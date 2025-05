Českou reprezentaci posílilo pět finalistů extraligy. Je mezi nimi jeden mistr z Brna

Právě s těmito hokejisty Rulík – jak sám prozradil – mluvil pouhý den po skončení extraligového finále. To ovládla brněnská Kometa, když v sedmém zápase v Pardubicích vyhrála nad východočeským klubem 3:0. "Budeme to řešit individuálně. Každý je v trochu jiné zdravotní situaci. Někde je ještě veliká únava," upřesnil Rulík, jak teď ke každé této posile bude realizační tým postupovat.

Rulík také k Červenkovi, Kondelíkovi, Sedlákovi a Flekovi uvedl, že je na právě probíhající generálce zkoušet nemusí a že mohou počítat s tím, že se vypraví do Dánska na mistrovství světa. "To nejsou hráči, které bychom zkoušeli. To jsou hráči, s kterými počítáme, že odjedou na mistrovství a uděláme program tak, abychom je připravili a pomohli jim tak, aby se co nejlépe připravili k prvnímu zápasu na mistrovství. Nevylučuju, že někteří hráči nastoupí, ale potřebuju ještě s nimi mluvit. Od toho se to bude odvíjet,” řekl konkrétně.

Devětatřicetiletý hokejový veterán Roman Červenka tak má před sebou již dvanáctý světový šampionát, kterého se zúčastnil. "Od Romana jsem od první chvíle cítil, že má obrovskou chuť, a jsem za to velmi rád. Potřebujeme zkušenost, on je neskutečný profík. Dokázal to v sezoně," řekl Rulík na adresu tradičního kapitána národního týmu a dvojnásobného mistra světa, o jehož zdravotní stav měl obavy.

"Jsem strašně rád, že nemá zdravotní komplikace, protože když jsme ho chtěli vzít v prosinci na turnaj do Švýcarska, vyřadilo ho menší zranění. Takže jsem trošku trnul, jak na tom je, protože se během play-off nic nezveřejňuje, člověk se nic nedozví. Nechtěl jsem vyzvídat. Takže jsem si počkal, až to skončí. A jsem strašně rád, že nejenom on, ale i další oslovení hráči se připojí."

Jistotu, že se podívají i na MS do Dánska, mají kromě nově povolaných extraligových finalistů i brankáři Karel Vejmelka, Daniel Vladař a Josef Kořenář. Reprezentační dres si neoblékne Jakub Dobeš z Montrealu, ani hvězda letošního extraligového play-off a vycházející talent mezi gólmany Michal Postava.

"V první chvíli jsme o tom neuvažovali, netušili jsme, že mu takhle vyjde play-off. Ale v tuhle chvíli máme brankářskou pozici tak silnou, že máme z čeho vybírat. Teď jsme se rozhodli pro gólmany z NHL a s mezinárodní zkušeností," řekl k tomu Rulík, jenž však věří, že v případě Postavy to nebude dlouho trvat a do národního týmu se podívá. "Myslím si, že to má jednoznačně před sebou. Pokud bude pokračovat v takových výkonech, tak mu národní tým neuteče, o tom jsem přesvědčený," dodal.

Mimochodem, po pátečním tréninku je jasné, že z nových posil se už v sobotu v rámci Českých hokejových her proti Švédsku představí pardubický obránce Libor Hájek. Zatímco on se pátečního tréninku v Brně zúčastnil, další čtyři posily trénink pouze sledovali. "Na tréninku nás bylo celkem dost a i led podle toho vypadal. Jsme na tom ale podobně jako loni a jedeme podle plánu. Vždy záleží i na zdraví hráčů, ale když tady kluci jsou a chtějí jít na led, je to super," uvedl k tomu jeden z asistentů Ondřej Pavelec.

Aktuální soupiska národního týmu čítá vedle tří gólmanů i deset obránců a dvacet útočníků s tím, že největší opora David Pastrňák se připojí až příští týden krátce před odletem na MS. Na MS se však podívá jen 25 hráčů, kteří mohou být zapsáni na soupisku. "Máme tady hodně hráčů, ale už loni jsme si to vyzkoušeli a myslím si, že i my sami jsme byli malinko překvapení, jak všechno šlo a nebyly tam žádné zádrhely," připomněl Pavelec, jehož těší vysoká kvalita tréninků s tím, jak se každý chce dostat na závěrečný turnaj. "Hráči fakt makají a každý se soustředí spíše na sebe, aby dodržovali systém, co po nich chce trenér," zakončil Pavelec.

Při oznamování nových posil zároveň Rulík oznámil, že naopak na světový šampionát nevezme kladenského obránce Jiřího Ticháčka, se kterým se tak rozloučil.