Ukrajinci musí o své vlastní budoucnosti rozhodovat sami, shodli se evropští lídři. Až na jednoho

S blížícím se summitem mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem v Aljašce, kde se má jednat o ukončení války na Ukrajině, se evropští lídři snaží vyvinout tlak na amerického prezidenta. Uvedl to server The Guardian.
Všichni až na maďarského premiéra Viktora Orbána se shodli na prohlášení, že Ukrajinci musejí mít svobodu rozhodovat o své vlastní budoucnosti. V textu, který byl dohodnut v pondělí a zveřejněn v úterý, se uvádí, že smysluplná jednání mohou probíhat pouze v kontextu příměří nebo snížení nepřátelských akcí.
Evropští představitelé se obávají, že Putin by mohl vyjednat příznivé podmínky mírové dohody bez jejich účasti a bez Ukrajiny. Proto v úterý vydali prohlášení, které má demonstrovat jednotu Evropy a potvrdit, že cesta k míru na Ukrajině se nemůže rozhodovat bez ní.
Jediný, kdo se k tomuto prohlášení nepřipojil, byl maďarský premiér Viktor Orbán, který je považován za Putinova nejbližšího spojence v Evropě a v minulosti se snažil blokovat podporu EU pro Ukrajinu.
V prohlášení se dále uvádí, že spravedlivý a trvalý mír musí respektovat mezinárodní právo, včetně zásad nezávislosti, suverenity a územní celistvosti. Mezinárodní hranice se nesmí měnit silou.
Sám ukrajinský prezident Zelenskyj odmítl myšlenku, že by se Ukrajina měla vzdát svého území výměnou za příměří. Trump sice řekl, že očekává s Putinem konstruktivní rozhovory a že by mohlo dojít k „výměně území“, ale zároveň poznamenal, že je to spíše „osahávací“ schůzka. Nejasné tak zůstává, zda se Zelenského vyjednávací tým vůbec zúčastní.
Evropští lídři se nicméně nevzdávají a ve středu se pokusí ovlivnit Trumpovo jednání na virtuálním setkání, které svolal německý kancléř Friedrich Merz. Trump řekl, že se schůzky zúčastní, aby se seznámil s názory všech před svým setkáním s Putinem. Tím si chce zajistit širší podporu pro své nadcházející jednání, které proběhne v pátek na Aljašce.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rezolutně odmítl jakékoli ústupky Rusku ve formě územních darů. Reagoval tak na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který naznačil, že chystaná dohoda o příměří by mohla zahrnovat „nějakou výměnu území“. Zelenskyj prostřednictvím sociální sítě Telegram vzkázal, že odpověď na otázku územní celistvosti Ukrajiny je jasně stanovena v ústavě země a nikdo od ní neustoupí. Důrazně dodal, že Ukrajinci svou zemi „okupantovi neodevzdají“.
Zdroj: Libor Novák