Palestina má dveře otevřené. Většina ji světa ji uznává, další státy přibývají

Na celém světě roste diplomatický tlak na Izrael, aby ukončil konflikt v Gaze, což vede k sílícím snahám Západu o uznání palestinského státu. Austrálie se stala nejnovější zemí, která oznámila své plány na takový krok.
Australský premiér Anthony Albanese uvedl, že jeho země oficiálně uzná Palestinu na zasedání Valného shromáždění OSN v září, což má přispět k mezinárodnímu úsilí o řešení konfliktu formou dvou států, k dosažení příměří v Gaze a propuštění všech rukojmí.
Tento posun v postoji Austrálie přichází po podobných vyjádřeních dalších západních zemí. V nedávné době oznámily plány na uznání palestinského státu také Francie, Spojené království, Kanada a Malta. Tyto země se připojí k většině států světa, které Palestinu už uznaly.
Většina zemí světa, konkrétně téměř 150 ze 193 členských států OSN, už palestinskou státnost uznala. Patří mezi ně země z Asie, Afriky, Latinské Ameriky a také více než desítka evropských států. Změna v přístupu západních zemí, jako je Austrálie, je proto vnímána jako snaha vyvinout na Izrael tlak, aby přistoupil na příměří. Dříve takový krok učinilo například Švédsko v roce 2014.
Proces uznání palestinského státu obvykle začíná tím, že daná země zašle oficiální žádost generálnímu tajemníkovi OSN, který ji následně předá Radě bezpečnosti. Tam probíhá prvotní posouzení a případné hlasování. V roce 2012 Valné shromáždění velkou většinou hlasů změnilo status Palestiny na „nečlenský pozorovatelský stát“, což byl důležitý krok směrem k plnému uznání.
Uznání ze strany západních zemí však neznamená pouze diplomatický akt. Některé státy, jako je Kanada, si stanovily určité podmínky. Ty zahrnují například požadavky na uspořádání voleb, vyloučení Hamásu z budoucí palestinské vlády a demilitarizaci Pásma Gazy.
Navzdory rostoucímu mezinárodnímu tlaku premiér Izraele Benjamin Netanjahu kritizoval Austrálii a evropské země za jejich snahy uznat Palestinu. Podle něj je tento krok „hanebný“ a jde o „klamné“ jednání, které situaci nijak neřeší. Izraelský velvyslanec v Austrálii se vyjádřil, že takový krok posiluje pozici Hamásu.
Mnozí politici však zastávají názor, že řešení dvou států je nejlepší šancí pro mír na Blízkém východě, který by mohl ukončit cyklus násilí a utrpení v Gaze. Prezident Francie, Emmanuel Macron, se domnívá, že tento krok umožní Francii sehrát vedoucí úlohu jakožto most mezi západními mocnostmi a globálním jihem.
Británie a Kanada také podmiňují uznání tím, že Izrael učiní podstatné kroky k ukončení děsivé situace v Gaze, dohodne se na příměří a zaváže se k dlouhodobému a udržitelnému míru.
Související
Netanjahu přišel o dalšího spojence. Austrálie oznámila, že v září uzná palestinský stát
Netanjahu pod tlakem kritiky neustupuje. Dál hájí plán na obsazení Gazy
Aktuálně se děje
před 52 minutami
Palestina má dveře otevřené. Většina ji světa ji uznává, další státy přibývají
před 1 hodinou
Obchodní válka oddálena. USA a Čína prodloužily na poslední chvíli příměří ohledně cel
před 3 hodinami
Počasí přinese do Česka extrémní vedra. Teploty vyrostou na 37 stupňů
včera
Spolupráce autoritářských režimů není ničím novým, říká Bílek. Pakt mezi Čínou a Ruskem tu ale nemusí být navždy
včera
Trump chce při rozhovoru s Putinem zajistit návrat okupovaného území Ukrajině
včera
Merz svolává schůzku s Trumpem a Zelenským
včera
Západonilská horečka se šíří Evropou. Počet mrtvých roste, neexistují na ni léky ani očkování
včera
Trump povolává do Washingtonu národní gardu. Ráno vyzval bezdomovce, aby opustili město
včera
Izraelská vláda ztratila rozum a lidskost, zní z Evropy. První země žádají mezinárodní sankce
včera
Lídři požadují urychlené konzultace s Trumpem. Bojí se, co s Putinem vyjedná
včera
Trump slibuje snížení cen léků o 1 500 %. Podle expertů je to matematicky nemožné
včera
Při útoku v Pásmu Gazy přišlo o život pět novinářů. Celkem jich zemřely už stovky
včera
Trump znepokojuje experty i Američany. S blížící se schůzkou s Putinem rostou i obavy, že prodá Evropu
včera
O Ukrajině bez Ukrajiny jednat nebudeme, vzkázal Tusk Trumpovi před schůzkou s Putinem
včera
Netanjahu přišel o dalšího spojence. Austrálie oznámila, že v září uzná palestinský stát
včera
Trumpův plán na ukončení války na Ukrajině se Evropě nelíbí
včera
Trump nařídil bezdomovcům, aby se vystěhovali z Washingtonu, D.C. Nemá na to pravomoci
včera
Netanjahu pod tlakem kritiky neustupuje. Dál hájí plán na obsazení Gazy
včera
První předpověď počasí na další víkend. Očekává se změna
10. srpna 2025 21:57
Bestseller plný skandálů. Princ Andrew už nemá šanci na návrat, míní Britové
Návrat kontroverzního prince do řad britské královské rodiny bude po vydání nové knihy definitivně vyloučen, píší tamní média. Tentokrát není řeč o Harrym, který o návrat ani nestojí. Nová biografie má opět zavařit princi Andrewovi, mladšímu bratrovi současného krále Karla III.
Zdroj: Lucie Podzimková