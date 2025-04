RECENZE: Ve skečovitém pořadu Jakub a Sara se máme najít. Roztahaný formát spíš ubíjí

Vtipy o vztahu s tchyní, mužské pohodlnosti, ženské hysterii a stereotypizovaném sexuálním životě? Ne, tohle není estráda Zdeňka Izera, nýbrž nový pořad Jakub a Sara. Ten vychází z celosvětově populárního formátu, kdy se pár ztvárněný slavnou hereckou dvojicí ukazuje ve světle každodenních a na humoru pramenícího z genderových rozdílů stavících situacích. Původní koncept se z kanadské televize rozšířil na přelomu milénia do Evropy a později i USA, lokálně nejpopulárnější variací zůstává ta francouzská s Jeanem Dujardinem a Alexandrou Lamy.

Před dvěma lety svou variantu natočila slovenská televize JOJ s Tomášem Maštalírem a Dianou Mórovou. Česká mutace pod „primáckou” taktovkou spoléhá na osvědčenou a v jiných pořadech stanice často se objevující dvojici. Jakub Prachař a Sara Sandeva ztvárnili hlavní role v komediálním krimi seriálu Dvojka na zabití. Prachař jakožto unavený a ironický detektiv kontrastoval svědomité a ambiciózní vyšetřovatelce v podání Sandevy. Prachař je pak díky svému zemitému charisma a jednoduše srozumitelnému stylu humoru jednou z hlavních tváří Primy, napříč zábavnými pořady i hranou tvorbou.

Právě se přehrává: Jakub a Sara - ukázka Jakub a Sara - ukázka Video: YouTube

Epizody okolo 25 minut představují mikrosituace rozčleněné do většinou tří lokací. Koupelna, ložnice, jídelna, restaurace, auto, případně kino či knihkupectví. V každé místnosti dvojice rozehraje grafickými předěly a znělkou oddělené konverzačky. Segmenty trvají okolo minuty, dvojice je snímaná ve střihem nerušených polodetailních záběrech, svícení a prostředí jsou kosmopolitního, takřka reklamního ražení. Strohé stylistické prostředky soustředí veškerou pozornost právě na herce. Na dialozích, jejich realizací a chemii představitelů tak pořad stojí a padá.

Humor vychází z těch nejstarších a nejotřepanějších stereotypů, jež svou inteligenční hodnotou balancují na hraně vyprázdněných kameňáků. Nedočkáme se žádné subverze, hravosti či obrácení genderových rolí. Stále dokola sledujeme situace, v nichž jednání mužů ovládá slíbený sex, žena vyhledává aktivně strávený čas, zatímco muž chce mít pohodlí a klid, ženský afekt se střetává s mužským pragmatismem. Tuto přežitou a na sledování úmornou dynamiku doplňují segmenty pracující s trapností, kdy je pár načapán v kině, řekne něco nevhodného před přáteli, případně dojde na konverzaci o dětech.

Mikrosituace bolestně hledají pointu i správný tón. Rytmus a exekuce rádoby břitkých dialogových výměn připomíná improvizovaně nezáživný chaos. Kolikrát se jen těžko odhaduje, kam má celá situace vůbec mířit. Jakub se Sarou na sebe vrství zaměnitelně tezovité fráze. Neukotvené paběrkování umocňuje nesmyslně nafouknutá stopáž. Zahraniční verze pořadu se totiž pohybují okolo sedmi minut. Čtyřnásobná délka je skutečně vražedná. V zásadě sledujeme variace pořád toho samého. Jakub a Sara díky nenáročné produkci tvoří levnou programovou výplň. Žádné větší ambice pořad evidentně nemá.

Samotný formát už je přetěžený. Jediné využití pro něj Prima nalézá v podobě krátkých videí na sociálních sítích. K nim připojené komentářové sekce na Facebooku se nesou ve znamení pro platformu typické nenávisti vůči hercům, na Instagramu videa nemají zdaleka takový dosah. Těžko říct, pro koho má být pořad určený a zda se v něm někdo opravdu „najde” – jak propagační materiály slibují. Otřesně nijaký výsledek mrzí dvakrát tolik, když za řežií stojí jinak talentovaný žánrový tvůrce Jakub Machala. Pořad představuje spotřební a zcela zbytečný produkt v té nejsmutnější podobě. Zpátečnický balast by se do vysílacího schématu hodil možná tak před 20 lety. A i to je s otazníkem.

Hodnocení: 15 %

Režie: Jakub Machala

Scénář: Jana Boušková, Tereza Šefrnová

Hrají: Jakub Prachař, Sara Sandeva, Veronika Kopřivová, František Florián, Adam Joura, Lucia Čižinská, Daniela Šišková, Petr Volek, Petr Reif, Jan Materna, Regina Řandová, Klára Findeisová

Česká premiéra: 23. března 2025

Platforma: Televize Prima a VOD platforma Prima+