Po vzoru Ruska? Americká armáda chystá vojenskou přehlídku, na Trumpovy narozeniny

Plánování tohoto velkolepého defilé je zatím neveřejné, dokumenty jsou datovány k 29. a 30. dubnu a nebyly oficiálně zveřejněny. Armáda však podle všeho připravuje půdu pro možný souhlas Bílého domu, který by mohl celou akci povýšit na plnohodnotnou prezidentskou přehlídku.

Oslava výročí armády byla plánována dlouhodobě, ale načasování přidalo akci další rozměr – 14. června slaví narozeniny prezident Donald Trump. A právě tento fakt podle několika anonymních zdrojů stojí za nově přidaným prvkem vojenské přehlídky, o které Trump snil již během svého prvního funkčního období. Tehdy však projekt kvůli vysokým nákladům a logistickým překážkám ztroskotal.

Podle odhadů by přehlídka mohla stát desítky milionů dolarů, a to zejména kvůli nutnosti přesunout vojáky a techniku z celé země do Washingtonu a zajistit jejich ubytování a stravování. V roce 2018 byla podobná přehlídka zrušena poté, co náklady dosáhly téměř 92 milionů dolarů. Stejně jako tehdy i nyní varují městští představitelé před možným poškozením silnic, pokud se do ulic vydají těžké tanky a obrněná technika.

Oficiální rozhodnutí zatím nebylo učiněno. Mluvčí armády Steve Warren uvedl, že „žádné konečné rozhodnutí zatím nepadlo“. Jeho kolega plukovník Dave Butler nicméně potvrdil, že armáda se na oslavy výročí těší a chce, aby „se celá země mohla připojit k oslavám“.

„Chceme, aby Američané poznali svou armádu a své vojáky. Pokud by přehlídka byla součástí oslav, vnímali bychom to jako skvělý doplněk,“ uvedl Butler.

Plány podle dostupných informací počítají s účastí vojáků ze jedenácti sborů a divizí z celé země. Na přehlídce by mohly být k vidění jednotky s obrněnými transportéry Stryker, tanky, vozidly Bradley, samohybnými houfnicemi Paladin a další technikou. Chybět by neměly přehlídkové armádní kapely a elitní výsadkáři Golden Knights.

Kromě vojáků by se přehlídky účastnily i veteránské spolky, vojenské akademie a historické reenactorské skupiny. Součástí by mohly být i dobové vozy, historická letadla a civilní orchestry.

Přestože dokumenty hovoří jasně o rozsahu plánů, zůstává klíčová otázka: schválí Bílý dům přehlídku jako prezidentskou událost? Prezident Trump se sice o konkrétním datu veřejně nezmínil, ale ve čtvrtek večer na své síti Truth Social napsal: „Začneme znovu slavit naše vítězství!“ a zároveň navrhl přejmenování dvou státních svátků: 11. listopadu (Den veteránů) by se měl podle něj stát „Dnem vítězství za první světové války“ a 8. květen (Den vítězství v Evropě) „Dnem vítězství za druhé světové války“.

Trump o velké vojenské přehlídce veřejně hovořil již po své návštěvě Francie v roce 2017, kde byl ohromen slavnostním průvodem k příležitosti Bastily. Tehdy prohlásil, že by chtěl mít ještě větší přehlídku na Pennsylvania Avenue ve Washingtonu. Projekt byl připravován, ale kvůli odporu městských orgánů a astronomickým nákladům nakonec zrušen.

Letos by se mu jeho sen mohl splnit – symbolicky právě v den jeho 79. narozenin. A ačkoliv se zatím jedná jen o plán, armáda podle všeho čeká na pokyn z Bílého domu.