Filmy a seriály týdne: Dětské domovy, cesta k OnlyFans a výstřední Dcera národa

Amerikánka

Do kin s velkými očekáváními přišel srdcový projekt režiséra a producenta Viktora Tauše, jenž jej v hlavě nosil více než 20 let. Poté, co silný příběh ženy, která si prošla dětským domovem, představil na divadelních prknech, se konečně dostal k vysněné adaptaci pro filmové plátno. Amerikánka je nestylizovanějším filmem od Morgiany, paradoxně však ryze autorskou řeč kloubí s nebývalou autenticitou. Tauš rozkresluje neukotvenou mapu lidského vědomí i nevědomí, kdy odhaluje nitro ženy, která hledá sama sebe. Hlavním sdělovacím prostředkem jsou kulisy, kostýmy, svícení a barvy, které vyjadřují pocity postav přesněji, než jakákoli grimasa. Film od individuálního osudu osciluje k apelativnímu kolektivnímu sdílení. Jde skutečně o unikátní dílo, jež v porevoluční kinematografii nemá obnovy. Stylisticky radikální Amerikánka je otevřená každému, kdo chce naslouchat a načerpat sílu k boji s nelítostným osudem.

(v kinech od 26. září)

Vlastně se nic nestalo

Platforma iVysílání na rozdíl od lineárního vysílání České televize, které je dlouhodobě zkostnatělé a upjaté na detektivky, přichází s dalším svěžím projektem, jenž se tentokrát věnuje problematice platformy OnlyFans, kde tvůrci prodávají přispěvatelům lechtivé fotografie či jiný osobní obsah. Režisér Jan Vejnar a scenáristka Darja Miková v šestidílném seriálu Vlastně se nic nestalo danou problematiku řeší na pozadí rozpadajícího se vztahu. Snaží se o civilní a autentické pojetí a hledají u postav pochopení. Nesnaží se prostředí OnlyFans démonizovat. Kromě osobních příběhů série disponuje přesahem k dalším problémům (nejen) digitální éry. Načrtává i problematiku mocenského zneužívání, psychické problémy či korporátní frustraci a všudypřítomnou faleš. Hlavní role ztvárnili Denisa Barešová, Elizaveta Maximová a Jiří Chadraba. Za subtilní kamerou stál Šimon Dvořáček, který s režisérem spolupracoval na Českým lvem i Cenou české filmové kritiky oceněným překvapením loňské sezóny Přišla v noci.

(na iVysílání od 29. září)

Vlci

Takřka nestárnoucí herečtí sekáči, mimo jiné i úspěšní producenti, George Clooney a Brad Pitt se před kamerou potkávají poprvé od trilogie Dannyho parťáků režiséra Stevena Soderbergha. Akcí a humorem disponující titul Vlci odpremiéroval na festivalu v Benátkách a ačkoli se nakonec nedostane do široké kinodistribuce, teď dorazil na platformu Apple TV+. Pitt a Clooney se převtělili do dvojice soupeřících agentů, které dohromady svede jeden zapeklitý případ. Jsou nucení spolupracovat, což samo o sobě vyvolává spoustu problémů. Oba jsou solitéři s velkým egem. Režisér Jon Watts, jenž natočil nejnovější Spider-Man trilogii, celý film vystavěl okolo chemie ústřední dvojice. Jde tak trochu o návrat do starých hollywoodských kolejí, kdy průměrný snímek utáhnou na bedrech charismatické hvězdy.

(na Apple TV+ od 27. září)

Dcera národa

Do boje o pozornost českých diváků streamovacích platforem nově vstupuje i Canal+, pod jehož hlavičkou společnost Barletta, stojící například za filmem Úsvit či seriálem Iveta, natočila extravagantní Dceru národa. Ta zpracovává osudy dcery Karla Havlíčka Borovského Zdeňky, jejíž život a dráhu vzalo seskupení obrozenců za své. Stylisticky nesvázaný životopis po vzoru estetiky Marie Antoinette Sofie Coppoly či seriálu Veliká předkládá svěží pohled na zpracování historické látky. Feministickou perspektivou vypráví o nesmyslných vlasteneckých nárocích a životě dívky, kterou ciží lidé svazovali konvencemi a donutili ji takřka předčasně dospět. Na festivalu Serial Killer! oceněná minisérie uhrane pestrou mizanscénou a lehkou provokací rigidních struktur. V titulní roli se představí Antonie Formanová, režii obstarali Matěj Chlupáček a Cristina Groșan.

(na Canal+ od 29. září)

Mr. McMahon

Ačkoli fenomén amerického wrestlingu, který má spíš než ke sportu blízko k perfektně nacvičené performanci, u nás není příliš rozšířený, dokumentární minisérie Mr. McMahon je ideálním způsobem, jak se seznámit s novodobou historií WWE, čili nejsledovanější a nejprestižnější wrestlingovou organizací. Série zaostřuje na kontroverzní kariéru Vince McMahona, který byl v čele organizace a dovedl ji na výsluní, zatímco se aktivně do některých zápasů zapojoval. Série ukazuje dvojsečnost osobnosti. Na jednu stranu geniální promotér, na stranu druhou sebestředný a morálně pokroucený muž. Mediální a soukromá osobnost se v průmyslu prolínají velmi snadno. Tvůrci rekapitulují historii fenoménu právě McMahoneho očima. Dílo nijak nevybočuje ze zajetého infotainmentového pojetí, pro fanoušky wrestlingu se však bude jednat o cenné doplňující informace. A pro nováčky půjde o podnětný pohled na průmyslové machinace amerického fenoménu.

(na Netflixu od 25. září)