Palestina má dveře otevřené. Většina ji světa ji uznává, další státy přibývají

Libor Novák

12. srpna 2025 9:17

Palestina
Na celém světě roste diplomatický tlak na Izrael, aby ukončil konflikt v Gaze, což vede k sílícím snahám Západu o uznání palestinského státu. Austrálie se stala nejnovější zemí, která oznámila své plány na takový krok. 

Australský premiér Anthony Albanese uvedl, že jeho země oficiálně uzná Palestinu na zasedání Valného shromáždění OSN v září, což má přispět k mezinárodnímu úsilí o řešení konfliktu formou dvou států, k dosažení příměří v Gaze a propuštění všech rukojmí.

Tento posun v postoji Austrálie přichází po podobných vyjádřeních dalších západních zemí. V nedávné době oznámily plány na uznání palestinského státu také Francie, Spojené království, Kanada a Malta. Tyto země se připojí k většině států světa, které Palestinu už uznaly.

Většina zemí světa, konkrétně téměř 150 ze 193 členských států OSN, už palestinskou státnost uznala. Patří mezi ně země z Asie, Afriky, Latinské Ameriky a také více než desítka evropských států. Změna v přístupu západních zemí, jako je Austrálie, je proto vnímána jako snaha vyvinout na Izrael tlak, aby přistoupil na příměří. Dříve takový krok učinilo například Švédsko v roce 2014.

Proces uznání palestinského státu obvykle začíná tím, že daná země zašle oficiální žádost generálnímu tajemníkovi OSN, který ji následně předá Radě bezpečnosti. Tam probíhá prvotní posouzení a případné hlasování. V roce 2012 Valné shromáždění velkou většinou hlasů změnilo status Palestiny na „nečlenský pozorovatelský stát“, což byl důležitý krok směrem k plnému uznání.

Uznání ze strany západních zemí však neznamená pouze diplomatický akt. Některé státy, jako je Kanada, si stanovily určité podmínky. Ty zahrnují například požadavky na uspořádání voleb, vyloučení Hamásu z budoucí palestinské vlády a demilitarizaci Pásma Gazy.

Navzdory rostoucímu mezinárodnímu tlaku premiér Izraele Benjamin Netanjahu kritizoval Austrálii a evropské země za jejich snahy uznat Palestinu. Podle něj je tento krok „hanebný“ a jde o „klamné“ jednání, které situaci nijak neřeší. Izraelský velvyslanec v Austrálii se vyjádřil, že takový krok posiluje pozici Hamásu.

Mnozí politici však zastávají názor, že řešení dvou států je nejlepší šancí pro mír na Blízkém východě, který by mohl ukončit cyklus násilí a utrpení v Gaze. Prezident Francie, Emmanuel Macron, se domnívá, že tento krok umožní Francii sehrát vedoucí úlohu jakožto most mezi západními mocnostmi a globálním jihem.

Británie a Kanada také podmiňují uznání tím, že Izrael učiní podstatné kroky k ukončení děsivé situace v Gaze, dohodne se na příměří a zaváže se k dlouhodobému a udržitelnému míru. 

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Netanjahu pod tlakem kritiky neustupuje. Dál hájí plán na obsazení Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obhajuje plány na vojenské obsazení Gazy. Toto rozhodnutí vyvolalo ostré reakce a rozdělení na mezinárodní scéně, a to i mezi tradičními spojenci Izraele. Netanjahu prohlásil, že jde o nejlepší a nejrychlejší cestu k ukončení konfliktu. Podle něj je tento krok nezbytný pro poražení Hamásu a záchranu rukojmích.

před 52 minutami

před 1 hodinou

Dovoz a vývoz zboží

Obchodní válka oddálena. USA a Čína prodloužily na poslední chvíli příměří ohledně cel

Spojené státy a Čína se dohodly, že prodlouží stávající příměří ohledně vzájemných cel. Souhlas se zdržením platnosti nových cel, která by výrazně zvýšila cla na dovoz, oznámil prezident Donald Trump. Bez této dohody, která byla prodloužena o dalších 90 dní, hrozilo obnovení extrémně vysokých cel, což by efektivně zablokovalo obchod mezi dvěma největšími světovými ekonomikami.

před 3 hodinami

včera

Kim Čong-un se setkal s Vladimirem Putinem na kosmodromu Vostočnyj

Spolupráce autoritářských režimů není ničím novým, říká Bílek. Pakt mezi Čínou a Ruskem tu ale nemusí být navždy

Autoritářské režimy jako Rusko, Čína, Írán či Severní Korea sice sdílí odpor vůči Západu, ale jejich spolupráce je spíše pragmatická než ideologická. Podle politologa Jaroslava Bílka si tyto země mohou přiměřeně pomáhat nebo spolu obchodovat a oslabovat země, které jsou k nim kritické nebo antagonistické, jak uvedl pro EuroZprávy.cz. Mohou například využívat nestability k prosazení vlastních cílů, zejména pokud bude Západ rozptýlený jinými krizemi.

včera

včera

Friedrich Merz (CDU)

Merz svolává schůzku s Trumpem a Zelenským

Německý kancléř Friedrich Merz pozval prezidenta Spojených států Donalda Trumpa k mimořádnému virtuálnímu jednání s lídry Evropské unie a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Tento návrh přišel v reakci na rostoucí tlak ze strany evropských zemí, které požadují, aby se Spojené státy dohodly na jasných pravidlech pro nadcházející summit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce. Evropští lídři ani Zelenskyj přitom na Putinovo setkání s Trumpem pozváni nebyli.

včera

Komáři

Západonilská horečka se šíří Evropou. Počet mrtvých roste, neexistují na ni léky ani očkování

Téměř každý z nás se v letních měsících setkal s otravným komárem, který dokáže znepříjemnit večery trávené venku. Málokdo si však uvědomuje, že s komáry se do Evropy šíří i nebezpečné nemoci. Jednou z nich je západonilská horečka, která si letos v Itálii vyžádal už deset obětí. Případy nákazy byly hlášeny i v dalších evropských zemích. Úřady proto vyzvaly občany, aby se chránili před komářím bodnutím.

včera

Prezident Trump

Trump povolává do Washingtonu národní gardu. Ráno vyzval bezdomovce, aby opustili město

Prezident USA Donald Trump v pondělí oznámil, že přebírá kontrolu nad Metropolitním policejním oddělením (MPDC) ve Washingtonu, D.C. a nasadí do města Národní gardu. Tyto kroky podle něj směřují k obnovení pořádku v hlavním městě. Na tiskové konferenci v Bílém domě Trump uvedl, že se formálně odvolává na článek 740 zákona o místní samosprávě (Home Rule Act) a umisťuje MPDC pod přímou federální kontrolu. Jeho rozhodnutí je reakcí na to, co označil za situaci „vymykající se kontrole“.

včera

včera

včera

Léky, ilustrační foto

Trump slibuje snížení cen léků o 1 500 %. Podle expertů je to matematicky nemožné

Prezident Donald Trump nedávno přišel se svým dosud nejodvážnějším slibem ohledně snižování cen léků, když uvedl, že se mu podaří snížit ceny o 1 500 %. Ačkoliv to experti podle CNN považují za matematicky nemožné, Trump tím naznačil, že je odhodlán podniknout rázné kroky ke snížení nákladů na léky, což byl jeden z jeho hlavních slibů už v prvním funkčním období. 

včera

včera

Donald Trump

Trump znepokojuje experty i Američany. S blížící se schůzkou s Putinem rostou i obavy, že prodá Evropu

Americký prezident Donald Trump je sedm měsíců ve svém druhém funkčním období a ukazuje, že se cítí neomezený ve svých snahách a ambicích. Jeho vláda vtrhla do každé oblasti amerického života, aby prosadila svou vůli a pohled na svět. Přestože Trumpova politika přináší některé rychlé úspěchy, jako je například splnění slibu ohledně zabezpečení jižní hranice, důsledky jeho neúnavného tempa se teprve začínají projevovat a ohrožují jak Ameriku, tak i zbytek světa. Někteří analytici tvrdí, že se Trumpova politika může obrátit proti němu, pokud se projeví její negativní dopady.

včera

Donald Tusk

O Ukrajině bez Ukrajiny jednat nebudeme, vzkázal Tusk Trumpovi před schůzkou s Putinem

Polský premiér Donald Tusk po nedávných konzultacích s evropskými lídry potvrdil, že Evropa si v přístupu k Ukrajině zachovává jednotu. Důrazně přitom varoval, že Západ nesmí akceptovat žádné územní požadavky Ruska, které by mohly naznačovat, že Moskva může beztrestně měnit hranice za pomoci síly. Podle Tuska jde o klíčovou otázku nejen solidarity s Ukrajinou, ale také o vlastní bezpečnost Evropy.

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Trumpův plán na ukončení války na Ukrajině se Evropě nelíbí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rezolutně odmítl jakékoli ústupky Rusku ve formě územních darů. Reagoval tak na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který naznačil, že chystaná dohoda o příměří by mohla zahrnovat „nějakou výměnu území“. Zelenskyj prostřednictvím sociální sítě Telegram vzkázal, že odpověď na otázku územní celistvosti Ukrajiny je jasně stanovena v ústavě země a nikdo od ní neustoupí. Důrazně dodal, že Ukrajinci svou zemi „okupantovi neodevzdají“.

včera

včera

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Netanjahu pod tlakem kritiky neustupuje. Dál hájí plán na obsazení Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obhajuje plány na vojenské obsazení Gazy. Toto rozhodnutí vyvolalo ostré reakce a rozdělení na mezinárodní scéně, a to i mezi tradičními spojenci Izraele. Netanjahu prohlásil, že jde o nejlepší a nejrychlejší cestu k ukončení konfliktu. Podle něj je tento krok nezbytný pro poražení Hamásu a záchranu rukojmích.

včera

Příroda

První předpověď počasí na další víkend. Očekává se změna

V Česku začíná pracovní týden, během kterého se očekává vlna veder. Maxima vyšplhají až na 37 °C. Místy přetrvají vysoké teploty i o víkendu, nakonec ale nastane ochlazení o několik stupňů. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

10. srpna 2025 21:57

Bestseller plný skandálů. Princ Andrew už nemá šanci na návrat, míní Britové

Návrat kontroverzního prince do řad britské královské rodiny bude po vydání nové knihy definitivně vyloučen, píší tamní média. Tentokrát není řeč o Harrym, který o návrat ani nestojí. Nová biografie má opět zavařit princi Andrewovi, mladšímu bratrovi současného krále Karla III. 

Zdroj: Lucie Podzimková

