Merz svolává schůzku s Trumpem a Zelenským

Libor Novák

11. srpna 2025 19:59

Německý kancléř Friedrich Merz pozval prezidenta Spojených států Donalda Trumpa k mimořádnému virtuálnímu jednání s lídry Evropské unie a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Tento návrh přišel v reakci na rostoucí tlak ze strany evropských zemí, které požadují, aby se Spojené státy dohodly na jasných pravidlech pro nadcházející summit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce. Evropští lídři ani Zelenskyj přitom na Putinovo setkání s Trumpem pozváni nebyli.

Podle tiskové zprávy z kancléřství by se jednání mělo soustředit na „další možnosti, jak vyvinout tlak na Rusko“, a na „přípravy na možná mírová jednání včetně územních nároků a bezpečnostních otázek“. Evropské země vyjadřují obavy, že by nepředvídatelný Trump mohl v rozhovorech s Putinem učinit osudové ústupky. Jednání by proto bylo příležitostí pro Trumpa objasnit svou strategii a ujistit spojence.

Evropské státy považují Rusko za existenční hrozbu pro kontinent, a proto zdůrazňují, že nemohou být z mírového procesu vyloučeny. Polský premiér Donald Tusk sice vyjádřil naději, že prezident Trump se bude s evropskými lídry formálně radit, ale zároveň přiznal, že summit v něm vyvolává „naději i strach“.

Zatímco Trump dává najevo, že hlavním cílem setkání je zjistit, zda je Putin ochotný k ústupkům, a to včetně přijetí západních bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, evropští diplomaté jsou znepokojeni nedostatkem informací o tom, jaké podmínky si Rusko nárokuje. Panují obavy, že Trump, který se snaží vylepšit svůj osobní vztah s Putinem, by mohl učinit nevýhodné ústupky.

Radosław Sikorski, polský ministr zahraničí, podtrhl význam Evropy v konfliktu, když řekl: „Evropa platí za to, aby se Ukrajina mohla bránit, a my udržujeme ukrajinský stát. Jde o existenční bezpečnostní zájmy Evropy.“ Zdůraznil, že Evropa je připravena rozhodovat sama.

Ukrajina a její spojenci trvají na tom, že by na ni neměly být uvaleny žádné restrikce, které by se týkaly jejího vojenského rozvoje nebo podpory ze strany třetích zemí. Republikánský senátor Lindsey Graham, který je považován za důvěryhodného prostředníka pro ukrajinské představitele, vyjádřil důvěru v to, že Trump bude na summitu chránit ukrajinské zájmy. Graham rovněž uvedl, že v případě, že by Putin nenabídl žádné ústupky, očekává od Trumpa uvalení nových sankcí na země, které dovážejí ruskou ropu, jako je Čína, Indie a Brazílie.

Graham v rozhovoru pro televizi NBC dodal, že by Ukrajina měla i nadále dostávat moderní zbraně, aby mohla zůstat silná, a měla by získat bezpečnostní záruky s vojenskými silami evropských zemí na zemi. Uznal, že v rámci mírové dohody nejspíš dojde k územním kompromisům, avšak zdůraznil, že Ukrajina je suverénní a nezávislý stát. 

