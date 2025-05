Počasí: Meteorologové varují před dnešními bouřkami. Hrozí supercely

Jen pár dní po konci ročníku tuzemské hokejové extraligy povolal kouč národního týmu Radim Rulík do reprezentace hned pět účastníků extraligového finále mezi Pardubicemi a Brnem. Zatímco z východočeského klubu zamířila do Brna, kde se momentálně koná generálka na světový šampionát v podobě Českých hokejových her, čtveřice Roman Červenka, Libor Hájek, Jáchym Kondelík a Lukáš Sedlák, z mistrovského Brna dostal pozvánku Jakub Flek.