Počasí přinese do Česka extrémní vedra. Teploty vyrostou na 37 stupňů

Zatímco dnes nás ještě čeká normálnější letní počasí s teplotami kolem 30 stupňů, od zítřka do pátku budou teploty výrazně vyšší. Podle ČHMÚ.cz mohou maxima dosáhnout až 37 stupňů.
Předpověď na středu:
Většinou jasno. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C, v údolích až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 30 až 34 °C. Slabý proměnlivý, přes den místy jihovýchodní vítr do 4 m/s.
Předpověď na čtvrtek:
Jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C, v údolích až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 31 až 35 °C, v nížinách ojediněle až 37 °C. Slabý proměnlivý, přes den místy mírný jihovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s.
Předpověď na pátek:
Jasno až polojasno, v Čechách při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 31 až 35 °C, v nížinách až 37 °C. Slabý proměnlivý nebo jižní vítr do 4 m/s.
10. srpna 2025 21:57
Bestseller plný skandálů. Princ Andrew už nemá šanci na návrat, míní Britové
10. srpna 2025 20:49
Němci rozšiřují využití softwaru na rozpoznávání obličejů. Má název z Batmana
Sledovací software zvaný Gotham, vyvinutý americkou společností Palantir, je prezentován jako všestranný nástroj: obrovské množství dat se spojuje rychlostí blesku. Některé organizace ovšem upozorňují na porušování lidských práv, navíc není jisté, zda se data nemohou dostat ke třetím stranám.
Zdroj: Tereza Marešová