Zima definitivně skončila. Meteorologové prozradili, čím byla výjimečná

Déšť a vysoké teploty v posledních dnech ukončily zimu i na hřebenech Krkonoš, konstatovali meteorologové. "Na Labské boudě roztál sníh během středy, k Luční boudě je již více jak týden vyfrézováno a v Jizerských horách opět otevírají silnici mezi Souší a Smědavou," zmínili s tím, že uplynulá zima byla na sníh poměrně chudá.

"Krkonoše však zažily poměrně vydařenou zimní sezónu bez výrazných oblev a často se slunečným počasím. Na hřebenech tam výrazněji nasněžilo 18. listopadu a od té doby tam ležel sníh až do půlky dubna. Letošní maximum výšky sněhové pokrývky bylo zaznamenáno na Labské boudě již 17. února a bylo to 'jen' 141 cm. Je to nejnižší hodnota za posledních 9 let," uvedl ústav.

Více než 200 centimetrů sněhu leželo na Labské boudě naposledy před šesti lety. Absolutní maximum za posledních 46 let bylo 345 centimetrů v březnu 2005. Letos zmizel sníh z Labské boudy asi o dva týdny dříve, než bývá obvyklé. Příčinou jsou především nadprůměrné teploty vzduchu.

Meteorologové prozradili, že tato zima byla výjimečná dobou trvání slunečního svitu. Na Labské boudě zaznamenali od listopadu do března rekordních 526 hodin. "Počet souvislých dnů se sněhovou pokrývkou byl letos 157, což je jen nepatrně nižší číslo, než je průměr za posledních 23 let," dodali.