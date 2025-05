Česko udělalo další strategický krok pro dostavbu Dukovan

Vláda ve středu projednala dokumenty týkající se financování a investorského modelu výstavby nových jaderných bloků v lokalitě Dukovany a učinila klíčová rozhodnutí pro pokračování projektu. Na základě smlouvy mezi státem, společnostmi Elektrárna Dukovany II (EDU II) a ČEZ dojde k prodeji 80 % akcií společnosti EDU II státu.

Vláda také schválila jako nejvýhodnější variantu financování projektu nových jaderných bloků státní půjčku (tzv. návratnou finanční výpomoc) investorovi (společnost EDU II), který bude výstavbu realizovat. Půjčka bude poskytnuta po získání souhlasu Evropské komise se způsobem financování a investorským modelem projektu, což předpokládáme zhruba v průběhu roku 2026. Do té doby bude společnost Elektrárna Dukovany II financována překlenovacím komerčním úvěrem.

"Od začátku naší vlády pracujeme na tom, abychom zajistili energetickou bezpečnost a soběstačnost ČR i pro budoucí generace. Jaderná energetika, zejména výstavba nových jaderných zdrojů, je strategicky významná pro budoucnost České republiky. Převzetí 80% podílu ve společnosti EDU II státem umožní realizaci a financování tohoto projektu,“" řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Skupině ČEZ zůstane ve společnosti EDU II 20% podíl, což zajistí její expertní zapojení do projektu. Akcionářskou smlouvu ve vztahu ke společnosti EDU II uzavře Ministerstvo financí a ČEZ. Hodnota 80 % podílu akcií EDU II činí 3,6 mld. Kč.

"Tento krok také umožní Skupině ČEZ realizovat další investiční projekty zaměřené na dlouhodobou konkurenceschopnost, udržitelnost a bezpečnost. ČEZ díky svým unikátním zkušenostem s výstavbou a následným téměř 40letým bezpečným provozováním dvou jaderných elektráren je připravena poskytnout své kapacity a know-how pro přípravu a výstavbu nových zdrojů," uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

"Majoritní podíl státu zajistí kontrolu nad celým projektem a pravděpodobně se díky tomu zjednoduší i proces schvalování státní podpory ze strany Evropské komise, tzv. notifikace. Menšinový podíl ČEZu pak garantuje podporu ze strany odborných kapacit skupiny ČEZ. Výstavba nových jaderných bloků bude financována prostřednictvím státní půjčky tzv. návratné finanční výpomoci, která pokryje výdaje od podpisu kontraktu do spuštění nových bloků elektrárny," sdělil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Po získání povolení k provozu nového jaderného zdroje od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle atomového zákona bude EDU II splácet návratnou finanční výpomoc státu po dobu 30 let.

"Výstavba nových jaderných bloků představuje obrovskou příležitost pro naši ekonomiku i renesanci jaderného průmyslu. Podíl českého průmyslu na zakázce směřuje k 60 %, přičemž již při podpisu kontraktu s preferovaným dodavatelem, korejskou firmou KHNP, budou uzavřeny kontrakty a dohody s českými firmami v objemu zhruba 30 %. Přesně tak, jak jsme se s KHNP při našem únorovém jednání v Soulu domluvili," dodal ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) s tím, že cíl 60% zapojení českého průmyslu považuje za reálný a dosažitelný.