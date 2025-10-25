Trump se nebrání dalšímu setkání s "rakeťákem" Kim Čong-unem

Lucie Podzimková

25. října 2025 15:49

Donald Trump a Kim Čong-un
Donald Trump a Kim Čong-un Foto: Reprofoto YouTube

Americký prezident Donald Trump se nechal slyšet, že by se během nadcházející asijské cesty rád setkal se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem. Pokud by k setkání došlo, Trump by tak navázal na společné rozhovory, které uskutečnil během prvního mandátu v Bílém domě. 

"Pokud to chcete slyšet, jsem tomu otevřen," řekl Trump podle BBC na palubě Air Force One během odletu do Asie k možnému setkání s lídrem KLDR. Novinářům zdůraznil, že s ním má dobrý vztah. 

Trump se během prvního funkčního období zapsal do historie, když jako první úřadující americký prezident vstoupil na severokorejské území. S Kim Čong-unem se setkal celkem třikrát, ale dohody o jaderném odzbrojení Severní Koreji nedosáhl. Severokorejci od té doby podnikli několik testů mezikontinentálních raket. 

Šéf Bílého domu byl také dotázán, zda KLDR považuje za jadernou velmoc. "Myslím, že jsou tak trochu jadernou silou. Mají spoustu jaderných zbraní, to bych řekl," konstatoval.

I Kim se nedávno nechal slyšet, že je otevřený dalšímu setkání s Trumpem. Zároveň prohlásil, že Američané přestali vznášet "absurdní" požadavek, aby se Pchjongjang vzdal svých jaderných zbraní. "Pořád si na prezidenta Trumpa dobře vzpomínám," uvedl diktátor během jednoho ze zářijových proslovů. 

Oficiálně ale program Trumpovy asijské cesty neobsahuje setkání se severokorejským vůdcem. Šéf Bílého domu navštíví Malajsii a Japonsko, přičemž se setká s řadou státníků v čele s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Obě hlavy státu se mají potkat navzdory napětí mezi Washingtonem a Pekingem ohledně cel. 

