Pracují 18 hodin denně, nesmí do nemocnice. BBC popsala otřesné praktiky v Rusku

Rusko se v souvislosti se svou invazí na Ukrajinu potýká s obrovským nedostatkem pracovních sil, což vedlo k tomu, že Moskva požádala Severní Koreu o pomoc. Tisíce severokorejských pracovníků jsou nyní posílány do Ruska, aby zaplnily tuto mezeru. Dle zjištění BBC panují mezi pracovníky otřesné podmínky. Podle jihokorejské rozvědky se má jednat až o padesát tisíc lidí.
Severokorejci, s nimiž BBC mluvila, popsali kruté a nehygienické podmínky, ve kterých se nachází. S výjimkou dvou dnů v roce musejí pracovat osmnáct hodin denně, přičemž nemají povolený kontakt s okolním světem.
Spí na zemi v nedokončených bytech nebo v přepravních kontejnerech zamořených hmyzem a nemohou opouštět staveniště, na kterých pracují. Pokud někdo nepracuje, je bity. Jeden pracovník, který spadl ze čtyřmetrové výšky, nesměl opustit staveniště, aby mohl navštívit nemocnici.
Profesor jihokorejské univerzity, Kang Dong-wan, který se zabývá severokorejsko-ruskými vztahy, dodal, že pracovníci jsou vystaveni velmi nebezpečným situacím a mnohdy pracují v noci ve tmě a bez jakéhokoli bezpečnostního vybavení.
V minulosti OSN zakázala posílání severokorejských pracovníků do zahraničí s cílem omezit finanční toky severokorejského režimu, který tyto peníze využívá k financování svého jaderného programu.
Severokorejští pracovníci, kteří jsou podrobeni přísnému prověřování a musí za sebou nechat své rodiny, doufají, že si vydělají dost peněz na to, aby si po návratu domů mohli koupit dům. Většina jejich výdělků ovšem končí v rukou státu, a zbytek jim je vyplacen až po návratu domů.
To je opatření, které má pracovníkům znemožnit útěk. Po příjezdu do Ruska jsou však překvapeni, když zjistí, že pracují v otřesných podmínkách a za minimální mzdu, a že s nimi cizinci zacházejí jako s otroky.
V reakci na tuto situaci se severokorejský režim snaží utužovat kontrolu nad pracovníky. Dle Kanga Dong-wana je to například pomocí častějších ideologických školení, kdy jsou nuceni vyznávat věrnost Kim Čong-unovi.
Dále jim režim omezil jejich již tak omezenou svobodu, jelikož si uvědomuje, že někteří pracovníci utíkají. Jihokorejská vláda tvrdí, že se ročně dostane do Soulu přibližně deset Severokorejců, kteří z Ruska utekli, což je polovina ve srovnání s rokem 2022. Podle expertů budou tito pracovníci nejtrvalejším dědictvím přátelství Kim Čong-una a Vladimira Putina.
