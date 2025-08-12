Počasí přinese do Česka extrémní vedra. Teploty vyrostou na 37 stupňů

Libor Novák

12. srpna 2025 7:00

Letní počasí, ilustrační foto
Letní počasí, ilustrační foto Foto: Pixabay

Zatímco dnes nás ještě čeká normálnější letní počasí s teplotami kolem 30 stupňů, od zítřka do pátku budou teploty výrazně vyšší. Podle ČHMÚ.cz mohou maxima dosáhnout až 37 stupňů.

Předpověď na středu:

Většinou jasno. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C, v údolích až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 30 až 34 °C. Slabý proměnlivý, přes den místy jihovýchodní vítr do 4 m/s.

Předpověď na čtvrtek:

Jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C, v údolích až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 31 až 35 °C, v nížinách ojediněle až 37 °C. Slabý proměnlivý, přes den místy mírný jihovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s.

Předpověď na pátek:

Jasno až polojasno, v Čechách při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 31 až 35 °C, v nížinách až 37 °C. Slabý proměnlivý nebo jižní vítr do 4 m/s.

