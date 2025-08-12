Územní ústupky ve prospěch Ruska povedou ke třetí světové válce, varuje Zelenskyj

Libor Novák

12. srpna 2025 21:07

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj nehodlá přistoupit na žádné územní ústupky ve prospěch Ruska. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že předání Donbasu by Putinovi poskytlo „odrazový můstek“ pro budoucí ofenzívy a vedlo by ke třetí světové válce. 

Zelenskyj toto prohlášení učinil před nadcházejícím setkáním Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce, kde se očekává, že Putin bude jednat o územních ústupcích Ukrajiny jako součásti mírové dohody.

Ačkoli podmínky příměří, které Putin údajně navrhuje, nejsou zcela jasné, většina verzí zdůrazňuje, že by se ukrajinské síly musely stáhnout ze všech částí Donbasu. Zelenskyj to ale považuje za nepřijatelné a tvrdí, že dobrovolným opuštěním regionu by Ukrajina přišla o opevnění, strategické výšiny a další výhody, které by Putin okamžitě využil.

Zelenskyj zdůraznil, že výměna území je velmi komplikovaná otázka, kterou nelze oddělit od bezpečnostních záruk pro Ukrajinu a její obyvatele. Upozornil, že Rusko již v roce 2014 anektovalo Krym a v únoru 2022 zahájilo plnohodnotnou invazi. Ukrajina nemá důvod věřit, že by jakékoliv budoucí sliby o míru byly dodrženy. Zelenskyj také zdůraznil, že evropská podpora je klíčová, protože "nikdo kromě Evropy nám nedává bezpečnostní záruky."

Donald Trump na nadcházejícím setkání s Putinem na Aljašce nebude jednat o dohodě jménem Ukrajiny. Záměrně označil své jednání jako „poslechové cvičení“ s cílem lépe porozumět situaci a najít způsob, jak válku ukončit. I když se Zelenskyj summitu osobně nezúčastní, Trump naznačil, že mu po setkání zavolá, aby ho informoval o průběhu a výsledku. 

Zelenskyj také prozradil, jaké informace získal od amerického zvláštního vyslance Steva Witkoffa, který se setkal s Putinem. "Witkoff řekl, že by měly být územní ústupky na obou stranách. Tak to znělo. A že Putin pravděpodobně chce, abychom opustili Donbas. Neznělo to ale tak, že by to po nás chtěla Amerika," řekl Zelenskyj. Ukázal tak, že vidí rozdíl mezi Putinovými požadavky a postoji Trumpovy administrativy.

Zelenskyj a ukrajinští vojenští představitelé varují, že Rusko hromadí vojska a připravuje se na novou ofenzívu, která by mohla být zahájena v září. Ukrajinský prezident sdělil, že neslyšel „ani jediný návrh, který by zaručil, že nová válka nezačne zítra“. Poukázal tím na fakt, že Putin by mohl po získání Donbasu zkusit obsadit i další ukrajinská města jako Dnipro, Záporoží nebo Charkov. To jen utvrzuje Ukrajinu v rozhodnutí neustupovat. 

válka na Ukrajině Rusko Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)

