprecedentního streamovacího giganta, který ukončí jednu z největších mediálních rivalit posledního desetiletí.
Podle analytické zprávy Bank of America: „Pokud Netflix získá Warner Bros., streamovací války fakticky končí. Netflix by se stal nespornou globální velmocí Hollywoodu, daleko za svou současnou vysokou pozicí.“
O WBD usilovalo několik zájemců, přičemž donedávna byl za favorita v aukci považován Paramount, který chtěl koupit celou skupinu, včetně kabelových aktiv. Netflix však překvapil odvážností svých návrhů a na začátku týdne předložil dvě nabídky, které se dostaly před nabídky Paramountu.
Netflix navíc souhlasil se stejně vysokou pokutou za neuskutečnění obchodu, jakou navrhoval Paramount. To znamená, že by kupující zaplatil WBD miliardy dolarů v případě, že by transakce nebyla dokončena.
Největším otazníkem zůstává regulační schválení. Jakákoli transakce mezi Netflixem a WBD bude podléhat intenzivní kontrole ze strany Trumpovy administrativy a dalších zemí, a analytici očekávají politickou a právní bitvu.
Někteří američtí politici již vyjádřili obavy z potenciální konsolidace. Senátor Mike Lee například na síti X napsal, že ambice Netflixu koupit jeho hlavního konkurenta by měla „spustit alarm u antimonopolních úřadů po celém světě“. Podle něj by tato potenciální transakce „vyvolala vážné otázky týkající se hospodářské soutěže – možná více než jakákoli transakce, kterou jsem viděl za poslední desetiletí.“
Ačkoliv Netflix předstihl Paramount a Comcast, kteří rovněž podali nabídky na WBD, není tato sága zdaleka u konce.
Blíží se globální finanční panika? USA ztrácejí důvěryhodnost, Čína ani EU je ale nenahradí
Letadlo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bylo podle zpráv sledováno čtyřmi drony vojenského typu těsně před přistáním na dublinském letišti v pondělí. Zdroje deníku The Journal uvedly, že drony vzlétly z místa na severovýchodě irské metropole. Tyto bezpilotní stroje pak letěly směrem k letové trase ukrajinského prezidenta, čímž narušily bezletovou zónu, která byla zavedena irským úřadem pro civilní letectví (IAA) pro dobu jeho návštěvy.
