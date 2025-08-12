Pracují 18 hodin denně, nesmí do nemocnice. BBC popsala otřesné praktiky v Rusku

12. srpna 2025 9:57

Život v KLDR
Rusko se v souvislosti se svou invazí na Ukrajinu potýká s obrovským nedostatkem pracovních sil, což vedlo k tomu, že Moskva požádala Severní Koreu o pomoc. Tisíce severokorejských pracovníků jsou nyní posílány do Ruska, aby zaplnily tuto mezeru. Dle zjištění BBC panují mezi pracovníky otřesné podmínky. Podle jihokorejské rozvědky se má jednat až o padesát tisíc lidí.

Severokorejci, s nimiž BBC mluvila, popsali kruté a nehygienické podmínky, ve kterých se nachází. S výjimkou dvou dnů v roce musejí pracovat osmnáct hodin denně, přičemž nemají povolený kontakt s okolním světem.

Spí na zemi v nedokončených bytech nebo v přepravních kontejnerech zamořených hmyzem a nemohou opouštět staveniště, na kterých pracují. Pokud někdo nepracuje, je bity. Jeden pracovník, který spadl ze čtyřmetrové výšky, nesměl opustit staveniště, aby mohl navštívit nemocnici.

Profesor jihokorejské univerzity, Kang Dong-wan, který se zabývá severokorejsko-ruskými vztahy, dodal, že pracovníci jsou vystaveni velmi nebezpečným situacím a mnohdy pracují v noci ve tmě a bez jakéhokoli bezpečnostního vybavení.

V minulosti OSN zakázala posílání severokorejských pracovníků do zahraničí s cílem omezit finanční toky severokorejského režimu, který tyto peníze využívá k financování svého jaderného programu.

Severokorejští pracovníci, kteří jsou podrobeni přísnému prověřování a musí za sebou nechat své rodiny, doufají, že si vydělají dost peněz na to, aby si po návratu domů mohli koupit dům. Většina jejich výdělků ovšem končí v rukou státu, a zbytek jim je vyplacen až po návratu domů.

To je opatření, které má pracovníkům znemožnit útěk. Po příjezdu do Ruska jsou však překvapeni, když zjistí, že pracují v otřesných podmínkách a za minimální mzdu, a že s nimi cizinci zacházejí jako s otroky.

V reakci na tuto situaci se severokorejský režim snaží utužovat kontrolu nad pracovníky. Dle Kanga Dong-wana je to například pomocí častějších ideologických školení, kdy jsou nuceni vyznávat věrnost Kim Čong-unovi.

Dále jim režim omezil jejich již tak omezenou svobodu, jelikož si uvědomuje, že někteří pracovníci utíkají. Jihokorejská vláda tvrdí, že se ročně dostane do Soulu přibližně deset Severokorejců, kteří z Ruska utekli, což je polovina ve srovnání s rokem 2022. Podle expertů budou tito pracovníci nejtrvalejším dědictvím přátelství Kim Čong-una a Vladimira Putina. 

Spolupráce autoritářských režimů není ničím novým, říká Bílek. Pakt mezi Čínou a Ruskem tu ale nemusí být navždy

Kim Čong-un se setkal s Vladimirem Putinem na kosmodromu Vostočnyj Původní zpráva

Spolupráce autoritářských režimů není ničím novým, říká Bílek. Pakt mezi Čínou a Ruskem tu ale nemusí být navždy

Autoritářské režimy jako Rusko, Čína, Írán či Severní Korea sice sdílí odpor vůči Západu, ale jejich spolupráce je spíše pragmatická než ideologická. Podle politologa Jaroslava Bílka si tyto země mohou přiměřeně pomáhat nebo spolu obchodovat a oslabovat země, které jsou k nim kritické nebo antagonistické, jak uvedl pro EuroZprávy.cz. Mohou například využívat nestability k prosazení vlastních cílů, zejména pokud bude Západ rozptýlený jinými krizemi.
stíhačka A J10 čínské armády

Světový mírový řád je vážně ohrožen. Japonsko označilo tři viníky, kteří destabilizují pořádek

Japonsko se podle své poslední zprávy ministerstva obrany nachází v nejkomplexnějším a nejvážnějším bezpečnostním prostředí od konce druhé světové války. Hlavní hrozby pro mír a stabilitu v regionu, ale i na globální úrovni, podle Tokia přicházejí ze tří klíčových aktérů: Číny, Ruska a Severní Koreje, jejichž vojenské aktivity v Asii se stále více zintenzivňují.

