Zelenskyj varuje i Fica. V Moskvě nemusí být bezpečno, naznačil

"Naše pozice směrem ke všem zemím, které hodlají 9. května cestovat do Ruska, je jednoduchá. Nepřijímáme zodpovědnost za to, co se děje na území Ruské federace. Oni zajišťují vaši bezpečnost," vzkázal Zelenskyj podle zahraničních médií politikům, kteří se chystají do Moskvy.

Rusko hodlá příští týden navštívit například slovenský premiér Robert Fico. Účast oznámili také čínský prezident Si Ťin-Pching, brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva či srbská hlava státu Aleksandar Vučić.

Moskva reagovala na slova ukrajinského prezidenta prostřednictvím mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova, který potvrdil, že na plánech se nic nemění a oslavy vítězství v druhé světové válce proběhnou bez jakýchkoliv změn.

"Zelenskyj říká mnoho různých výroků, většinou neúspěšných. Přehlídka se uskuteční a my ji s hrdostí budeme sledovat," odpověděl Peskov podle ruské státní agentury TASS na otázku ohledně ukrajinských výhrůžek.

Rusko si v pátek 9. května připomene sovětské vítězství nad nacistickým Německem v tzv. Velké vlastenecké válce. V Česku se slaví Den vítězství již o den dříve, tedy 8. května, kdy mají lidé den volna, protože se jedná o státní svátek.