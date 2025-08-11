Merz svolává schůzku s Trumpem a Zelenským

Německý kancléř Friedrich Merz pozval prezidenta Spojených států Donalda Trumpa k mimořádnému virtuálnímu jednání s lídry Evropské unie a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Tento návrh přišel v reakci na rostoucí tlak ze strany evropských zemí, které požadují, aby se Spojené státy dohodly na jasných pravidlech pro nadcházející summit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce. Evropští lídři ani Zelenskyj přitom na Putinovo setkání s Trumpem pozváni nebyli.
Podle tiskové zprávy z kancléřství by se jednání mělo soustředit na „další možnosti, jak vyvinout tlak na Rusko“, a na „přípravy na možná mírová jednání včetně územních nároků a bezpečnostních otázek“. Evropské země vyjadřují obavy, že by nepředvídatelný Trump mohl v rozhovorech s Putinem učinit osudové ústupky. Jednání by proto bylo příležitostí pro Trumpa objasnit svou strategii a ujistit spojence.
Evropské státy považují Rusko za existenční hrozbu pro kontinent, a proto zdůrazňují, že nemohou být z mírového procesu vyloučeny. Polský premiér Donald Tusk sice vyjádřil naději, že prezident Trump se bude s evropskými lídry formálně radit, ale zároveň přiznal, že summit v něm vyvolává „naději i strach“.
Zatímco Trump dává najevo, že hlavním cílem setkání je zjistit, zda je Putin ochotný k ústupkům, a to včetně přijetí západních bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, evropští diplomaté jsou znepokojeni nedostatkem informací o tom, jaké podmínky si Rusko nárokuje. Panují obavy, že Trump, který se snaží vylepšit svůj osobní vztah s Putinem, by mohl učinit nevýhodné ústupky.
Radosław Sikorski, polský ministr zahraničí, podtrhl význam Evropy v konfliktu, když řekl: „Evropa platí za to, aby se Ukrajina mohla bránit, a my udržujeme ukrajinský stát. Jde o existenční bezpečnostní zájmy Evropy.“ Zdůraznil, že Evropa je připravena rozhodovat sama.
Ukrajina a její spojenci trvají na tom, že by na ni neměly být uvaleny žádné restrikce, které by se týkaly jejího vojenského rozvoje nebo podpory ze strany třetích zemí. Republikánský senátor Lindsey Graham, který je považován za důvěryhodného prostředníka pro ukrajinské představitele, vyjádřil důvěru v to, že Trump bude na summitu chránit ukrajinské zájmy. Graham rovněž uvedl, že v případě, že by Putin nenabídl žádné ústupky, očekává od Trumpa uvalení nových sankcí na země, které dovážejí ruskou ropu, jako je Čína, Indie a Brazílie.
Graham v rozhovoru pro televizi NBC dodal, že by Ukrajina měla i nadále dostávat moderní zbraně, aby mohla zůstat silná, a měla by získat bezpečnostní záruky s vojenskými silami evropských zemí na zemi. Uznal, že v rámci mírové dohody nejspíš dojde k územním kompromisům, avšak zdůraznil, že Ukrajina je suverénní a nezávislý stát.
Související
Trump povolává do Washingtonu národní gardu. Ráno vyzval bezdomovce, aby opustili město
Lídři požadují urychlené konzultace s Trumpem. Bojí se, co s Putinem vyjedná
Donald Trump , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Friedrich Merz (CDU)
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Merz svolává schůzku s Trumpem a Zelenským
před 1 hodinou
Západonilská horečka se šíří Evropou. Počet mrtvých roste, neexistují na ni léky ani očkování
před 3 hodinami
Trump povolává do Washingtonu národní gardu. Ráno vyzval bezdomovce, aby opustili město
před 4 hodinami
Izraelská vláda ztratila rozum a lidskost, zní z Evropy. První země žádají mezinárodní sankce
před 5 hodinami
Lídři požadují urychlené konzultace s Trumpem. Bojí se, co s Putinem vyjedná
před 6 hodinami
Trump slibuje snížení cen léků o 1 500 %. Podle expertů je to matematicky nemožné
před 7 hodinami
Při útoku v Pásmu Gazy přišlo o život pět novinářů. Celkem jich zemřely už stovky
před 8 hodinami
Trump znepokojuje experty i Američany. S blížící se schůzkou s Putinem rostou i obavy, že prodá Evropu
před 8 hodinami
O Ukrajině bez Ukrajiny jednat nebudeme, vzkázal Tusk Trumpovi před schůzkou s Putinem
před 9 hodinami
Netanjahu přišel o dalšího spojence. Austrálie oznámila, že v září uzná palestinský stát
před 10 hodinami
Trumpův plán na ukončení války na Ukrajině se Evropě nelíbí
před 11 hodinami
Trump nařídil bezdomovcům, aby se vystěhovali z Washingtonu, D.C. Nemá na to pravomoci
před 12 hodinami
Netanjahu pod tlakem kritiky neustupuje. Dál hájí plán na obsazení Gazy
před 13 hodinami
První předpověď počasí na další víkend. Očekává se změna
včera
Bestseller plný skandálů. Princ Andrew už nemá šanci na návrat, míní Britové
včera
Němci rozšiřují využití softwaru na rozpoznávání obličejů. Má název z Batmana
včera
Lev už běžel proti policistům. Úřady mají se zooparkem problém dlouhodobě
včera
Mrtvice ministra v televizním přenosu zaskočila Srbsko. Záběry oběhly celý svět
Aktualizováno včera
Rusko není připravené na útok na NATO. Moskva ale má taktiku na další roky
včera
Počasí bude příští týden lákat k vodě. Meteorologové čekají vlnu veder
Nedělní 18. hodinou vyvrcholí aktuální výstraha před vysokými teplotami, která se týká zejména jižní Moravy. Meteorologové již ale avizují, že příští týden může být v Česku ještě tepleji. Maxima zřejmě vystoupají nad 35 stupňů.
Zdroj: Jan Hrabě